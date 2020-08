Rugpjūčio 29 dienos „Suvalkiečio“ laikraštyje skaitykite:

Įvykiai Baltarusijoje daro įtaką verslui

Šie metai keisti ir sunkūs visiems be išimčių, verslui taip pat. Iš pradžių iššūkių pažėrė pandemija, dabar įtampą kelia įvykiai Baltarusijoje. Kaimyninės šalies gat­vėse ir pramonės įmonėse vykstant protestams, stringa baltarusiškų žaliavų lietuviškoms įmonėms tiekimas, todėl trinka ir jų darbas.

Į Jungėnuose veikiančią medienos perdirbimo įmonę „Rimedis“ vilkikas su pjuvenomis, skirtomis granulėms gaminti, iš Baltarusijos anksčiau atvykdavo tris kartus per savaitę, dabar – vieną. Gamyba neišvengiamai sumažėjo: baiminamasi, kad granulių visiems, kurie jų norės, įmonė pasiūlyti nepajėgs…





Tiltą per Šešupę rugsėjo 1-ajai atidarys

UAB „Alkesta“ statybininkai ištesėjo žodį. Rugsėjo 1-ąją tiltas per Šešupę pėstiesiems ir transportui bus atidarytas. Bus galima eiti ir važiuoti abiem pusėmis. Tiltas buvo uždarytas nuo gegužės 1 d…





Broliai pasakos miesto atsiradimo istoriją

Nuo pirmadienio visą savaitę Kazlų Rūdos centre gaudė pjūklai, į visas puses skriejo pjuvenos ir su kiekviena diena miesto skvere vis labiau ryškėjo naujos skulptūros. Į drožėjų plenerą sukviesti medžio meistrai kūrė „Brolių Kazlų legendą“…





Šimtukininkė Inesa: „Nusprendžiau rinktis Marijampolės kolegiją“

Inesa Barzdaitytė yra pirmoji Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro mokinė, kuriai pavyko per brandos egzaminus surinkti 100 balų. Mergina puikiai pasirodė užsienio (anglų) kalbos ir lietuvių kalbos bei literatūros egzaminuose. Be to, šis Marijampolės šviesulys nesiruošia išsižadėti savo gimtojo krašto ir kita savo stotele pasirinko Marijampolės kolegiją…