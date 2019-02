Vasario 21 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

Naujuose namuose pradėjo naują gyvenimo kelią

Jau dvi savaitės, kaip grupelė Suvalkijos socialinės globos namų auklėtinių gyvena kitaip: naujuose namuose, globojami socialinių darbuotojų. Naujo Suvalkijos globos namų padalinio – grupinių gyvenimo namų – atidarymo iškilmės įvyko vasario 13-ąją…

Policija ypatingą dėmesį žada neteisėtai praturtėjusiems asmenims

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) pareigūnai savo tradiciniame metiniame susirinkime pateikė 2018 metų veiklos ataskaitą, aptarė laimėjimus, problemas. Marijampolės AVPK praėjusių metų rezultatai – vieni tarp trijų geriausių šalyje, o kai kuriose srityse patys geriausi. Nusikalstamų veikų registracijos mažėjimas šalyje fiksuotas 9,5 proc. Nusikalstamų veikų ištyrimo procentas yra geriausias per pastaruosius penkerius metus. Be to, nusikaltimų ištyrimas yra 10,5 procentinio punkto geresnis nei Respublikos vidurkis.

Apie praėjusių metų rezultatus kalbamės su Marijampolės AVPK viršininko pavaduotoju Alfredu BARTKUMI…

Meilės dieną meno galerijoje – taip pat apie meilę…

..Nes, kaip sakė knygos „Dakaro kariai“ pristatyti atvykę svečiai, Dakaras – tai irgi meilė. Arba – tai virusas, liga, pasireiškianti ne vien trauka automobiliams, greičiui ar noru laimėti, bet ir begaliniu noru išbandyti save. Ir nugalėti: ne tiek kitus dalyvius ar dykumą – pirmiausia save patį…

Autobusu į Latviją – pasigrožėti ledo skulptūromis

Jei galvojate, kad kelionės autobusais tinkamos tik bendraklasių, kolegų ar bendruomenių išvykoms, labai klystate. Keliauti drauge gali ir visai nepažįstami žmonės. Tuo įsitikinau prieš porą savaičių autobusu išvykusi į Latvijoje esančią Jelgavą, kur vyko tradicinis ledo skulptūrų festivalis. Kelionių organizatoriaus „Janikės kelionės“ organizuota išvyka nustebino – kainavo nebrangiai, leido atsipalaiduoti, nereikėjo sukti galvos dėl renginio bilietų, automobilio stovėjimo vietos paieškų. O, svarbiausia, leido pažinti puikius žmones, naujas vietas, papildė įspūdžių bagažą.