Birželio 1 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

Daugiavaikė mama dalijasi šiluma ir optimizmu

Artėjant Motinos dienai, gegužės 3-ąją, Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Prezidentūroje tradiciškai įteikė valstybinius apdovanojimus daugiavaikėms mamoms. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanotos 30 Lietuvos motinų, kurios išaugino ir gerai išauklėjo septynis ir daugiau vaikų. Garbingą apdovanojimą gavo ir Marijampolės savivaldybės Skaisčiūnų kaime gyvenanti 86 metų dešimties vaikų mama Joana Aldona Alaburdienė…



Žemė brango, bet ne visur

Skaičiuojama, jog žemės ūkio paskirties žemė per kelerius pastaruosius metus pabrango kone dvigubai. Nepaisant to, pernai buvo sudaryta daugiausia žemės pardavimo bei pirkimų sutarčių per pastaruosius metus. Specialistai tokią išaugusią žemės paklausą, o kartu ir jos kainą, grindžia galimomis permainomis žemės įsigijimo taisyklėse, taip pat manoma, jog žemė vis dažniau perkama kaip investicija į materialųjį turtą…

Ketvirtame bėgime už miestą triumfavo marijampolietis

Per „Marijampolės miesto dienas“ rengiamas bėgimas už miestą visuomet pritraukia garsių šalies bėgikų. Sporto šventė ne tik sudomina šeimas, organizacijas, bendruomenę, bet ir profesionalius sportininkus…





Žaliuoja, žydi – sveikatą saugo

Aišku, ne apie ką kita, o apie augalus, žoles-gyduoles kalbėsime. Net mokslininkai pripažįsta, kad keistas pavasaris daug ką išbalansavo: vieni augalai sužaliavo, pražydo skubėdami, nespėta nė sužiūrėti, kiti atvirkščiai – gerokai vėluoja. Dabar sausa, šis procesas gali užsitęsti. Tad dar galime spėti prisirinkti, podėliuose paslėpti po saują kitą visokių vaistažolių, kurias šiaip jau renkame gegužę…