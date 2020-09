Pieno gamintojams – papildoma valstybės pagalba dėl pandemijos

Kasmet šalies ūkininkai sulaukia kelias dešimtis milijonų eurų siekiančios paramos iš Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto. Netrukus pieno gamintojų sąskaitas pasieks šiek tiek per devyniolika milijonų eurų valstybės pagalbos, kuri skirta kompensuoti pajamų netektis dėl koronaviruso pandemijos. Valstybė ne pirmą kartą pieno gamintojams tiesia pagalbos ranką. Dar vasarą dėl pandemijos ir karantino sukeltų pasekmių jiems išmokėta 18,5 mln. eurų.



Tikslas – kompensuoti pajamų netektis

Žemės ūkio ministerija informuoja, kad pieno gamintojai netrukus sulauks papildomos valstybės pagalbos – 19,2 mln. eurų. Ši suma turėtų būti išmokėta rugsėjo mėnesio pabaigoje. Papildoma pagalba siekiama kompensuoti birželio–rugpjūčio mėnesių pajamų netektis dėl koronaviruso pandemijos besitęsiančio poveikio.

Europos Komisija, kuriai buvo pateiktas prašymas dėl papildomos valstybės pagalbos pieno gamintojams schemos pratęsimo, pritarė pagalbos teikimo sąlygoms. Paramą numatoma mokėti visiems pieno ūkiams, kurie turėjo įregistruotų pieninių veislių karvių šių metų rugsėjo 1 d., nepriklausomai nuo ūkio dydžio. Pieno gamintojai taip pat turi būti registruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai Žemės ūkio ir kaimo verslo registre ne vėliau kaip iki šių metų rugsėjo 1 d.



Paraiškos jau pateiktos

Žemės ūkio ministerija atkreipia dėmesį: pieno gamintojai, kurie jau buvo pateikę paraiškas birželio mėnesį (11–30 d.) arba savivaldybėms rugsėjo mėnesį (4–11 d.), papildomai paraiškų teikti neprivalėjo. Jiems parama bus apskaičiuota įvertinus duomenis, esančius registruose. Taip siekiama mažinti administracinę naštą pieno gamintojams ir savivaldybių darbuotojams.

Š. m. rugsėjo 4–11 d. savivaldybėms (seniūnijoms) paraiškas turėjo pateikti tie pieno gamintojai, kurių birželio 11–30 d. laikotarpiu pateiktoje paraiškoje nurodyti duomenys (sąskaitos numeris, susijusių įmonių duomenys ar kt.) pasikeitė, arba jeigu pieno gamintojas birželio 11–30 d. paraiškos nebuvo pateikęs, tačiau šiuo metu atitinka nustatytus kriterijus, ir pageidauja gauti paramą.

Pagalbos už pieninę karvę dydis bus nustatytas atskiru žemės ūkio ministro įsakymu, gavus informaciją iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apie remtinų pieninių karvių skaičių.

Jeigu kiltų klausimų, pieno gamintojams patariama kreiptis į savo savivaldybės (seniūnijos) darbuotojus.



Ir smulkiems, ir stambiems ūkiams

Žemės ūkio ministerija informuoja, kad ši papildoma priemonė yra pirmosios pagalbos schemos pieno gamintojams pratęsimas. Dėl pandemijos sukeltų pasekmių nukentėjo tiek smulkūs, tiek stambūs ūkiai, todėl ir parama skiriama visiems.

Liepos mėnesį buvo kompensuojamos balandžio–gegužės mėnesių pajamų netektys. Pieno gamintojams, šiuo laikotarpiu nukentėjusiems nuo koronaviruso pandemijos ir karantino sukeltų pasekmių, išmokėta 18,5 mln. eurų.

Paraiškas buvo pateikę daugiau kaip 27 tūkst. pieno gamintojų. Pagalbos dydis siekė 77,8 euro už šių metų birželio 1 d. Ūkinių gyvūnų registre registruotą pieninę karvę.

Iš Europos Sąjungos – šiemet daugiau

Pieno gamintojų pajamas, ūkių rentabilumą palaiko ir kasmet iš Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšų mokama susietoji parama už pienines karves. Žemės ūkio ministerija informuoja, kad šiais metais paramai numatyta 29,7 mln. eurų, arba 2 mln. daugiau negu 2019 m. Šių metų paramos dydis bus nustatytas žemės ūkio ministro įsakymu dar šį mėnesį – susumavus duomenis apie tinkamų paramai gauti pieno gamintojų ir jų ūkiuose laikomų karvių skaičių.

Susietosios paramos avansus ketinama mokėti nuo spalio vidurio, o likusi dalis bus mokama nuo gruodžio 1 d. 2019 metais ši parama siekė beveik 115 eurų už vieną karvę. Palyginti su 2018 m., ji buvo didesnė beveik 8 eurais.

Praėjusių metų pabaigoje susietosios paramos sulaukė beveik 24 tūkstančiai pieno gamintojų už daugiau kaip 240 tūkst. pieninių karvių.



Reikalavimai paramos gavėjams

Žemės ūkio ministerija primena: susietoji parama skiriama Žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems valdos valdytojams, kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre praėjusių metų balandžio 1 d.–einamųjų metų kovo 31 d. buvo registruotos pieninės karvės. Pieninės karvės Ūkinių gyvūnų registre turi būti įregistruotos (t. y. įvesta pieninių karvių laikymo pradžios arba pirmojo apsiveršiavimo data) ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 7 d.

Taip pat siekiantieji paramos privalo patiekti rinkai nustatytą pieno kiekį. Valdoje valdytojo ir (ar) partnerių vardu vidutinis rinkai patiektas pieno kiekis iš vienos pieninės karvės 2019 m. balandžio 1 d.– 2020 m. kovo 31 d. turi būti ne mažesnis kaip 500 kg.



Išmokos – už parduotą pieną

Rugpjūčio viduryje pieno gamintojų sąskaitas pasiekė ir 2020 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną: 12,3 mln. eurų išmokų – 13,75 euro už atskaitos laikotarpiu parduoto pieno toną – sulaukė beveik 19 tūkst. pieno gamintojų.

Šiemet pagrindiniai reikalavimai atsietajai nacionalinei paramai už 2020 m. gauti išliko tokie patys kaip ir 2019 m. Parama buvo mokama tiems gamintojams, kurie 2006–2007 kvotos metais pardavė pieną ir 2007 m. kovo 31 d. turėjo nustatytą 2006–2007 kvotos metams pieno gamybos kvotą. Be to, pretendentai į nacionalinę paramą už pieną turėjo būti įsiregistravę valdos valdytojais arba partneriais Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Valdos, kurioje pieno gamintojas registruotas valdytoju arba partneriu, valdytojas turėjo būti 2020 m. deklaravęs žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Taip pat buvo tikrinama, ar pieno gamintojas 2020 m. sausio–birželio mėnesiais turėjo pieninių karvių, įregistruotų Ūkinių gyvūnų registre.

Tiems pieno gamintojams, kurie atskaitos laikotarpiu pardavė pieną, tačiau šių metų sausio–birželio mėnesiais pieninių karvių neturėjo, 2020 m. parama nemokama.

Užs. 1090