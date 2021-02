Ateitis jau čia – atsinaujinantys energijos šaltiniai daugiabučiuose

Jau beveik 80 daugiabučių gali pasigirti įdiegtais atsinaujinančiais energijos šaltiniais pagal Daugiabučių namų (atnaujinimo) modernizavimo programą. Vienas iš jų, esantis Marijampolėje, buvo pripažintas geriausiu 2019 metų renovacijos projektu. Čia energijos poreikis po priemonių įdiegimo sumažėjo daugiau kaip 80 proc., tokius sutaupymus leido pasiekti gyventojų pasirinkta geoterminio šildymo sistema. Šiandien dienai vykdomi dar daugiau kaip 1500 daugiabučių atnaujinimo projektų ir dalyje jų planuojama įdiegti alternatyvius energijos šaltinius.

Pagal naujausio kvietimo reikalavimus renovuojamiems daugiabučiams, namai, kurių plotas viršija 1500 kv. m, turi įsirengti saulės jėgaines, kurios gamintų elektrą bendrosioms namo reikmėms.

Daugiabučių gyventojai šio kvietimo metu gali nuspręsti, ar įrengs alternatyvių energijos šaltinių priemones, o reikalavimas įsirengti saulės jėgaines taikomas, jei namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas pradėtas rengti ne anksčiau, kaip 2020 m. vasario 5 d. ir jei daugiabutyje yra techninės galimybės saulės jėgainei įrengti. Tokiems projektams papildomai taikoma iki 30 proc. parama Klimato kaitos programos lėšomis.

Paraiškos dėl renovacijos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) tiesiogiai arba naudojantis pašto ir pasiuntinių teikiamomis paslaugomis iki 2021 m. birželio 1 d.

Raginimas įsirengti saulės jėgaines

Svarstantiems, ar vargintis įsirenginėjant saulės jėgaines, verta žinoti, kad įsirengimas yra lengvesnis, nei daugeliui gali pasirodyti. Pasak Lietuvos saulės energetikos asociacijos, jas nesunkiai turėtų sumontuoti bet kuri profesionali saulės sistemų montuotojų įmonė. Dažniausiai ji imasi ir prižiūrėti šią jėgainę – kartą per metus apžiūrėti kabelius ir jungtis, patikrinti ar normaliai veikia kontaktai ir įtampos keitiklis. Tai gali atlikti kiekvienas elektrikas, susipažinęs su saulės elektrinėmis.

Lietuvos klimato sąlygomis 1 kW saulės elektrinės per metus pagamina apie 1000 kWh elektros. Tuo metu, daugiabutyje bendroms reikmėms per metus sunaudojama apie 3000 kWh elektros. Tai reiškia, kad namui reikia 3 kW galios saulės elektrinės, kurios galutinė kaina su montavimu apytiksliai siektų 3-4 tūkst. Eur.

Daugiau nei tik ekologiškas pasirinkimas – tai ilgalaikė investicija, nes saulės moduliai net ir po 25 metų išlaiko 90 proc. galios. Lietuvos saulės energetikos asociacijos duomenimis, saulės jėgainės yra efektyvus ir patogus būdas taupyti išlaidas elektrai: per 7 metus jėgainės įrengimo kaštai pasidengia, o toliau už elektrą gyventojai beveik nieko nemoka.

Siūloma įdiegti ir šilumos siurblius

„Statant saulės jėgainę, galima kartu įsidiegti šilumos siurblį, kurio darbui naudojama jėgainės pagaminama elektra. Tai dažna praktika, nes toks variantas ekonomiškai patrauklus – sumažėja mokesčiai tiek už šildymą, tiek už elektrą“, – pastebi Būsto energijos taupymo agentūros direktorius Valius Serbenta.

Pasinaudoti papildomai teikiama valstybes parama gali ir daugiabučiai, gaunantys šilumą centralizuotai. Tačiau tie namai, kurie nėra prijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo, yra labiausiai skatinami įsirengti alternatyvius energijos šaltinius šildymui.

