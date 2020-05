Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų. Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą. Gegužės 9 d. „Suvalkietyje“ skaitykite: BETA apklausa rodo: daugiabučių renovacijos darbai vyksta ir karantino sąlygomis » Akiniai - svarbi Jūsų asmeninio stiliaus dalis Iki XIII amžiau apie akinius niekas nieko nežinojo ir negirdėjo. Pirmasis lęšis, per kurį žiūrint buvo galima aiškiau matyti, netyčia išrastas Venecijoje 1280 metais. Pirmieji į šiuolaikinius panašūs akiniai atsirado tarpukariu, tarpusavyje sujungus du lęšius. Populiariu aksesuaru jie tapo XV amžiaus viduryje, o kojelės jiems pritaisytos tik XVIII amžiaus pabaigoje.

Akiniai tamsintais stiklais išrasti Kinijoje XV amžiaus pirmoje pusėje, o vėliau, tarpukario metu akiniai nuo saulės buvo skirti lėktuvų pilotams.

Akinių paskirtis jau senokai nebėra tiesiog padėti aiškiau matyti arba apsaugoti akis nuo per ryškios saulės. Šiuo metu nemažai žmonių nešioja akinius nuolat arba užsideda juos dirbdami kompiuteriu, žiūrėdami televizorių, skaitydami. Taigi, galima sakyti, jog tai jau tapo savotiška mūsų veido dalimi.

Glasses on akiniai – kokybė, stilius ir aiškus regėjimas

Tikriausiai, neabejojate, jog Jūsų akiniai privalo būti:

• kokybiški. Tai tikrai labai svarbu, jei norite ilgai džiaugtis Jums tinkančiu ir patinkančiu daiktu;

• patogūs. Net ir neilgai dėvimi nepatogūs akiniai Jus tik suerzins ir išvargins;

• tinkantys prie Jūsų veido bruožų ir stiliaus. Jei akinius nešiojate nuolat, dauguma Jūsų pažįstamų gal nė neįsivaizduoja, kaip Jūs atrodote be jų. Taigi, su jais tiesiog privalote atrodyti nepriekaištingai.

Tiek mūsų salonuose, tiek elektroninėje parduotuvėje rasite didelę akinių rėmelių pasiūlą. Prieš įsigyjant korekcinius akinius, būtina pasitikrinti regėjimą. Tą galima padaryti ir glasses on optikos salonuose. Specialistai rekomenduoja tai padaryti bent kartą per 1-2 metus. Mūsų konsultantai mielai padės išsirinkti Jums tinkančius rėmelius bei atsakys į visus iškilusius klausimus.

Jei internetu užsakyti akiniai Jums netinka?

Glasses on elektroninėje parduotuvėje rasite įvairaus stiliaus bei modelių akinius, iš įvairių žinomų gamintojų kolekcijų. Jei internetu pirkti akiniai, juos pasimatavus, Jums atrodo netinkami ar nepatogūs, juos galima grąžinti mums nemokamai. ,,glasses on‘‘ salone pirkti akiniai turi neribotą garantiją. Jei juos netyčia pažeisite, sutaisysime nemokamai.

Platus pasirinkimas ir dėmesys kiekvienam klientui

Mums labai svarbu, kad žmogus liktų patenkintas savo užsakymu. Todėl mūsų akinių rėmelių asortimentas labai didelis. ,,glasses on‘‘ kiekvienas ras savo akinius. Savo kolekciją nuolat papildome, domimės akinių lęšių rinkos naujovėmis ir nebijome jų išbandyti. Regėjimo patikros metu būtinai įvertiname, ar pagal kliento dioptrijas, atstumą tarp vyzdžių ir norimą akinių rėmelių modelį bus galima išgauti gerą estetinį rezultatą. Jei matome, kad to padaryti nepavyks, ieškome kompromiso, kaip maksimaliai suderinti kliento norus ir mūsų turimas galimybes. Ne mažiau svarbu parinkti tinkamus lęšius akiniams bei tinkamas jų dangas, suteikiančias papildomą apsaugą Jūsų akims ir lęšių paviršiui.

Padėsime Jums prisitaikyti akinius ir stilingai su jais atrodyti tiek trumparegystės, tiek toliaregystės, tiek presbiopijos, tiek astigmatizmo atveju. Jeigu ieškote akinių nuo saulės, jų taip pat turime įvairių stilių ir tipų.