„Skaitmeninė savaitė 2021“: ar darbe jaučiate skaitmeninių įgūdžių stoką?

Technologinė pažanga sparčiai keičia darbo rinką, todėl naujos žinios ir įgūdžiai tampa itin paklausiais. Be to, ilgėjant vidutiniam gyvenimo amžiui bei gyventojams vis ilgiau išliekant darbo rinkoje, mokymasis visą gyvenimą tampa būtinybe. Tačiau 2020 m. atliktas Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) tyrimas parodė, jog mūsų šalyje atvirumas mokymuisi su amžiumi mažėja. Apklausoje apie mokymąsi visą gyvenimą vos 22 proc. visų apklaustųjų nurodė per paskutinius trejus metus mokėsi.

„Naujos technologijos iš esmės keičia kiekvieno iš mūsų darbo turinį ir pobūdį. Darbuotojams neišvengiamai reikia lavinti skaitmeninius įgūdžius, norint išlikti ekonomiškai aktyviais ir produktyviais. Ne veltui skaitmeninių įgūdžių lavinimą visą gyvenimą Europos Komisija pastaruoju metu yra įvardijusi kaip vieną pagrindinių prioritetų. Būtent skaitmeniniai įgūdžiai šiandien yra pagrindinė sąlyga siekiant nenutrūkstamai ugdyti savo kompetencijas“, – pastebi Loreta Križinauskienė, asociacijos „Langas į ateitį“ direktorė.

Skaitmeninius įgūdžius ugdome mokydamiesi visą gyvenimą

Kovo 22-28 dienomis Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, vyks jau dvyliktos „Skaitmeninės savaitės 2021“ renginiai. Asociacija „Langas į ateitį“ šiais metais klausia – ką naujo šiandien išmokote jūs? Žvelgiant į technologijų keičiamą pasaulį, vertinant kintančią darbo rinkos dinamiką, pabandykime paanalizuoti, kiek mano turimi skaitmeniniai įgūdžiai atitinka profesijos poreikius? Ir visai nesvarbu kiek jums metų, kviečiame ugdyti skaitmeninius gebėjimus bei būti pilnaverčiu skaitmeninės visuomenės piliečiu, jaustis puikiai tiek profesinėje, tiek kūrybinėje ar kasdienėje veikloje.

Kiekviena akcijos diena kviečia mąstyti, diskutuoti bei patobulinti savo skaitmeninius įgūdžius vis nauja tema. Pirmoji „Skaitmeninės savaitės 2021“ transliacijos tema „Skaitmeninė visuomenė – kvietimas augti“, kurios metu apžvelgsime šių dienų skaitmeninius iššūkius ir apie juos diskutuosime kartu su skaitmeninių inovacijų ekspertu Elijumi Čiviliu ir kibernetikos eksperte Vilma Škarnulyte.

Antrąją akcijos dieną – kovo 23 d. – aptarsime kokios vyksta darbo vietų transformacijos. Kartu su vadovavimo konsultantu bei personalo ekspertu Sauliumi Jovaišu ir verslo atsparumo ekspertu Edvinu Kerza analizuosime kaip COVID-19 pandemija pakeitė darbo rinką. Ko išmokome? Ar nuo šiol darbas iš namų taps nauja realybe? Ką reiktų žinoti ir kokių principų laikytis dirbant nuotoliniu būdu?

Darbo vietų transformacija

Kovo 24 dieną „Skaitmeninės savaitės 2021“ dalyviai skirs sukurtų skaitmeninių duomenų saugojimo ir dalinimosi svarbai. Gana įprasta darbo dokumentus, asmenines nuotraukas ar kitą informaciją laikyti „Debesyje“, todėl svarbu žinoti pagrindinius dalykus bei principus kaip tai daryti saugiai. Apie tai kalbėsimės su inovacijų ekspertu Arnoldu Lukošiumi ir programos „Auk su Google“ lektoriumi Domu Vyšniausku.

O praleidžiantys prie skaitmeninių įrenginių daug laiko kovo 25 d., turėtų susidomėti pokalbiu su „Skaitmeninės etikos centro“ steigėjomis Rasa Jauniškiene ir Renata Gaudinskaite. Jos nagrinės kaip (iš)GYVENTI tarp ekranų? Ką turėtume žinoti, kad darbas ar pramogos internete būtų ne tik malonumas, bet ir neturėtų neigiamų padarinių mūsų sveikatai.

Jaustis saugiais elektroninėje erdvėje

„Skaitmeninės savaitės 2021“ penktadienis bus skirtas finansinio saugumo internete problemoms. Ką reikia žinoti šiandien, norint saugiai atlikti finansines operacijas internete, kaip elektroninėje erdvėje apsipirkti, taupyti ar investuoti? Šia tema patars Audrius Šapola, SEB banko Prevencijos departamento direktorius ir LBA Finansinių nusikaltimų prevencijos komiteto pirmininkas ir Žygeda Augonė, „Swedbank“ Lietuvoje banko informacinės saugos vadovė.

„Skaitmeninės savaitės 2021“ metu, projektas „Prisijungusi Lietuva“ ir Migracijos departamentas prie LR VRM organizuoja akciją, kurios metu Migracijos departamento teritoriniuose skyriuose atsiimdami asmens tapatybės kortelę gausite dovanų skaitytuvą. Tai įrenginys, kuriuo pasirašymui elektroniniu parašu galėsite naudoti ir savo asmens tapatybės kortelę.

„Skaitmeninė savaitė“ (angl. ALL DIGITAL Week) – visoje Europoje organizuojama kasmetinė skaitmeninės įtraukties ir skaitmeninių įgūdžių ugdymo akcija. Jos tikslas – paskatinti gyventojus atrasti technologijas, jų kuriamą naudą, pasinaudoti skaitmeninėmis galimybėmis savo kasdienėje bei profesinėje veikloje.

Daugiau informacijos apie akcijos „Skaitmeninė savaitė 2021“ veiklas galima rasti www.prisijungusi.lt