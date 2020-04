Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų. Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą. Antibiotikai: atsisakyti negalima, pamilti draudžiama Rizikos grupės pacientas iš COVID-19 viruso krečiamos ligoninės išleistas be tyrimo » Paskelbtas „Metų renovacijos projekto“ rinkimų nugalėtojas – rekordiškai greitai atnaujintas namas Marijampolėje Kovo mėnesį vykusiuose „Metų renovacijos projekto 2020“ rinkimuose, kurių metu visuomenė turėjo galimybę susipažinti su 2018–2019 m. renovuotų daugiabučių istorijomis, laimėjo Marijampolėje, Jaunimo g. 7, įgyvendintas projektas. Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) inicijuotame konkurse iš viso dalyvavo aštuoniolika projektų. „Neabejoju, kad vieną pagrindinių šio konkurso tikslų – parodyti visuomenei, jog renovacija iš esmės keičia gyvenimo kokybę – mums pavyko pasiekti ir šiais metais. Visi trys šio konkurso namai nugalėtojai gali tapti puikiais pavyzdžiais ir aiškiu atsakymu į vis dar iškylantį klausimą, kodėl reikia atnaujinti savo daugiabutį“,– teigia BETA direktorius Valius Serbenta.

Marijampolėje esančio ir jau septintą dešimtį pradėsiančio skaičiuoti daugiabučio renovacijos darbai truko vos tris mėnesius ir lėmė daugiau nei perpus sumažėjusias energijos sąnaudas – jų sunaudojama net 57,86 proc. mažiau.

„Gyventojai buvo draugiški ir labai pozityvūs dėl pokyčių: geranoriškai padėjo vykdant darbus, o bendras sutarimas lėmė, kad statybos darbai atlikti greitai – faktiškai per 3 mėnesius, o dar apie pusę mėnesio užtruko dokumentų ruošimas“, – pasakoja darbų eiga besirūpinęs specialistas Donatas Jankevičius.

Anot jo, šis sklandus bendradarbiavimas galbūt buvo ir raktas į sėkmę šiame konkurse.

„Mes teikėme šį projektą konkursui, nes norėjome parodyti, kad gyventojams, administratoriui ir rangovui sėkmingai siekiant bendro tikslo darbai gali būti atlikti ne tik sparčiai, bet ir išties kokybiškai. Tai puikus pavyzdys, kaip daugiabučio gyventojams aktyviai dalyvaujant visame renovacijos procese galima pasiekti gerų rezultatų“, – tvirtina įvertinimu besidžiaugiantis pašnekovas.

O darbų atlikta išties nemažai – pakeistos absoliučiai visos inžinerinės sistemos, vamzdynai, šildymo sistema butuose ir rūsio patalpose. Nuošalyje neliko ir laiptinių įėjimo ir tambūrų durys, kurios pakeistos naujomis ir kokybiškomis durimis su praėjimo kontrole.

Gerokai pagerėjo ir namo išvaizda – per visą aukštį įstiklinti balkonai suteikia daugiau šviesos butuose, fasadui naudotas struktūrinis tinkas silikono pagrindu pavertė jį atsparesniu išorės poveikiui, cokolio apdailai naudotos mechaniškai atsparesnės klinkerio plytelės. Tad nors kvartale renovuoti kone visi daugiabučiai, šis pastatas išsiskiria iš aplinkinių parinktomis šiuolaikiškomis spalvomis ir architektūriniu požiūriu.

Dabar šio daugiabučio gyventojai žvelgia jau į kvartalinės renovacijos programą, į kurią jų namas yra įtrauktas, ir tikisi dar geresnių rezultatų – artimiausiu metu bus imtasi viešųjų erdvių atnaujinimo.

Marijampolėje įgyvendintas daugiabučio atnaujinimo projektas BETA iniciuotame konkurse triumfavo ir pernai – visuomenę sužavėjo, kad 1993 metais pastatytame name Kosmonautų gatvėje įrengta ir geoterminė bei saulės kolektorių šildymo sistema. Anot D. Jankevičiaus, toks pasisekimas rodo, kad mieste renovacijos padėtis yra ypač gera.

Aplenkė Vilnių ir Pabradę

Antrą vietą „Metų renovacijos projekto rinkimuose 2020“ užėmė Vilniuje, Mickevičiaus g. 32, esantis daugiabutis, kuriame per pusmetį trukusius modernizacijos darbus buvo įdiegta per 10 renovacijos priemonių. Šie darbai lėmė 67 proc. sumažėjusias energijos sąnaudas ir sustiprino namo bendruomenę.

Trečią vietą skaitytojai skyrė Vilniaus g. 108B, Pabradėje, esančio daugiabučio rekonstrukcijos darbams. Jo gyventojai prisijungė prie kitų keturių tame kvartale esančių daugiabučių iniciatyvos įsitraukti į kvartalinės renovacijos programą. Šių metų konkurso nugalėtojams apdovanojimai bus įteikti pasibaigus šalyje paskelbtam visuotinam karantinui.

