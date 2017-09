Rugsėjo 21 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

Magistralės statybą sunkina lietūs

Magistralės „Via Baltica“ trečio ruožo rekonstrukcijos darbai Marijampolės savivaldybėje vyksta sparčiai. Statybininkai dirba visoje teritorijoje. Nuo viaduko link senojo kelio į Kauną pradėti antrosios juostos tiesimo darbai. Sužymėta darbų teritorija, vietoje, kur bus antroji magistralės juosta, rengiama sankasa, stumdomas ir gabenamas gruntas, rekonstruojamas viadukas ties Būdviečiais, per geležinkelį, išpjauti ir išvežti medžiai…

Kombainus laukuose keičia sėjamosios

Nors nemažai ūkininkų dar gyvena javapjūtės nuotaikomis, į antrą pusę perkopęs rugsėjis reiškia, kad įsibėgėja sėjos laikas. Ir nors teoriškai žiemkenčiai jau turėtų būti dirvoje, besitęsiantys lietūs sėjos darbų daug kam ne tik neleidžia įpusėti, bet ir pradėti…

Ilgai ir laimingai…

Antaną Bartkevičių iš Kazlų Rūdos dažnas pavadina Kalėdų seneliu, nes tikrai panašus į gerąjį dovanų dalintoją, be to, jam teko atlikti šį vaidmenį dirbant gamykloje, patarnaujant parapijos bažnyčioje. Per atlaidus ir parapijos šventes A. Bartkevičius vadovauja atlaidų procesijai: ir Anelės, ir Antano Bartkevičių tikėjimas Dievu tikras, tvirtas…

„Brexito“ kol kas nejuntame…“

Prieš dvejus metus gimtąją Marijampolę palikusi Vilija Ivanauskaitė Anglijoje mėgaujasi nauju ir įdomiu gyvenimu. „Tėveliai ir broliai jau daug metų gyvena Jungtinėje Karalystėje… Jie ir anksčiau kviesdavo atvykti, padirbėti, bet atsisakydavau…