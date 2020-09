Jau galite užsiprenumeruoti Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą. Čia gali būti Jūsų reklama! Vandens kelias per filtrus, vamzdynus ir čiaupus Po penkerių metų vėl kvietė „Baltas kluonas“ » Papildomi filtrai vardan įrenginių gerovės (Interviu su ekspertu) Marijampolėje centralizuotai tiekiamas vanduo yra tinkamas ir saugus gerti, bet kartais namuose vis dėlto pravartu įsidiegti vandenį papildomai valančius įrenginius. Marijampolėje tokius prietaisus platinančios ir montuojančios įmonės „Rokmonas“ vadovas Juozas Zdancevičius sako, kad vandens valymo įrenginiai reikalingi siekiant apsaugoti buitinę techniką ir vamzdynus, o ne geriamąjį vandenį. Svarbiausia tinkamai paruošti gręžinių vandenį

Marijampolėje įsikūrusi UAB „Rokmonas“ verstis vandens filtrų montavimu pradėjo maždaug prieš 22 metus – tada, kai įmonė pradėjo veiklą. Per tuos metus vandens gerinimo įrenginių sumontuota daugybė, dažniausiai – individualiuose namuose, kurie naudoja nuosavų gręžinių vandenį. Pasak įmonės vadovo ir įkūrėjo Juozo Zdancevičiaus, papildomai filtruoti centralizuotai tiekiamą vandenį žmonės nusprendžia nebent saugodami buitinę techniką ir vamzdynus. Kitais atvejais centralizuotai tiekiamo vandens valyti neverta.

– Centralizuotai tiekiamą vandenį išvalo vandentiekio įmonė, o nuosavo gręžinio vanduo būna neliestas. Vandenį reikia pasiruošti savarankiškai, kad jį būtų saugu gerti ir naudoti buityje. Centralizuotai tiekiamą vandenį vertėtų nebent papildomai nugeležinti arba nukalkinti. Naudodama tokį vandenį santechnika tarnauja ilgiau, ant jos nesikaupia apnašos. Neapsivelia ir vamzdynai, ilgiau tarnauja buitinė technika, – vandens valymo įrenginių privalumus vardijo „Rokmono“ vadovas ir pridūrė, kad jei namas ir buitinė technika ar vamzdynai jame nėra nauji, diegti vandens valymo įrangą centralizuotai teikiamam vandeniui neverta. J. Zdancevičius pripažino, kad įrenginiai nėra pigūs, todėl vargu ar atsipirktų investicija.

– Pigiau, ko gero, bus čiaupus ir maišytuvus vis pakeisti naujais, – atvirai sakė vandens filtrų žinovas. Atskirais atvejais – atskiri ir filtrai

Centralizuotai tiekiamo vandens gręžiniams vandenvietės tipas parenkamas tik ištyrus vandens kokybę. Vandens gerinimo įrenginiai parenkami irgi atsižvelgus į konkretaus gręžinio ar centralizuotai tiekiamo vandens kokybę.

– Vandens tyrimų rezultatus perduodame vandens filtrų kompanijai, su kuria dirbame. Atsižvelgiant į vandens sudėtį, kompanija klientui pasiūlo tinkamiausią įrenginio komplektaciją. Kartais pakanka visai nesudėtingo įrenginio, o kartais, jei vandens sudėtyje medžiagos smarkiai viršija normos ribas, tenka siūlyti sudėtingesnius prietaisus. Nuo komplektacijos, žinoma, priklauso ir kaina, – vandens filtro parinkimo eigą paaiškina J. Zdancevičius.

„Rokmonas“ vadovas sako, kad vandens gerinimo įrenginių galima įsigyti savarankiškai, prekybos centruose, tačiau taip elgtis – pavojinga. Anot J. Zdancevičiaus, konkrečiam atvejui nepritaikyti filtrai gali per daug išvalyti vandenį arba jį išvalyti nepakankamai. Be to, įdiegus filtrą savarankiškai, patiems reikia rūpintis ir įrenginio eksploatacija.

– Kai įsigyjate personalizuotą įrenginį iš specializuotos įmonės, ji atlieka ir įrenginių servisą, kai reikia, atvyksta pakeisti filtrus, šalinti gedimus, jei jų pasitaiko, – paaiškina specialistas. Geriamojo vandens filtruoti nereikia

„Rokmonas“ vadovas atkreipia dėmesį, kad specialiais filtrais išvalytas centralizuotas vanduo tiekiamas tik į vonios kambarius, skalbimo mašinoms ir indaplovėms. Virtuvėje papildomai išvalyto centralizuoto vandens J. Zdancevičius pataria nenaudoti. Antrindamas UAB „Sūduvos vandenys“ Vandens gavybos padalinio vadovui Edvardui Bučioniui, jis sako, kad vanduo tuomet taptų negyvas ir bevertis.

– Centralizuotai tiekiamame vandenyje yra įvairių medžiagų ir mineralų, reikalingų mūsų organizmui. Jei gertume išvalytą vandenį, organizmui imtų trūkti, pavyzdžiui, geležies. Nėra reikalo geriamą vandenį papildomai filtruoti, todėl pro virtuvės čiaupą visada paliekame bėgti vadinamąjį žalią vandenį, kuris yra toks, kokį paruošia vandentiekio įmonės. Jos pasirūpina, kad vanduo atitiktų visas higienos normas ir būtų tinkamas vartoti. Jei vanduo tiekiamas iš nuosavo gręžinio, tuomet konkrečiu atveju sprendžiame, ką daryti. Jei neviršijamos medžiagų normos, į virtuvės čiaupą atvedame nefiltruotą vandenį, – atkreipia dėmesį „Rokmonas" vadovas Juozas Zdancevičius.