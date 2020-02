Teisininkų distribucija Lietuvoje

„Sodros“ duomenimis, 2016 m. Lietuvoje teisines paslaugas iš viso teikė 3340 advokatų, jų padėjėjų, notarų ir antstolių. Lietuvai kaip valstybei, kuri savo gyventojų skaičiumi nesiekia 3 mln., toks skaičius atrodo gana nemažas.

Turint omenyje, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisininkų skaičius yra reguliuojamas, įdomu pažvelgti, kaip šis teisininkų skaičius pasiskirsto trijų didžiausių Lietuvos miestų kontekste.

Remiantis „Sodros“ duomenimis, 2016 m. Lietuvoje veiklą vykdė 2130 advokatų. Apie 66 % Lietuvoje veikusių advokatų savo paslaugas teikė šalies sostinėje. Turint omenyje, kad Vilniuje gyvena per 536 tūkstančius gyventojų, o Vilniaus apskrityje veikia 1288 advokatai, tai reiškia, kad vienam advokatui tenka šiek tiek per 400 asmenų. Kaunas taip pat gali pasigirti turintis ganėtinai didelį advokatų skaičių lyginant su kitais miestais. Šiame mieste savo paslaugas 2016 m. teikė 281 advokatas, arba 14% visos Lietuvos advokatų. Kauno apskrityje vienam advokatui tenka per 1 tūkstantį gyventojų. Nors Kaunas skaičiuoja per 286 tūkstančius gyventojų, o tai sudaro apie 1,8 karto mažiau nei Vilniuje, tačiau vienam advokatui tenka daugiau nei du kartus daugiau aptarnaujamų asmenų, t. y. per 1 tūkstantį miesto gyventojų. Klaipėdoje situacija panaši kaip Kaune. Uostamiestyje, kuriame gyvena per 148 tūkstančiai gyventojų, 2016 m. buvo užfiksuoti 145 praktikuojantys advokatai (tai yra 8% visos Lietuvos advokatų). Jiems tenka virš 1 tūkstančio aptarnaujamų asmenų.

Reikia pažymėti, kad Vilnius pirmauja ir teikiančių paslaugas notarų skaičiumi. Vilniuje veikiančiuose 39-uose notarų biuruose dirba 51 notaras ir kiekvienam iš jų tenka apie 10 tūkstančių aptarnaujamų asmenų. Tai daugiausiai praktikuojančių notarų turintis miestas. Tuo tarpu Kaune šis skaičius mažesnis. Laikinojoje sostinėje veikia 24 notarų biurai, kuriuose dirba 29 notarai. Visgi, aptarnaujamų asmenų skaičius tenkantis vienam notarui skiriasi nedaug ir išlieka panašus kaip ir Vilniuje – apie 10 tūkstančių asmenų. Trečiame pagal dydį Lietuvos mieste Klaipėdoje 14-oje notarų biurų dirba 18 notarų, o kiekvienam iš jų tenka per 11 tūkstančių aptarnaujamų asmenų. Tai reiškia, kad mažiausiai gyventojų iš trijų didmiesčių turinčioje Klaipėdoje vienam notarui tenka daugiau aptarnaujamų asmenų nei kad didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje ir Kaune.

Statistika kiek kitokia palyginus vienam anstoliui tenkančių aptarnauti gyventojų skaičių trijuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministrės 2018 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 1R –7 „Dėl Lietuvos antstolių sąrašo sudarymo ir paskelbimo“ Lietuvoje į antstolių sąrašą buvo įrašyti 118 asmenų. Dėl didžiausio gyventojų kiekio, Vilnius gali pasigirti savo mieste turintis 29 antstolius. Tuo tarpu Kaune veikia 16 antstolių, o Lietuvos uostamiestyje – 13. Vilniuje vienam anstoliui tenka apie 18,4 tūkstančio, Kaune – apie 17,8 tūkstančio, o Klaipėdoje vos 11,3 tūkstančio aptarnaujamų gyventojų antstoliui. Tai reiškia, jog nors atotrūkis tarp Vilniaus ir Kauno neatrodo labai didelis, Klaipėdoje vienam anstoliui tenkančių aptarnauti gyventojų skaičius yra ženkliai mažesnis nei minėtų pirmų dviejų miestų atžvilgiu.

Kaip ir buvo galima tikėtis, didžiausias skaičius advokatų, notarų ir antstolių veikia Lietuvos sostinėje, kurioje gyvena daugiausiai gyventojų. Antras pagal dydį Lietuvos miestas Kaunas antrą vietą užima ir veikiančių teisininkų šalyje atžvilgiu. Klaipėda, būdama trečiu šalies miestu pagal plotą ir gyventojų skaičių turi mažiausiai praktikuojančių teisininkų, lyginant su Vilniumi ir Kaunu. Klaipėdoje veikiantiems notarams tenka didesnė, o veikiantiems anstoliams gerokai mažesnė aptarnaujamų asmenų dalis nei kituose didžiuosiuose miestuose – Vilniuje bei Kaune.

