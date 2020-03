Kovo 7 d. „Suvalkietyje“ skaitykite:

Pėsčiųjų tilto šviestuvai tapo chuliganų taikiniu

Marijampoliečiai neilgai džiaugėsi gražiu, saugiu pėsčiųjų tiltu per Šešupę prie Marijampolės ligoninės. Vandalai nuolatos niokoja pėsčiųjų tilto šviestuvus. Vienus sutvarkius, sudaužomi kiti. Be to, gyventojams vakarais vaikščioti tiltu tapo nejauku dėl čia besibūriuojančio chuliganiškai nusiteikusio jaunimo. Juolab kad sudaužius šviestuvus, tiltas skendi tamsoje…

Marijampolės LEZ ruošia dirvą naujiems investuotojams

Marijampolės laisvoji ekonominė zona (LEZ), kurios plotas – 77,73 ha, ruošiasi išnaudoti visą savo potencialą. Didžiąją zonos dalį, 65 ha, parengus investicijoms ir išnuomojus ją danų kapitalo įmonei „Dovista“, imamasi likusių 13 ha. Naudojantis ES paramos, valstybės ir Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis, juose ketinama įrengti infrastruktūrą, padėsiančią pritraukti naujus investuotojus…

Naujas miškininkų automobilis su gaisrų gesinimo įranga

„Gyvenimas sukasi aplink muziką…“

Laikas bėga greitai. Tarsi neseniai rašėme apie marijampolietį Marių REKLAITĮ, kuris ne tik yra Kento grafystės (Jungtinė Karalystė) filharmonijos orkestro vadovas, bet ir pats jį įkūrė 2017 metais. Nuo to laiko buvo daug įvairių įvykių, apie jauną, perspektyvų dirigentą nemažai kalbėta, jis dirigavo orkestrams kitose šalyse, taip pat ir Lietuvos valstybiniam simfoniniam orkestrui…