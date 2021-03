Kol vieni verkia, kiti svajoja ir daro

Baigusi Kūrybinių industrijų studijas Vilniaus Gedimino universitete, padirbėjusi užsienyje, sužibėjusi televizijos projekte „X faktorius“ marijampolietė Meda Borisaitė kur buvusi, kur nebuvusi vis į Marijampolę sugrįždavo, o koronaviruso pandemijai sukausčius judėjimą, tvirtai apsisprendė pasilikti čia, savo gimtajame mieste.

Marija BURBIENĖ

Apsispręsti padėjo karantinas

Linksma, komunikabili mergina, atrodo, niekada nepritrūksta optimizmo. Vis dėlto ir ji buvo atsidūrusi kryžkelėje, kai viliojo ir ateities galimybės Londone, ir noras kuo daugiau koncertuoti Lietuvoje, ir baimė sienoms užsidarant atsidurti vienai toli nuo namų.

– Nors „X faktoriaus“ ir nelaimėjau, bet buvau pastebėta. Prasidėjo koncertai ir darbas už kadro, tapau ir renginių vedėja. Londone taip pat laukė darbas ir, žinoma, meilė. Taip ir skraidžiau tarp Anglijos ir Lietuvos. Kuo toliau, tuo dažniau save vis pagaudavau svarstant – ar aš tikrai būsiu laiminga Londone, kurį jau kaustė koronaviruso baimė ir nežinia dėl „Brexito“, ar visgi geriau jausčiausi namuose. Pirmas karantinas savaime pakoregavo, kad likčiau Lietuvoje, o antra banga padėjo galutinai apsispręsti likti Marijampolėje, – pasakoja Meda.

Mergina atvira – ar tai bus galutinė stotelė, spręsti dar anksti. Ji dar labai jauna ir, kaip pati sako, stengiasi negalvoti, kad Marijampolė – pati geriausia vieta pasaulyje. Vis dėlto Medai nuostabu, kad daug jaunų žmonių iš Kauno, Vilniaus, Panevėžio čia kuria verslus, ir nesuprantama, kodėl marijampoliečiai važiuoja kitur.

– Kaip ir kiekvienam jaunam, man taip pat norėjosi pamatyti ir patirti gyvenimą kuo toliau nuo namų, bet kai su savimi susitvarkai, supranti ko nori, kad būtum laiminga, tada suvoki, kad tavo vieta čia, įvertini, kas tau yra Marijampolė, – sako Meda.

Rinkosi tai, ką labiausiai mėgsta

Praėjusi vasara merginai buvo labai darbinga: gimtadienių, vestuvių, kitų įvairių švenčių organizavimas, vedimas, koncertavimas jose ir atskiri koncertai. Vis dėlto rudenį sužinojusi apie gresiantį antrą karantiną ir supratusi, kad teks atsisakyti žiemos renginių, Meda pradėjo svarstyti, kuo reikės užsiimti.

– Dainavimas atkrito, nes dainuoti tiesiog nebus kur. Nei koncertų, nei pinigų… Laukti valstybės paramos? Tada pradėjau galvoti, ką aš geriausiai sugebu. Ir šovė mintis – puoštis! Esu sulaukusi komplimentų, netgi iš scenos kolegų, kad moku pasirinkti rūbų derinius, spalvas, stilių. Pagalvojau, kad ir kitoms merginoms, moterims galėčiau padėti netgi ir per karantiną apsirengti ne tik patogiai, bet ir gražiai, – svarstė Meda.

Taip besvarstant merginai netikėtai atsirado galimybė įsiruošti prekybos patalpas miesto centre, J. Basanavičiaus aikštėje.

– Tikėjau, kad pagaliau vis tiek gyvenimas pajudės, atgis prekyba, palengvės karantino sąlygos. Gali gulėti ir nieko neveikti, bet gali ir pačią blogiausią situaciją paversti geriausia. Iš sutaupytų pinigų pati rengiau patalpas. Padėjo ir mama, kuri visada skatina ne tik svajoti, bet ir daryti, o tada ir viskas pavyks. Taip nejučia ir praleidau antrą karantiną, svajodama, kaip turi atrodyti mano parduotuvė, ir dirbdama.

Pradžia nuteikia optimistiškai

Parduotuvė „Meda“ duris atvėrė tik prieš savaitę, Vyriausybei sušvelninus karantino sąlygas ir leidus atidaryti ne didesnes nei 300 kv. m prekybos patalpas. Jose pirkėjų laukia pati jaunoji verslininkė Meda, kuri prisipažino prekybininkės patirties įgijusi platindama kosmetiką ir su močiute drabužiais prekiaudama Kalvarijos turguje.

– Man patinka su žmonėmis bendrauti. Nuotaiką pakelia, kai jie patenkinti ar mano dainų pasiklausę, ar norimą drabužį įsigiję. Tiktai nebandysiu siūlyti rūbo, girti, jog jis gražiai tinka, kad tik nupirktų. Juk svarbu motyvacija, emocija, ne tik pinigai. Aš galėsiu tik patarti, jeigu klaus mano nuomonės. Be to, išsirinktą daiktą per porą savaičių bus galima grąžinti.

Kol kas parduotuvėje daugiausia laisvalaikiui skirti drabužiai – trikotažinės suknelės, tunikos, sportiniai kostiumai – visa tai, ką mergina mėgsta dėvėti pati. Į savo feisbuką Meda kelia nuotraukas, kuriose tie patys rūbai derinami su vis kitais aksesuarais, batais. Pasak jos, norisi, kad merginos pastebėtų, kaip ir per daug neišlaidaujant galima atrodyti gražiai, stilingai.

Asortimentą žada nuolat papildyti madingais ir patogiais drabužiais laisvalaikiui ir šventėms. Jų, Meda tiki, tikrai bus ir tuomet jai teks derinti du mėgiamus savo darbus – prekybą ir dainavimą. O dabar ji mėgaujasi šia akimirka, kurią kūrė per visą karantiną.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

