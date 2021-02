Vasario 24 d. „Suvalkietyje“ skaitykite:

Kiekviena pabaiga visuomet yra kažko pradžia – dažnai kartojama, iki skausmo žinoma ir kiek nuvalkiota frazė. Tikriausiai todėl, kad yra šimtus kartų pasitvirtinusi. Lūkesčius ji pateisino ir patyrusiai konditerei Almai Giraitienei. Ilgus metus atidavusi dabar jau bankrutavusiai V. Giraičio gamybos ir komercijos įmonei ji manė, kad su nutrūkusia įmonės istorija baigėsi ir jos profesinis kelias. Ilgamečiai klientai su tokia A. Giraitienės pozicija nesutiko – užvertę prašymais, pageidavimais ir pasiūlymais gaminti desertus, įkvėpė ją įkurti savo vardo konditerijos studiją.

Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybių Civilinės metrikacijos skyrių darbuotojos apžvelgė 2020 metus: kiek gimimų ir mirčių, santuokų ir ištuokų per metus įregistruota skyriuose, kokie populiariausi buvo vaikų vardai.

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiams per metus tenka gesinti apie 12 tūkst. gaisrų ir atlikti beveik tiek pat gelbėjimo darbų. Pareigūnai visuomet skuba į pagalbą ir pirmieji stengiasi padėti žmonėms nelaimėse. Ne veltui jie užsitarnavo didžiausią Lietuvos žmonių pasitikėjimą. Tik prasidėjus šiems metams ugniagesiai darbų nestokoja. Per šalčius – daugiau gaisrų, per pustymus ir snygį – eismo nelaimių, tad pareigūnai vos spėja suktis. Apie tai, kaip sekasi Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiams, kokie jiems buvo praėjusieji, 2020-ieji, kalbamės su Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininku Ryčiu MASIU.

Kodėl pirmiausia į mokyklas po karantino kviečiami būtent jie? Juk gyvenimas parodė, kad įmanoma mokytis ir nuotoliniu būdu. Kuo ypatingas ugdymas šiame amžiaus tarpsnyje?

Į šiuos „Suvalkiečio“ korespondentės Loretos AKELIENĖS klausimus atsakė ir savo mintimis pasidalijo Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Daiva JAKAVONYTĖ-STAŠKUVIENĖ…