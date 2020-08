Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų. Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą. Idėjų festivalyje netrūks ir skonių: „Maxima“ kviečia geriau pažinti Lietuvos gamintojus » Meninės Marijampolės kultūros centro veiklos – galimybė realizuoti save Marijampolės kultūros centras kitais metais švęs savo veiklos trisdešimtmetį. Per tiek laiko po savo stogu jis subūrė kelias dešimtis įvairių meno sričių mėgėjų kolektyvų, centre veikia dvi dailės galerijos ir daugelis kitų erdvių, kuriose vietos savo kūrybai gali atrasti kiekvienas.

Kaip teigia šio centro kultūrinės veiklos vadybininkė Edita Kulikauskienė, kai kurie kolektyvai ir jų nariai bendrai repetuoja, kuria ir rengia pasirodymus nuo pat pirmos centro gyvavimo dienos. Galbūt dėl to jų veikla per pastarąjį pusmetį, kai visą pasaulį sukaustė pandemija ir šalyje buvo paskelbtas karantinas, nenutrūko, o priešingai – tik dar labiau sustiprėjo. Kuo išsiskyrė ir ar gausi renginių Jūsų centrui buvo ši vasara?

Nuo pat karantino pradžios visi meno kolektyvai daug ir intensyviai dirbo – pasitelkdami išmaniąsias technologijas jie repetavo, kūrė. Sunkiau buvo tiems, kuriems per nuotolį reikėjo išmokti šokių judesių, tačiau kolektyvų vadovai labai sumaniai bei išradingai susitvarkė ir su šiuo iššūkiu. Vokalinis ansamblis „Savito“ netgi dalyvavo LRT dainų projekte „Dainuokim kartu“.

Sušvelninus karantino sąlygas, žinoma, pasipylė renginių. Jų buvo išsiilgę visi: tiek kolektyvų nariai, tiek patys menininkai, tiek marijampoliečiai bei apylinkių gyventojai. Parkuose visą vasarą kiekvieną ketvirtadienį buvo organizuojami įvairūs koncertai, kuriuose pasirodydavo ir vietos meno kolektyvai, ir kūrėjai iš kitų miestų. Liepą vyko tradicinis muzikos festivalis „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“. Labai aktyviai visą vasarą koncertavo Marijampolės pučiamųjų orkestras. Kolektyvai su savo pasirodymais vyko į kitus miestus, dalyvavo Marijampolės savivaldybėje organizuojamose šventėse. O štai rytoj, rugpjūčio 23 dieną, organizuojamas didelis renginys, skirtas Baltijos keliui ir Europos dienai stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti. Šventė vyks Vytauto parke, joje dalyvaus jungtinis Marijampolės kultūros centro meno mėgėjų kolektyvų choras. Ką esate suplanavę artėjančiam rudens sezonui?

Jei tik epidemiologinė situacija šalyje leis, Marijampolėje tikrai netrūks kultūrinių renginių. Esame suplanavę įvairių koncertų su žinomais šalies atlikėjais ir grupėmis, spektaklių, parodų, įvairių edukacinių veiklų. Rugsėjo 25 dieną mūsų centre tradiciškai vyks didžiulis renginys, skirtas kūrybinio sezono pradžiai. Jame pasirodys Marijampolės kultūros centro meno mėgėjų kolektyvai, bus pristatyta visiškai naujai šią vasarą įrengta orkestro platforma. Ar visi norintys gali prisijungti prie meno kolektyvų veiklos?

Tikrai taip. Ir sau patinkančią meno sritį, kurioje norėtų realizuoti save, Marijampolėje ras tiek maži, tiek dideli. Visi kolektyvai – šokėjų, muzikantų, choristų, kitų kūrėjų – gali pasiūlyti užsiėmimų, skirtų skirtingoms amžiaus grupėms. Gausiausiai lankomos vaikų, paauglių ir senjorų grupės. Labiausiai, ko gero, kolektyvams trūksta vadinamojo tarpinio, brandaus, darbingo amžiaus žmonių. Kita vertus, matyt, natūralu, kad ši grupė mažiausiai aktyvi, juk ji nestokoja rūpesčių darbe, namie, buityje, tad papildomoms veikloms kartais paprasčiausiai nebelieka laiko. O marijampoliečiai – atsakingi žmonės. Jei jau kuris prisijungia prie kolektyvo, kuo nors susidomi, tai ilgam: stropiai dalyvauja repeticijose, noriai vyksta į pasirodymus. Kad ir kaip ten būtų, šokti, dainuoti, muzikuoti, ką nors kurti – tai ne tik puikus laisvalaikio praleidimo būdas, bet ir efektyvi atsipalaidavimo forma. Tad labai norėtųsi visus, kurie abejoja, ar verta, ar spės, paraginti prisijungti prie vieno ar kito meno kolektyvo ir repetuoti, kurti, ilsėtis bei pramogauti drauge. Juk būryje – taip smagu.