Gydymo tikslas – atkurti kūno pusiausvyrą, aktyvuoti apsaugines organizmo jėgas, imunitetą

Liepos 22 d. į Marijampolę konsultuoti atvyksta plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas Andrius Pajėda, per metus atliekantis apie 400 įvairių operacijų. „Nordclinic" gydytojas vizito metu konsultuos marijampoliečius apie veido ir nosies chirurgiją, pilvo plastiką, krūtų korekciją, riebalų nusiurbimą ir kitas plastines operacijas. Į konsultaciją kviečiami visi, kurie nori aptarti ir išspręsti jiems aktualią problemą. Specialaus pasiruošimo nereikia Marijampolėje A. Pajėda lauks visų, kurie turi rūpestį, keliantį diskomfortą, estetinių ar sveikatos problemų. Konsultacijos metu kartu su gydytoju bus aptarta rūpima problema, paciento lūkesčiai ir pasiūlyti individualūs sprendimai. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo teigimu, konsultacijai specialaus pasiruošimo nereikia – pakanka žinoti, kuri sritis jūsų netenkina, o, jeigu problematiškų sričių yra ne viena, rekomenduojama išskirti jas pagal prioritetus. Tuo atveju, jeigu pacientas nuspręs darytis operaciją, jam bus paskirtas gydymo planas, pakartotinė konsultacija ir numatyta operacijos data. „Konsultacijos metu man svarbiausia – suvokti paciento lūkesčius ir įvertinti, kiek ir kaip galiu jam padėti. Kiekvienas mūsų grožį supranta skirtingai, tad svarbu suprasti pacientą ir bent kelioms minutėms pamėginti juo tapti, pajusti jo gyvenimo skonį, poreikius ir motyvus keistis. O tuomet, kai jau tiksliai žinai, ko pacientas nori, nesunkiai gali tai įgyvendinti, pasitelkdamas savo žinias, patirtį ir inovatyvią chirurginę techniką", – paaiškina A. Pajėda. Lydi pokyčių kelionėje Pajėdos teigimu, dėl plastinių operacijų kreipiasi tiek moterys, tiek ir vyrai. Tai daroma dėl įvairiausių priežasčių, vis dėlto jas visas galima suskirstyti į kelias grupes. Vieni pacientai kreipiasi dėl įgimtų išvaizdos savybių, kurias norėtų pakoreguoti, pavyzdžiui, krūtinės, nosies, atlėpusių ausų. Kita pacientų dalis nori pakoreguoti amžiaus paliekamus pėdsakus veido, kaklo zonoje. Treti kreipiasi tuomet, kai dėl ryškaus svorio netekimo atsiranda per didelis odos perteklius, kurio negali panaikinti joks sportas ar masažas. Galiausiai, neretai sulaukiama moterų, kurios po nėštumo bei gimdymo susiduria su problemomis pilvo bei krūtų srityse. Visus šiuos pacientus vienija siekis atrodyti ir jaustis gerai, o šiuolaikinė plastinė chirurgija leidžia pasiekti pageidaujamą rezultatą. Kaip pastebi gydytojas, net ir viena operacija gali gerokai pagerinti žmogaus gyvenimo kokybę: „Pastebiu, kad pašalinus kompleksą ar problemą žmogui pradeda geriau sektis gyvenime, darbe ir netgi meilės srityje. Pacientus lydime per tą permainų kelionę ir jų gyvenimo pokyčiai būna akivaizdūs. Kiekvienas iš mūsų turi to nepasitikėjimo savimi, tad net paprasta operacija gali suteikti labai daug įkvėpimo ir tikėjimo savo jėgomis". Kasmet atlieka po 400 operacijų Pajėda yra baigęs plastinės chirurgijos rezidentūrą Vilniaus universitete. Jos metu dirbo įvairiose šalies ligoninėse. Gydytojas yra stažavęsis Prancūzijoje, Švedijoje ir Suomijoje, taip pat sukaupė patirties įvairiuose mokymuose Lietuvoje ir užsienyje, yra aktyvus tarptautinės plastinės chirurgijos bendruomenės narys. Pajėdos plastinės chirurgijos spektras – labai platus, jis apima krūtinės, pilvo ir sėdmenų, taip pat veido bei nosies operacijas. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas turi didesnę nei 8-erių metų patirtį šioje srityje ir kasmet atlieka apie 400 įvairių operacijų. „Medicinos mokslai trunka ilgai, tad ir sprendimas, kuria kryptimi pasukti, atsiranda palaipsniui. Studijuojant teko susidurti ir su psichiatrija, ir su chirurgija – abiem atvejais gali padėti radikaliai pasikeisti žmogui, skiriasi tik priemonės šiam tikslui pasiekti. Vis tik pastebėjau, kad plastinė chirurgija padeda žmonėms pasiekti greitą ir apčiuopiamą rezultatą. Pradžioje atrodė, kad didžiausia laimė prisiūti žmogui traumos metu prarastus pirštus, tačiau su patirtimi pastebėjau, kad tokią pat laimę kažkam gali suteikti ir pašalinta nosies kuprelė", – apie apsisprendimą tapti plastinės chirurgijos gydytoju pasakoja A. Pajėda. Gydytojas į konsultaciją Marijampolėje kviečia registruotis iš anksto, nes vietų skaičius ribotas. Taip pat verta atsižvelgti, kad operacijos vyksta Kaune, „Nordclinic" klinikoje. Išankstinė registracija A. Pajėdos konsultacijai Tel. 8 700 50051 El. p. info@nordclinic.lt. Konsultacijos vieta ir laikas „E.M.M.A. Beauty Lab", Lietuvininkų g. 7, Marijampolė Liepos 22 d., trečiadienis