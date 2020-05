Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų. Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą. Gegužės 13 d. „Suvalkietyje“ skaitykite: Nepastebėtas europiečių solidarumo virusas » „Kol vaidiname, tol esame“ (Istorijos kontekste) Prieš šimtą metų ar dar anksčiau Lietuvoje gimė tai, ką dabar vadiname vienu apibendrinančiu vardu TEATRAS. Teatrų, pačių įvairiausių, tapusių didelės visos Europos ir net pasaulio šio žanro kūrėjų bendruomenės dalimi, pas mus dabar daug. Ir šioje gausoje, deja, ne visada pastebimi, o kartais net ir ignoruojami mėgėjų kolektyvai: jų veikla, šventės ir dešimt-mečius šį žanrą puoselėję žmonės. O juk ne kas kitas – vaidintojų būreliai ar kitaip besivadinantys lietuvių sambūriai – prisidėjo prie valstybės kūrimo, žmonių švietimo prieinamiausia forma, lietuvybės puoselėjimo. Tyrinėtojai teigia, kad XIX a. baigiantis iki maždaug 1917 metų Lietuvoje buvo vaidinama daugiau nei 200 vietovių…

„Kalvarijos krašto teatras šimt-mečio vygėj“ – taip vadinasi prieš penketą metų išleista solidi knyga, kurios reikšmė tinkamai įvertinta veikiausiai bus tik ateityje. Joje begalė vertingos medžiagos apie šio regiono kultūrinį – teatrinį, šviečiamąjį – vyksmą: kaimuose ir miesteliuose, mokyklose ir visuomeninėse organizacijose, šviesuolių kluonuose ar kiemuose ir jau kultūros įstaigose… Surinkta daugybė faktų iš spaudos – pradedant pačia XX a. pradžia, kalbinta per 60 žmonių, surinkta daugybė vertingų fotografijų ir kitos medžiagos… Kodėl prisimename šią knygą?

Todėl, kad jos sutiktuvėmis buvo paminėtas reikšmingas jubiliejus: Kalvarijos mėgėjų teatro „Titnagas“ 30-metis. Taigi, šie metai taip pat neeiliniai – 35-metis. Jubiliejui buvo ruošiamasi iš anksto, bet įvyko tai, kas įvyko, net ir Tarptautinė teatro diena (kovo 27-oji) visame pasaulyje liko nepaminėta. Nežinia, kaip dar ilgai gyvensime be gyvos kultūros, tad belaukiant tikrosios šventės nutarėme pavartyti knygą, kurioje „Titnagui“ irgi tenka nemažas skyrius, prisiminti kai kuriuos išskirtinius momentus – o jų tikrai daug.

Rasa Januškienė, ilgus metus besidarbuojanti Kalvarijos kultūros centre, „Titnago“ kolektyvo narė, yra ir viena svarbiausių minėtos knygos sudarytojų. Ji surinko daugybę medžiagos iš praeities, o teatro istorija kurta, viskas išgyventa kartu su visais. Rasa ir pasiūlė pažvelgti į „Titnago“ veiklą per svarbiausius Lietuvos mėgėjų teatrams renginius – krivūles.

„Petras Bielskis su studentais atgaivino Agluonėnų (Klaipėdos r.) klojimo teatrą, ir tai buvo naujos mėgėjiškų teatrų bangos pradžia. Nuo 1988 metų krivūlė buvo šaukiama įvairiausiuose Lietuvos kampeliuose. Mėgėjiškų teatrų sąjūdžio siela, Klaipėdos universiteto docentas, Klojimo teatrų draugijos pirmininkas Petras Bielskis sakė: „Susirinkta ypatingais metais: prieš 120 metus Palangoje buvo suvaidintas pirmasis viešas lietuviškas vaidinimas, prieš 115 metų atgavome lietuvišką raštą…Tada pasakėme pasauliui: „Mes esame! Turime praeitį, istoriją, kalbą, galime ir norime kalbėti lietuviškai. Ir tas pirmasis vaidinimas nebuvo pramoga – tai buvo svarbus, likiminis faktas. Liaudiškasis teatras, būręs, kvietęs, ypatingomis priemonėmis raginęs priešintis, yra vienas didžiausių dvasinio paveldo turtų. Todėl ir į krivūles renkamės kaip į atlaidus, pateisindami viltis tų, kurie prieš 120 metų daug kuo rizikuodami viešai prabilo… Kol vaidinam, tol esam, ir jokie pavojai nei mūsų tautiškumui, nei kultūrai negresia. Jūs nesate tik kokie nors vietiniai vaidintojai, jūs esate reikšmingi europiniu mastu“. Kasmet po spektaklį – ir prizą…

Kalvarijos „Titnagas“ dalyvavo daugelyje šių ypatingų sambūrių, beveik niekada namo negrįždavo be apdovanojimų… 1991 m. Anykščių r. Griežionėliuose suvaidino Liudvikos Didžiulienės-Žmonos komediją „Paskubėjo“ – tai buvo IV Lietuvos klojimo teatrų krivūlė.

1997 m. Klaipėdoje vykusioje X klojimo teatrų krivūlėje kolektyvui įteikta pagrindinė „Valstiečių laikraščio“ premija už S. Kapnio komediją „Plutelė ir pelės“; 1998 m. komedija „Numanė“, suvaidinta XI krivūlėje Ožkabaliuose, pelnė Šilalės rajono Laukuvos seniūnijos premiją.

1999 m. rugpjūčio 21–22 dienomis surengtas tautos suvažiavimas, pavadintas Didžiąja Med-vėgalio krivūle. Kalvarijiečiai čia suvaidino Vydūno pjesę „Numanė“. Kolektyvui paskirta Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos premija, o režisieriui Kęstučiui Krasnickui – kultūros ministro padėkos raštas. Šis spektaklis buvo suvaidintas 35 kartus.

Juozo Židanavičiaus-Seirijų Juozo komedija „Moterims neišsimeluosi“ 2000 m. parodyta XIII klojimo teatrų krivūlėje Niūronyse – už ją teatras apdovanotas „Valstiečių laikraščio“ premija. 2002 m. Agluonėnuose suvaidinta komedija „Knarkia paliepus“ (iš viso suvaidinta 15 kartų) kolektyvui pelnė Klaipėdos universiteto premiją.

„Jaunikis iš Kauno“, kurį žiūrovai matė 18 kartų, 2003 metais rodytas XVI krivūlėje Laukuvoje, teatrui įteikta Klaipėdos universiteto premija – ir ne tik. „Titnagui“ perduotas krivūlės (susirinkimo, sueigos) simbolis, o tai reiškė, kad kalvarijiečiams patikima būsimoji XVII šventė. 2004 m. Karališkajame parke buvo pastatytas simbolinis klojimas, „Titnagas“ šioje krivūlėje suvaidino Žemaitės veikalą „Mūsų gerasis“ (iš viso parodytas 15 kartų), kolektyvas ir režisierius Kęstutis Krasnickas, pelnęs ir daug padėkos žodžių už šventės organizavimą, buvo įvertinti Laukuvos seniūnijos pirmąja premija. Spektaklis „Mirta Činčiberaitė arba 15000 litų“, 2005 m. suvaidintas XVIII krivūlėje Marcinkonyse, teatrui pelnė Žemės ūkio ministerijos premiją. Jis buvo populiarus, parodytas 23 kartus.

2010 m. XXII klojimo teatrų krivūlėje Tautkaičiuose buvo parodyta I. Lisenkos-Konyčiaus komedija „Gyvieji nabašninkai“ (už antraplanį vaidmenį apdovanota artistė Rasa Januškienė). 2016 m. Anykščių r. Niūronyse vyko XXVIII klojimo teatrų krivūlė. Stasio Ylos komedija „Aš nenoriu Jurgio“ įvertinta Anykščių kultūros centro premija. Vaidinimas ilgai gyvavo, parodytas 43 kartus.

2019 m. XXXI krivūlėje Smilgiuose (Panevėžio r.) Lietuvos klojimo teatro patriarcho kunigo Jono Katelės didysis prizas ir vyskupo emerito Jono Kaunecko įsteigtas piniginis prizas atiteko Kalvarijos „Titnagui“. Šis apdovanojimas, anot komisijos, ne tik už spektaklį „Brangusai pabučiavimas“ (jį, kaip ir visus nuo teatro gyvavimo pradžios, režisavo Kęstutis Krasnickas). „Vertinami buvo ne tik šiandienos spektakliai, bet ir kolektyvo istorija, jo indėlis į klojimo teatrų veiklą, į mėgėjiško teatro puoselėjimą, sklaidą Lietuvoje, už stabilią, augančią teatrinę estetiką“, – sakė Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas prof. Rimantas Balsys. Diplomas įteiktas Reimundui Tyrui, pripažįstant jį unikaliu liaudies menininku, ryškiu liaudinio teatro vaidila. „Brangusai pabučiavimas“ suvaidintas 15 kartų… Ne vien krivūlės…

Nors tai – išskirtiniai renginiai, bet įvairių švenčių, projektų, kuriuose dalyvavo ir rengė „Titnagas“, daugybė. 2005 m. pirmo viešo vaidinimo Keturakio „Amerika pirtyje“ 100-mečiui Sūduvoje penki šio krašto mėgėjų teatrai – Kalvarijos „Tit-nagas“, Tautkaičių klojimo teatras „Gegnė“, Kazlų Rūdos teatras-studija „Kazlų vaidilos“, Griškabūdžio kaimo teatras ir Šakių Zanavykų teatras – pastatė trijų veiksmų komediją „Amerika pirtyje“. Bendras spektaklis suvaidintas Tautkaičiuose, Šakiuose ir J. Jablonskio tėviškėje Rygiškių kaime, Kalvarijoje, Kazlų Rūdoje, Marijampolėje, Rumšiškėse. Kalvarijiečiai čia vaidino II veiksmą, o atskirai jį parodė dar 21 kartą… 2009 m. „Amerika pirtyje“ pateko tarp 15 geriausių Lietuvos mėgėjų teatrų pastatymų. 2019 m. rugpjūčio 20 d. Kalvarijoje prie Trobių užeigos kieme surengtas lietuviškas vakaras, skirtas „Amerikos pirtyje“ 120-mečiui.

Lietuvos šimtmečio dainų šventėje 2018 m. teatrą išgarsino „Pasaka apie Sūduvos ąžuolą“, o spektaklis „Pasaka apie Joną Basanavičių“ pateko tarp 7 geriausių Lietuvos mėgėjų teatrų pastatymų. 2005 m. teatrui įteikta Marijampolės apskrities kultūros nominacija ir Didžiojo Angelo statulėlė. 2007 m. kolektyvui įteikta Aukso paukštės statulėlė ir nominacija „Geriausias mėgėjų teatras ir vadovas“. 2012 m. režisieriui K. Krasnickui įteikta LKC asociacijos nominacija „Geriausias metų meno kūrėjas“ ir statulėlė „Auksinis feniksas“…

Tarptautinės teatro dienos proga kasmet įvertinami bei pagerbiami ryškiausius vaidmenis sukūrę „Titnago" artistai. 2006 m. nominaciją „Už meilę teatrui" ir „Titano" statulėlę pelnė Reimundas Tyras. Vėlesniais metais – Vitalijus Jankauskas, Evelina Varnagirytė, Aurimas Galianovas, Renata Sinkevičiūtė, Rasa Matulevičienė, Robertas Degutis… Nijolė LINIONIENĖ Nuotraukos iš „Titnago" teatro archyvo