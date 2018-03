Kovo 3 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

Vytenio kariai mini bataliono įkūrimo 25 metų jubiliejų

Po iškilmingos rikiuotės batalione šventinę dieną kariai tęsė šv. Mišiose „Už batalioną ir jo karius bei darbuotojus“. Po to iškilminga eisena žygiavo į kultūros centrą, kur vyko minėjimas ir šventinis koncertas…

Pavasaris Marijampolėje pasitiko sniegu

Šiek tiek neįprastai pasitinkame kalendorinį pavasarį. Spaudžiant daugiau kaip 10 laipsnių šalčiui gatves ir priemiesčius vakar dar užvertė sniegas, kurio praktiškai neturėjome visą žiemą. Vairuotojams snieguoti keliai neturėtų būti naujiena, bet užvakar pusdienį intensyviai pasnigus, pasipylė avarijos…

Rusiškos markės gaisrinis automobilis surinktas Lietuvoje

„Garažas“ lankėsi Jusevičių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo komandoje apžiūrėti naujo gaisrinio automobilio KAMAZ 43502 G6 4×4. Per iškilmingą perdavimo ceremoniją pašventintas ir „Sūduvio“ vardu pakrikštytas automobilis netrukus išbandytas ir tikrame gaisre Smalininkų kaime prie Orijos ežero. Be to, jis dalyvavo bendrose pratybose su kolegomis – Lenkijos ugniagesiais…

Iš mugės – su geromis emocijomis ir… naujausiomis knygomis

Keturias dienas Vilniuje, „Litexpo“ parodų salėse, šurmuliavo tradicinė knygų mugė – didžiausia knygų mugė Baltijos šalyse. Šiemet į ją atvyko 370 dalyvių iš devynių pasaulio šalių, kurie pirmą kartą mugės istorijoje užėmė visas parodų sales. Mugėje lankėsi 53 svečių delegacijos iš 21 pasaulio šalies, surengta per 560 kultūrinių renginių: diskusijų, meno parodų, filmų demonstravimų, koncertų, knygų pristatymų ir kt.