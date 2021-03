Kovo 3 d. „Suvalkietyje“ skaitykite:

Pavasariui ėmus tirpdyti seniai Lietuvoje matytą itin storą sniego dangą, gyventojai buvo perspėjami apie potvynio pavojų. Suvalkijoje tokio gamtos reiškinio nesame pratę stebėti – nesitikėta jo išvysti ir šiemet. Kaip manyta, namų atlydys neužliejo, tačiau vandens lygį Šešupėje pakėlė. Staiga ištirpęs sniegas problemų pridarė sodų, naujų gyvenviečių gyventojams…

Baigusi Kūrybinių industrijų studijas Vilniaus Gedimino universitete, padirbėjusi užsienyje, sužibėjusi televizijos projekte „X faktorius“ marijampolietė Meda Borisaitė kur buvusi, kur nebuvusi vis į Marijampolę sugrįždavo, o koronaviruso pandemijai sukausčius judėjimą, tvirtai apsisprendė pasilikti čia, savo gimtajame mieste…

„Suvalkiečio“ redakcija sulaukė susirūpinusių gyventojų skambučio. Skaitytojai nuogąstauja, kad liks atskirti nuo didžiųjų miestų, susisiekimas keleiviniu transporto pablogės. Žmonės girdėjo apie Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) pristatytą tolimojo susisiekimo reformą, pagal kurią numatoma palikti vos 20 proc. dabar galiojančių maršrutų. Tai pablogintų susisiekimą 80 proc. keleivių (per metus tolimojo susisiekimo maršrutais vežama apie 8,5 mln. žmonių), be to, lemtų dar didesnę atokesnių regionų atskirtį. Baiminamasi, kad dalis keleivių liks apskritai be tiesioginio susisiekimo su didžiaisiais Lietuvos miestais…

Kasmet, šiemet taip pat, buvo indeksuotos senatvės pensijos ir kitos išmokos. Vis dėlto, kai pirmą šių metų mėnesį – sausį – daugelis apsidžiaugė gavę didesnes pensijas, vasarį jos nemažai daliai gyventojų vėl sumažėjo. Gyventojai pasipiktinę: ir taip mažas, nesiekiančias nei 300 eurų pensijas, valdžia vėl apkarpė…