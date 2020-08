Skaitmeninio meno potencialas – neįtikėtinas (Eksperto komentaras)

Vaidas BARANAUSKAS, Marijampolėje įsikūrusios informacinių technologijų mokyklos LISPA direktorius, teigia, kad skaitmeninė tapyba yra naujai atsirandanti meno rūšis, kurioje tradicinės tapybos formos būdai ir priemonės (aliejiniai ar akrilo dažai, akvarelės ar rašalas) skaitmeniniu būdu pritaikomi kompiuteriui. Paprastai kuriama grafine planšete su jos plunksna, bet taip pat galima naudoti ir šiuolaikinį planšetinį kompiuterį ir programinę įrangą: „Adobe Illustrator“, „Adobe Photoshop“, „SketchBook“, „Krita“ ar nemokamą „Gimp“. Rezultatas yra originalus meno kūrinys skaitmeninio failo formatu.

– Skaitmeninė tapyba yra skait-meninio meno rūšis, tačiau tai nėra paties kompiuterio sukurtas menas, nes tai reikštų, kad kompiuteris automatiškai sukuria vaizdą iš menininko sukurtų matematinių modelių, – sako Vaidas Baranauskas. – Skaitmeninėje tapyboje menininkas naudoja tapybos techniką, norėdamas sukurti vaizdą tiesiogiai kompiuteryje.

Kad geriau suprastume, kokie yra skaitmeninės tapybos privalumai, norisi paminėti ir tradicinės tapybos privalumus bei trūkumus. Tradicinės tapybos originalus meno kūrinys dažnai laikomas vertingesniu už spausdintą ar skaitmeninį failą. Net jeigu šie kūriniai yra netobuli, vis tiek rankomis sukurti meno darbai turi unikalią autentišką vertę. Dar vienas labai svarbus privalumas yra įranga ir naudojamos medžiagos. Daugelis meno žmonių teigia, kad tikras teptukas rankoje suteikia didesnės galios išraiškai.

Be visų šių privalumų, tradicinė tapyba turi keletą svarbių trūkumų, kurie skaitmeninėje tapyboje yra privalumai. Klaidos, kurias sunku pašalinti, tradicinėje tapyboje sukelia ypač daug nemalonumų. Tapybos klaidų negalima panaikinti, jas galima tik „uždengti“. Šis tradicinės tapybos trūkumas tampa pagrindiniu skaitmeninės tapybos pranašumu, suteikiančiu galimybę ištaisyti padarytas klaidas, nesunkiai pakeisti atliktus veiksmus arba net visą projektą.

Kitas tradicinės tapybos trūkumas – sudėtingas dauginimo procesas, nors… dėl jo originalus kūrinys turi didesnę vertę. Skaitmeninės tapybos kūrinys dauginamas ypač lengvai ir dėl to nepraranda kokybės. Todėl skaitmeninės tapybos kūrinius galima parduoti lengviau ir didesniais kiekiais.

Dar vienas tradicinės tapybos trūkumas – įranga ir medžiagos. Nors prieš tai minėjau, kad tai yra privalumas, bet kartu tai yra ir trūkumas, kuomet pritrūkus dažų, drobės ar teptukų, reikia jų įsigyti daugiau. Skaitmeninėje tapyboje – priešingai – turėdami įvairiausių skaitmeninių priemonių, labai gausų jų pasirinkimą, įgyjame neribotas eksperimentavimo galimybes. Ir net nereikia laukti, kol dažai išdžius! Be to, programinė įranga menininkui suteikia galimybę prie kuriamo meno kūrinio grįžti kada panorėjus, nes nereikia jaudintis, kad išdžiūvus dažams vėliau nebus galima atlikti norimų potėpių.

Daugelis meno žmonių savo kūrybiškumo nevaržo ir savo idėjoms išreikšti naudoja tas priemones ir technikas, kuriomis pasiekia norimą rezultatą. Tačiau kalbant apie eksponuojamas parodas, vargu, ar tradicinės tapybos autorius siekia nutapytus kūrinius suskait-meninti ir juos tiražuoti, nes dėl to kūriniai praranda originalumą ir vertę. Dėl tų pačių priežasčių skaitmeninės tapybos autoriai savo kūrinius labiau eksponuoja skaitmeninėje erdvėje, nei parodų salėse, nes skaitmeninis kūrinys praranda savo žavesį atspausdintas ant popieriaus ar drobės.

Vis dėlto skaitmeninė tapyba atveria neribotas galimybes meno mėgėjams, menininkams – išlaisvina iš drobės ir dažų ribų. Įrankių įvairovė bei nesibaigianti spalvų gama suteikia galimybę eksperimentuoti ir kurti kūrinius, kurių sukūrimas buvo varžomas naudojant tik tradicines technikas.

Technologijoms tęsiant revoliuciją pasaulyje, skaitmeniniai menininkai dabar gali savo kūrinius visuomenei pristatyti greičiau ir ekonomiškiau. Meno kūrinių sklaidą pasaulyje paspartino „Facebook“, „Instagram“ ir „Pinterest“ socialiniai tinklai. Taip pat skaitmeninis menas, kuriamas reklamos, pramoginio turinio tikslais – tai animaciniai filmai ir pan.

Visos skaitmeninės tapybos galimybės meną padarė lengviau prieinamą. Kai kas sako, kad atšaukimo arba veiksmų sugrąžinimo mygtukas daro skaitmeninį meną per lengvą, tačiau norint sukurti gerą skaitmeninį kūrinį, reikia aukšto lygio meno pagrindų ir įgūdžių.

Galiu paminėti keletą žinomų menininkų, kurių darbai atpažįstami visame pasaulyje: tai Kreigas Mulinsas (Craig Mullins), Maksas Kostenka (Max Kostenko), Linda Berkvist, Albertas Vaitlokas (Albert Whitlock), Normanas Daunas (Norman Dawn), Markas Simonetis (Marc Simonetti).

Skaitmeninė tapyba dabar yra kiekvieno mūsų gyvenime ir naudojama pačiose įvairiausiose srityse: nuo iliustracijų, reklamos iki knygų viršelių, nuo reklamos iki komiksų, nuo vaizdo žaidimų iki filmų. Būtent pramogų sektorius yra tas, kuriame skaitmeninis menas pastaraisiais metais labiausiai paplito.

Žmonių, manančių, kad skait-meninis menas yra pranašesnis už fizinį, yra mažuma, tačiau skaitmeninio meno potencialas yra toks neįtikėtinas, kad per artimiausią dešimtmetį jis, gali būti, taps daugumos prioritetu. Skaitmeninis menas ne tik suteiks plačias kūrimo galimybes, bet ir pati meno patirtis pasikeis. Įsivaizduokite meno galeriją, kurioje žiūrovai gali dėvėti virtualios realybės akinius, kad galėtų patekti į kūrinį. Taip, perskaitėte teisingai, patekti į kūrinį ir mėgautis scena, rodoma priešais juos…

Jeigu virtualioji ir papildyta realybės taps norma, išaiškės visiškai naujas skaitmeninės tapybos naudojimo atvejų lygis. Žiūrovams nebūtina bus vykti į konkrečias vietas, pavyzdžiui, galerijas, kad pajustų svaiginančius meno potyrius.