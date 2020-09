Prisiminsime Romaną Krasninkevičių (Tautodailės metai)

2020-uosius paskelbus Tautodailės metais, besidomintys ir besirūpinantys šia liaudies meno sritimi tikėjosi didesnio dėmesio ir paramos planuojamiems darbams. Vienas didžiųjų tikslų – priminti primirštus autorius, pakelti iš saugyklų ar privačių kolekcijų jų darbus, ne tik juos eksponuoti, bet ir įamžinti leidiniuose (bent jau kataloguose). Tačiau nors viešai pripažįstama, kad dėmesio tautodailei – o ypač leidiniams, regionų projektams – stokojama, situacija nesikeičia. Marijampoliečiai jau keletą metų bandė gauti paramą didesniam ar mažesniam leidiniui, skirtam pačiam ryškiausiam XX a. šio krašto kūrėjui Romanui Krasninkevičiui, deja, ir Kraštotyros muziejaus, ir Kultūros centro projektai nuguldavo paramos dalintojų stalčiuose ir nukeliaudavo į nebūtį… Daug metų matant tokį paramos (ne)skirstymą atrodo, kad skirstytojai „mato“ tik tam tikrus vardus, objektus ar geografines vietoves, vertas dėmesio ir dosnumo…

Bet pasidžiaukime, kad atkak-lumas laimi. Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus, vėl teikęs projektą leidiniui, beveik nebeturėdamas vilčių (gal epidemijos dėka?) neseniai gavo galimybę sukurti tik elektroninį. O du kartus atmetus Kultūros centro projektą (siūlymą organizuoti Romano Krasninkevičiaus vardo respublikinį liaudies grafikos ir piešinių konkursą) šito ryžosi imtis pats Kultūros centras ir „Mūzos“ tautodailininkų klubas… Konkursas tikrai bus – pagrindiniai paruošiamieji darbai vyko nuo pavasario, per karantiną. Beje, nepaisant jo ir tikrai sudėtingų sąlygų, kiti planai ir darbai, kuriuos buvo numatyta įgyvendinti Tautodailės metais, irgi virto realybe.

Taigi – ką reiškia teiginys „organizuojame patys“? „Taip, tai niekieno iš šalies neremiamas projektas, – sako O. Surdokienė. – Kai dvejus metus negavome pritarimo, teko galvoti, kaip tai įgyvendinti, ir nutarėme tai padaryti savo jėgomis. Nes tikrai, juo labiau – Tautodailės metais ir artėjant šio kūrėjo jubiliejams (ateinančiais metais bus 95-osios R. Krasninkevičiaus gimimo metinės ir 25 metai, kai jo nebėra – red.) – nebuvo galima šios idėjos atsisakyti. Tai tarsi pasiruošimas ateinantiems metams. Pasitarėme Kultūros centre, su tautodailininkais įvertinome savo klubo galimybes, apsvarstėme įvairius variantus. Tariausi su Nacionalinio liaudies kultūros centro žmonėmis, su dr. Ale Počiulpaite, puikiai žinančia Krasninkevičiaus kūrybą, ją analizavusia, vertinusia, apie tai rašiusia, kitais žmonėmis, kuriems rūpi Lietuvos tautodailė. Sumanymui buvo pritarta.

Man visada gaila, kad nemokame (ar nenorime?) tinkamai įvertinti žmonių, kurių vardai galėtų prisidėti prie Marijampolės garsinimo. Štai Rokiškis iš mūsų miesto perėmė Lietuvos kultūros sostinės titulą. Ir ką pirmiausia išgirstame televizijos transliacijoje iš atidarymo iškilmių? Liongino Šepkos, garsaus medžio meistro, vardą – jo darbų motyvai buvo svarbus akcentas per visus metus… Manyčiau, kad Romanas Krasninkevičius – Kultūros ministerijos premijos laureatas, savo unikaliais grafikos darbais garsus ne tik Lietuvoje – mums taip pat svarbus, kaip Rokiškiui Šepka… Pastebiu, kad Romano darbų daug kas nėra matęs, nustemba, kokia jėga juose slypi, koks unikalus jo braižas, išskyręs jį ne tik iš to meto kitų kūrėjų.“

Žinia apie būsimą konkursą buvo ištransliuota, kalbėtasi pirmiausia su meno žmonėmis, mokytojais, o kad ji plačiai pasklido, liudija ne tik anksčiau nuotolinės, vėliau kitokios konsultacijos, bet ir į Kultūros centrą plaukiantys darbai iš visos Lietuvos. Jų pagal nuostatus laukiama iki spalio pirmosios. Beje, konkursas dvigubas – suaugusiems ir moksleiviams, tad ir nuostatai, kuriuose labai konkrečiai viskas išdėstyta, dveji. Jau yra ir konkurso laimėtojams skirtų prizų, bus jų ir daugiau…

Tad tų, kurie neabejingi tautodailei, giluminiams jos klodams ir šios dienos reiškiniams laukia dvi šventės. Jei niekas nesikeis, konkursinė moksleivių kūrybos paroda bus atidaryta spalio viduryje ir veiks visą mėnesį – uždaryme bus skelbiami ir apdovanojami laureatai. Suaugusiųjų darbų parodą planuojama atidaryti lapkritį, uždarymo iškilmės – gruodžio 2 dieną.

Tačiau datos gali ir keistis – kiek-vieną dieną juk sulaukiame naujų nurodymų bei draudimų…

Nijolė LINIONIENĖ

Nuotrauka iš autorės archyvo