Rugpjūčio 14 dienos „Suvalkiečio" laikraštyje Modernesnės sistemos pagerino darbo sąlygas » Sveika, sugrįžusi namo Sekmadienį, rugpjūčio 9 d., Kalvarijoje, Laisvės g. 7-2, duris atvėrė grožio ir pramogų centras „Viskas dėl grožio". Atidaryti grožio ir pramogų centrą, kuriame žmonės galėtų ne tik madingai apsikirpti, susišukuoti, atlikti masažą, bet ir papramogauti, pasilepinti procedūromis kartu su draugėmis, surengti grožio šventę, mintis kilo Sigitai Valeikienei, tokiuose centruose dirbančiai Vilniuje ir Šiauliuose. Į skoningai įrengto centro „Viskas dėl grožio" atidarymą sekmadienį susirinko ne tik tokiomis paslaugomis susidomėjusios kalvarijietės, bet ir visas būrys ponios Sigitos draugų, savo srities profesionalų iš sostinės. Jie ne tik džiaugėsi kolegės sėkme, bet ir palepino susirinkusias procedūromis: Julija greitai ir gražiai garbanojo plaukus, Robertas atliko rankų masažą, o Erika demonstravo, kaip paryškinti gražiausius veido bruožus. Be to, ji nuotaikingai vedė visą renginį. „Sveika, sugrįžusi namo", – išdavė priežastį, kodėl prabangiam grožio centrui pasirinkta Kalvarija. – Kalvarijai jaučiu sentimentus, – prisipažino Sigita. – Čia baigiau mokyklą, čia gyvena mano mama, čia, miesto ligoninėje, ir pati esu dirbusi, atlikusi limfodrenažo procedūras. Paklausa buvo didžiulė, todėl nemanau, kad mažas miestelis yra blogiau, negu, pavyzdžiui, Vilnius, kuriame dabar gyvenu. Žmonės visur nori ir ieško kokybiškų paslaugų ir jos, be abejo, nė kiek ne blogesnės kokybės bus suteikiamos šiame centre, – sakė Sigita. Dirbdama ligoninėje S. Valeikienė sužinojo, kad kalvarijiečiai pageidautų ir kitokių procedūrų, tokių, kokios paklausios didmiesčiuose, ir pradėjo ieškoti patalpų, kur galėtų įkurti grožio ir pramogų centrą. Paieškos užtruko, o kai patalpas pagaliau surado, prasidėjo karantinas. Tačiau neabejojanti savo drąsiais žingsniais optimistė moteris, padedama šeimos, o ypač vyro Viliaus, miesto centre įkūrė grožio oazę ir yra pasiryžusi teikti aukšto lygio paslaugas. Kol kas dar tik buriama kokybiškai atliekančio savo darbą personalo komanda: kirpėjai, kosmetologai, masažuotojai. Centre dirbs 6–8 specialistai ir jų padėjėjai. Pati Sigita kas antra savaitę, o jeigu bus poreikis, ir dažniau, atliks įvairias veido ir kūno jauninimo, atstatomąsias, palaikomąsias procedūras, fotoepiliaciją, fotojauninimą, grožio procedūroms skirtu lazeriu – pigmentinių dėmių, kapiliarų šalinimą, taip pat depiliacijas, veido, kūno masažą. Dar viena paslauga – ultragarsinė procedūra randų mažinimui, odos jauninimui, poodinio sluoksnio ir paviršinių raumenų stimuliacijai, apsaugai nuo senėjimo. Taip pat bus atliekamos plaukų slinkimą mažinančios procedūros, manikiūras, pedikiūras, rankų, kojų ir limfodrenažinis masažas ir Lietuvoje dar labai nauja procedūra – oksigenacija ir deimantinė dermabrazija, kuri atstato odos stangrumą, elastingumą, ją prisotina drėgmės, vitaminų ir deguonies. – Siekdami padidinti jaunimo užimtumą, centre organizuosime SPA vakarėlius, pavyzdžiui, mergvakarius, kur vienu metu net aštuonios merginos galės ne tik bendrauti, bet ir lepinsis grožio procedūromis: veido, rankų, pėdų masažais, kaukėmis, puošis laikinomis henna tatuiruotėmis, o vakaro šeimininkės lauks staigmenos. Mažosios centro lankytojos, švenčiančios gimtadienius, galės pasimėgauti mini pedikiūru, vandens masažu kojoms, parafinu rankoms, henna piešinukais, nulakuotais kojų ir rankų nagučiais ir spalvotomis afrikietiškomis kasytėmis. Teminiai vakarėliai, tokie kaip makiažo sau pamokėlės, henna piešimas ant kūno, masažas ir panašiai bus prieinami kiekvienai. O norinčioms pagražinti kūno formas ir praleisti laiką smagiai sportuojant, bus galimybe pasinaudoti roll shaper masažuokliais, – centro siūlomas paslaugas vardija Nauro, Marko ir Adrijos mama Sigita. Grožio ir pramogų centras „Viskas dėl grožio" laukia Jūsų Kalvarijoje, Laisvės g. 7-2. Procedūroms iš anksto registruokitės telefonu 8 688 87233. Marija BURBIENĖ Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos