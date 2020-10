Automatiškai išsaugotas juodraštis

Bendradarbiaudami šeimos ūkiai stiprėja

Jau galima teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“. Paraiškos bus priimamos visą spalį – iki lapkričio 4 d. Šįmet ūkininkų tarpusavio bendradarbiavimui vystyti skirta daugiau nei 2,3 mln. Eur, o įsisavintos paramos pavyzdžiai rodo, kad drauge įgyvendinti projektus ne tik įmanoma, bet ir naudinga.

Vienas pavyzdžių – Akmenės rajone besidarbuojantis smulkusis ūkininkas Vaidas Gauronskas, pagal priemonės veiklos sritį gavęs beveik 50 tūkst. Eur paramos. Jo partnere projekte tapo mama, taip pat ūkininkė, Gražina Gauronskienė. Gautą paramą mama ir sūnus panaudojo naujam kombainui pirkti, mat senasis vos pajėgdavo nukulti javų lauką – nuolatos strigdavo ir gesdavo.

Telšių rajone ūkininkaujantis Gintas Palekas taip pat buvo vienas pirmųjų ūkininkų, pasinaudojusių smulkių ūkių bendradarbiavimui skirta parama. Finansavimą jis gavo projektui, kurio viso vertė – 150 tūkst. Eur. Už gautą paramą ūkininkas įsigijo modernų traktorių, plūgus, priekabą, skutiką. Tiesa, su partneriu, kuriuo tapo žmonos sesers vyras, turėjo investuoti ir savų lėšų – 60 tūkst. Eur.

Iš tiesų, bendram projekto vystymui rinktis giminaičius – tėvus, vaikus, brolius, seseris ir pan. – dažna praktika. Vis tik pasitaiko ir tokių atvejų, kai kaimynystėje gyvenantys ūkininkai arba ūkininkaujantys draugai pasitiki vienas kitu ir ryžtasi drauge įgyvendinti projektą. Svarbiausia šiuo atveju – turėti bendrą tikslą.

Daugiau kaip 2,3 mln. Eur

Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 2 314 570 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Didžiausia paramos suma vienam projektui – 90 tūkst. Eur, visu 2014–2020 metų laikotarpiu vienam paramos gavėjui ji negali viršyti 200 tūkst. Eur. Paramos intensyvumas priklauso nuo tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos: projekto bendrosios išlaidos finansuojamos 100 proc., verslo plano įgyvendinimo išlaidos – 60 proc., o tais atvejais, kai smulkieji ūkiai bendradarbiauja gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose, yra kompensuojama iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Pagal priemonės veiklos sritį remiamas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas, organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą. Parama pasinaudoti gali smulkieji ūkiai, smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės bei fiziniai asmenys. Svarbu atkreipti dėmesį, kad paramos paraišką pareiškėjas turi teikti kartu tik su tais partneriais, kurie užsiima ta pačia veikla, t. y. žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai paraišką teikia kartu su su žemės ūkio veikla užsiimančiais subjektais, miškininkystės veikla užsiimantys subjektai – su miškininkystės veikla užsiimančiais subjektais ir t. t.

Partnerystei – reikalavimai ir įsipareigojimai

Partnerių įtraukimas į projektą – itin aktualus. Kuo daugiau partnerių, tuo daugiau atrankos balų suteikiama, vertinant paraiškas ir projektus.

Partnerystė negali būti sudaroma su paties pareiškėjo įsteigtu juridiniu asmeniu. Taip pat su juridiniu asmeniu, kurio valdyme pareiškėjas arba partneris dalyvauja.

Per vieną kvietimą partneriai gali dalyvauti tik įgyvendinant vieną projektą. Be to, paramos gavėjas projekto realizavimo laikotarpiu negali dalyvauti, įgyvendinant kitas investicines Programos priemones ir veiklos sritis (yra išimčių). Partneriai ir paramos gavėjas projekto įgyvendinimo ir projekto kontrolės laikotarpiu negali būti keičiami. Jie taip pat negali nutraukti jungtinės veiklos sutarties, nebent viena iš šalių dėl patirtų finansinių sunkumų (bankrotas) pažeidžia sutartį ir kita šalis negali toliau tinkamai vykdyti projekto arba užtikrinti jo veiklų tęstinumo. Tuomet nukentėjusioji šalis turi teisę pakeisti kaltąją šalį kitu visus kriterijus atitinkančiu partneriu.

Už aplinkosauginę veiklą – papildomi balai

Prie tinkamų finansuoti išlaidų pagal priemonės veiklos sritį priskiriama: einamosios bendradarbiavimo išlaidos (ne daugiau kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM), nauja žemės ūkio technika ir įranga, susijusi su žemės ūkio produktų gamyba, nauja N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonė, nauji technologiniai įrenginiai, nauja kompiuterinė ir programinė įranga, skirta projekto reikmėms, kitos ūkio paskirties pastatų nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas (darbus atliekant ūkio būdu, finansuojamos tik naujų statybinių medžiagų įsigijimo išlaidos), infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas, nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika bei įranga (išskyrus medienos vežimo keliais techniką), dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai, taip pat viešinimo bei bendrosios išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne daugiau kaip 1 800 Eur, o kai projekte numatyti statybos, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur).

Smulkių ūkio subjektų, norinčių vystyti tarpusavio bendradarbiavimą, paraiškos vertinamos pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai.

Kai projekto dalyvių skaičius yra 5 ir daugiau, pareiškėjui suteikiama 30 balų, nuo 3 iki 4 – 20 balų. Kai projekte dalyvaujančių subjektų smulkiųjų ūkių ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte, vidurkis yra nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur, pareiškėjas gauna 15 balų; nuo 5000 Eur iki 6 999 Eur, – 10 balų. Kai smulkiųjų miško valdytojų miško valdų dydžio vidurkis nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai, – pareiškėjui suteikiama 15 balų, nuo 3 ha iki 7 ha, – 10 balų. Kai labai mažų įmonių ir (ar) fizinių asmenų vykdomos veiklos trukmės vidurkis yra daugiau nei 5 metai, – suteikiama 15 balų, nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai, – 10 balų.

10 balų suteikiama, kai projektas yra susijęs su klimato kaita ir su aplinkosaugos veikla. 25 balai suteikiami, kai projektas yra susijęs su gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės, miškų ūkio arba kaimo turizmo plėtra, o įgyvendinus projektą, pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų.