Elektros vartotojai turės galimybę pasirinkti tiekėją Vartotojai be elektros neliks » Pakanka pasirašyti sutartį Prasidėjus pirmam elektros rinkos liberalizavimo etapui, vieni pirmųjų pasiūlymus gyventojams pateikė UAB „Elektrum Lietuva", kuri 2019 metais užėmė 40 proc. mažmeninės elektros rinkos – daugiausia iš alternatyvių tiekėjų. Bendrovė 2019 m. tiekė elektrą 7400 šalies įmonių ir šiuo metu jau turi įrengusi 300 saulės jėgainių. Svarbu atsižvelgti į visumą

„Elektrum Lietuva“ direktoriaus Martyno Gigos teigimu, renkantis tiekėją svarbu atsižvelgti į visumą: jo reputaciją, patirtį energetikos rinkoje, tiekėjo gamybos šaltinius, elektros kainą, elektros produktus ir papildomas paslaugas, ar pakankamai lengva tapti klientu.

„Svarbiausia, kad žmogus pats turės aktyviai pasirinkti savo elektros tiekėją, o tam reikėtų peržvelgti ir įvertinti visus pasiūlymus rinkoje. Blogiausias scenarijus yra nesigilinti ir palikti viską taip, kaip yra. Tikėtina, kad iš pradžių taip ir nutiks – didžioji dalis vartotojų inertiškai liks su dabartiniu tiekėju, tačiau tai gali reikšti, kad jie už sunaudojamą elektrą mokės daugiau nei galėtų“, – tikina direktorius.

Pasak jo, renkantis elektros tiekėją specialaus techninio pasiruošimo vartotojams nereikia, ir be elektros jie neliks. ESO ir elektros tiekėjas kartu užtikrins, kad keičiantys tiekėją vartotojai nepatirtų jokių nesklandumų. Jei, pavyzdžiui, dingtų elektra, problema būtų sprendžiama taip pat, kaip ir dabar – turėtų pasirūpinti ESO.

„Įsišaknijęs įsitikinimas, kad valstybinis elektros tiekėjas ir tinklus valdo, ir elektros energiją gamina, neturi nieko bendro su realybe. Elektros tiekėjai parduoda elektrą, kuri iki vartotojo atkeliauja per ESO valdomą infrastruktūrą, todėl alternatyvaus elektros tiekėjo pasirinkimas šiandien tėra sisteminis pakeitimas, tam nereikia keisti skaitiklių – pakanka pasirašyti sutartį“, – aiškina M. Giga. Nuo ko pradėti?

Pirmiausia vartotojai turi išsirinkti jiems patraukliausią tiekėją ir su juo pasirašyti sutartį, kuri gali būti tiek ilgalaikė, tiek ir trumpesnio laikotarpio. Informaciją apie tiekėjo pakeitimą ESO perduoda pats tiekėjas – vartotojams to nereikia daryti. Sutartį pasirašius iki einamojo mėnesio 10 d., paslaugas iš pasirinkto tiekėjo gauti jau galima nuo ateinančio mėnesio pradžios.

Kol diegiama duomenų mainų tarp rinkos dalyvių platforma ir duomenys apie klientus neperduodami automatiškai, vartotojams, norintiems pakeisti tiekėją ir pasirašyti su juo sutartį, būtina nurodyti objekto ir kliento numerį – šiuos duomenis galima rasti sąskaitoje už elektrą arba ESO savitarnoje. Ar sulauksiu mažesnės sąskaitos?

Kokia bus kaina rinkoje – ar didesnė, ar mažesnė – gana sudėtinga prognozuoti, tačiau konkurencinis spaudimas visuomet veikia vartotojo naudai. Galutinė kaina vartotojui priklausys nuo Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos patvirtintų reguliuojamų tarifų, kuriuos sudaro skirstymo, perdavimo paslaugos ir mokesčiai, taip pat ir nuo elektros kainos rinkoje.

„Dar šiais metais, net neprasidėjus elektros rinkos liberalizavimui, pasiūlėme mažesnes už monopolinio tiekėjo elektros kainas. Tai reiškia, kad tam galimybių tikrai yra. Konkurencingoje rinkoje tiekėjai yra priversti greitai reaguoti ne tik į konkurenciją, bet ir į besikeičiančias didmenines elektros rinkos kainas. Paskutinių dienų realijos parodė, kad reguliuojama kaina nebūtinai yra naudingiausia vartotojui“, – teigia M. Giga.

Vienas iš laikinų barjerų alternatyviems elektros tiekėjams yra tai, kad jų klientai gauna dvi sąskaitas: vieną už elektros tiekimą iš pasirinkto tiekėjo, o kitą – už jos skirstymo paslaugas iš ESO.

„Šiuo metu vienintelis monopolinis tiekėjas klientams gali pateikti vieną sąskaitą, kitų tiekėjų klientai gauna dvi. Žmonės nenori dviejų sąskaitų už vieną paslaugą – tai viena iš priežasčių, pristabdančių juos rinktis alternatyvius elektros tiekėjus. Planuojama, kad rudenį ši nepatogi situacija pasikeis“, – sako „Elektrum Lietuva“ vadovas. Elektros rinkos liberalizavimo etapai – kada mano eilė?

Gyventojai, suvartojantys daugiau nei 5000 kWh per metus, tiekėją turi pasirinkti iki šių metų gruodžio 10 d., kad nuo kitų metų pradžios elektros tiekimą jiems užtikrintų naujasis tiekėjas. Gyventojai, sunaudojantys 1000–5000 kWh per metus, tiekėją privalės pasirinkti iki kitų metų gruodžio 10 d. O mažiau nei 1000 kWh elektros suvartojantys gyventojai tai turės padaryti iki 2022 metų pabaigos.

Jei per nurodytą etapą vartotojai nepasirenka tiekėjo, garantinio tiekimo paslaugą jiems dar pusę metų užtikrins ESO – tik šiuo atveju ji bus brangesnė, nei būtų pasirinkus tiekėją. Socialiai pažeidžiamiems gyventojams garantinio tiekimo kainą VERT nustatys atskirai.

„Rinkos atvėrimas yra išskaidytas etapais, kad visi spėtų tam pasiruošti: ir tiekėjai, ir gyventojai, ir šiuos procesus reguliuojančios institucijos. Tačiau gyventojai neprivalo laukti etapo, kuriam yra priskiriami, jie gali elektros tiekėją pakeisti ir dabar. Kadangi vartotojams galėjome pasiūlyti mažesnę nei reguliuojamą kainą, šiuo metu turime ir didžiausio, ir vidutinio segmento vartotojų. Skaičiuojame, kad šiuo metu esame pasirašę per 700 sutarčių su privačiais vartotojais", – komentuoja M. Giga.