Kai išgyveni tai pats, – į ligą žiūri kitomis akimis

Nuo praėjusių metų pabaigos pasaulis diena iš dienos grumiasi su koronavirusu, o grumtynių rezultatai kasdien vis skirtingi. Vieną dieną laimi pasaulis, išsaugodamas žmonių gyvybes, o kitą – koronavirusas jas nusineša su savimi. Savo asmenine patirtimi sergant šia liga dalijasi alternatyvios pop-muzikos atlikėja Rūta Loop.



Atsakymas jau buvo aiškus jo nesulaukus

Rūtą Žibaitytę galima vadinti televizijos šou ir muzikos pasaulio senbuve. Ji – neseniai solinę karjerą pradėjusi atlikėja, žymiausių Lietuvos atlikėjų pritariančioji vokalistė, kurios karjerą puošia patirtis daugybėje muzikinių projektų ir „Eurovizijos“ dainų konkursuose.

Praėjusiais metais šokių muzikos radijuje „Power Hit Radio“ laidų vedėja dirbanti mergina išleido pirmąjį solinį albumą pavadinimu „Chapter“ ir šiemet, antrąkart išbandžiusi jėgas nacionalinėje „Eurovizijos“ dainų konkurso atrankoje, pasiekė finalą. Tačiau ryškiausiai atlikėjos vardas nušvietė visos šalies žiniasklaidą rugpjūčio mėnesį socialiniuose tinkluose pasirodžius atlikėjos įrašui apie teigiamą koronaviruso testą.

Rugpjūčio mėnesio pradžioje koronavirusas buvo nustatytas vienam iš „Power Hit Radio“ darbuotojų, todėl visa radijo komanda nedelsiant izoliavosi, tačiau Rūta išsitirti nuėjo savo noru.

Radijo laidų vedėja antrąją mėnesio savaitę pajuto pirmuosius dar iki tol tiksliai nežinomos ligos simptomus: pakilusi temperatūra, galvos skausmas, svaigimas, gerklės perštėjimas ir kosulys. Laukiant atlikto testo atsakymų, merginai dingo skonis ir uoslė, tad atsakymas buvo aiškus – užsikrėsta koronavirusu.



„Visada galvojau, kad aš tai jau tikrai nesirgsiu“

Rugpjūčio 11 dieną atlikėjai buvo patvirtintas koronavirusas ir tądien prasidėjo saviizoliacija. Rūta, prisimindama lemtingą rugpjūčio 11 dieną, atvirauja: „Sekiau naujienas ir situaciją pasaulyje, tačiau neslėpsiu, visada galvojau, kad aš tai jau tikrai nesirgsiu, ir tik susirgusi visiškai patikėjau virusu ir kad jis gali bet kada pasiekti kiekvieną iš mūsų.“

Bendradarbiaujant su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru, buvo atrasti ir užfiksuoti visi asmenys, su kuriais mergina kontaktavo per tam tikrą laikotarpį, su visais jais buvo susisiekta, jie atsakingai užsiregistravo, atliko testus ir izoliavosi.

„Man tikrai pasisekė, kad sirgau lengva forma ir pasireiškę simptomai manęs stipriai nenualino fiziškai. Turbūt labiau išsekau psichologiškai, kai reikėjo leisti dienas tarp keturių namų sienų“, – sėk-minga sirgimo koronavirusu patirtimi džiaugiasi 27 metų atlikėja.



Saviizoliacija tarp keturių sienų

Veiklos iš tiesų netrūko, izoliacijos metu R. Žibaitytė susitvarkė kiekvieną namų kampelį, kūrė muziką, rašė, skaitė, gamino, sportavo ir šiomis bei kitomis įvairiomis veiklomis dalijosi savo paskyroje socialiniame tinkle „Instagram“.

„Stengiausi save nuteikti kuo pozityviau – svajojau, dainavau, šokau, bendravau su kaimynais per balkoną ir mėgavausi kiekviena galimybe nors ir iš toli pamatyti draugus, kurie lankydavo, stebindavo dovanomis ir rūpinosi manimi“, – prisiminimais dalijasi magistro laipsnį Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje apsigynusi mergina.

Kad ir kaip būtų, užplūdus niūroms dienoms, subjurus nuotaikai, Rūtai paramą ir prieglobstį suteikdavo šeima, draugai ir mylimasis, kuriems ji jaučiasi labiausiai dėkinga: „Pasidaro kur kas lengviau, kai jauti, kad kažkam rūpi ir jautiesi mylima. Svarbu nebijoti prašyti pagalbos, paskambinti ir tiesiog papasakoti, kaip jautiesi.“



Rūta sako: „Man pasisekė“

Kai viskas baigėsi, emocijos nuslūgo, į tai, kas buvo, lengva pažvelgti kitomis akimis.

„Reikia pripažinti, kad man pasisekė: namuose turiu du balkonus ir gyvenu jaukiame rajone, todėl įgrisusius namų kampus galėjau pakeisti gryno oro ir saulės voniomis viename iš balkonų“, – prisiminusi saviizoliacijos laikotarpį, kuris leido artimiau susipažinti su kaimynystėje gyvenančiaisiais ir atrasti namų privalumus, pasakoja atlikėja.

Rugsėjo 16 dieną Rūta Loop turbūt prisimins ilgai. Tai diena, kai koronavirusas buvo įveiktas – atlikti du testai parodė neigiamus atsakymus.

Rūta, pasidalijusi savo istorija, ragina būti itin sąmoningais ir nepamiršti saugotis: „Atsargumas šiuo metu yra būtinas dėl savęs paties, dėl artimųjų ir kitų žmonių aplink“.

Be to, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Infekcinių ligų centro COVID-19 I skyriaus vyresnioji infekcinių ligų gydytoja Birutė Zablockienė primena, kad efektyviausia apsauga nuo koronaviruso – apsauginės veido kaukės, rankų plovimas muilu, dezinfekavimas, susibūrimų uždarose patalpose vengimas ir fizinio atstumo palaikymas.

