Gegužės 13 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijai – 150-metų

Vakar mūsų krašto seniausioje Rygiškių Jono gimnazijoje vyko pagrindinės 150 metų jubiliejaus paminėjimo iškilmės. Su mišiomis Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje, šventės atidarymo renginiais gimnazijos kieme ir stadione, šventiniu koncertu ir minėjimu kultūros centre.

Šiandien gimnazija, svetingai atvėrusi duris, laukia buvusių auklėtinių, darbuotojų, vyksta jų susitikimai…





Šaltis ir sniegas baugina sodininkus ir daržininkus

Laukuose esanti drėgmė žemdirbiams tinkamai atlikti darbų neleidžia jau nuo ankstyvo pavasario. Pastarųjų naktų šalnos bei sniegas situacijos, žinoma, nepagerino. Javų augintojai sako, kad grūdinės kultūros šiuos gamtos bandymus atlaikė – užsitęs tik brandos laikas. Tuo tarpu daržininkai ir sodininkai nėra tokie ramūs – skundžiasi prastai vegetuojančiais augalais ir nerimauja, kad gali nušalti jų žiedai. Ūkininkai sako, kad vaisių ir daržovių derlius neabejotinai vėluos ir bus menkesnis…



Ne į turtą, o į žmogų reikia investuoti

Gimusi Dzūkijos kaime, prie Krosnos, Petrutė Giraitienė augo aštuonių vaikų šeimoje. Pati išleido į gyvenimą penkis. Jau užaugo ir šešetas anūkų, džiugina ir keturios proanūkės, iš kurių dvi – jau studentės. Visą laiką žmonių apsuptyje gyvenusi garbaus amžiaus moteris stebisi, kodėl dabar tiek daug investuojama į materialųjį turtą, o ne į žmogų…



Po Baltarusiją LDK maršrutais

Pastaruoju metu turistams vis labiau atsiveria mūsų kaimynė Baltarusija. Be vizų galima keliauti po Augustavo kanalo rajoną. Lietuviai tai jau daro ir labai sėkmingai: savaitgalio ekskursijos į Gardiną tapo gan populiarios. Be to, be vizos Baltarusiją galima aplankyti ir kitu būdu – patenkant į ją lėktuvu per Minsko oro uostą…