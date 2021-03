Miesto valymo ypatumai: su pavasariniu tvarkymusi ir žiemos darbai

Kalendoriniu pavasariu jau galime džiaugtis beveik visą mėnesį, bet kelininkai žiemos sezono dar nebaigė. Pasak Marijampolės gatves prižiūrinčios uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės švara“ regiono teritorijų priežiūros administravimo vadovės Jurgitos Akelytės-Svipienės, kovo mėnesį dėl slidumo teko berti Marijampolės gatves jau aštuonis kartus. Ir dar negali manyti, kad tai pabaiga – pranašaujama sniego, plikledžio. Tad šį sezoną jau prasidėję miesto pavasarinio valymo darbai vyksta kartu su žiemos gatvių priežiūra.

Loreta TUMELIENĖ

Valoma beveik šimtas gatvių

Per šį žiemos sezoną UAB „Marijampolės švara“, prižiūrėdama gatves ir šaligatvius, Marijampolėje išbarstė 900 tonų druskos, 300 tonų smėlio. Bendrijoms, darželiams, mokykloms išdalinta 7 tonos druskos ir 5 tonos smėlio bei druskos mišinio. Nutirpus sniegui visos šios medžiagos nugulė į gatvių pakraščius, tad prasidėjo pavasarinio valymo darbai.

Pagal Savivaldybės užsakymą prižiūrimos 97 miesto gatvės. Tai pagrindinės gatvės, esančios miesto centre, tos, kur eismas intensyviausias, kur pėsčiųjų daugiausia. Nuo gatvių kelkraščių metro pločiu vakuumine specialia įranga siurbiamos žemės. Papildomai valoma ir prie skiriamosios juostos, nes ten taip pat susikaupę nešvarumų. Šaligatvius šluoja traktoriukas, su įmontuota įranga žemių surinkimui. Saugaus eismo salelėse, aplink kelio ženklus, dirbama rankiniu būdu, darbininkai sušluoja žemes. Gatvių plovimo darbų, pasak J. Akelytės-Svipienės, Savivaldybė nėra užsakiusi.

Miestelėnai jau pastebėjo, kad gatves „Marijampolės švaros“ darbininkai valo nuo 21 val. iki 24 val., jog valymo mašinos netrukdytų eismui. Be to, administravimo vadovės teigimu, miesto vairuotojai nedraugiški gatves valančių įmonių darbininkams, trukdo, todėl ir renkamasi laiką, kai eismas Marijampolėje mažiausias. Šaligatviai, pavyzdžiui, valomi, nuo trečios valandos nakties.

Didžioji problema, su kuria susiduria „Marijampolės švara“ valydama miestą, kelkraščiuose sustatyti automobiliai, net ir ženklų galiojimo zonoje, nors ten aiškiai nurodyta, kuriomis dienomis ir valandomis automobilių nepalikti. „Valėme Uosupio, Mokolų, J. Ambrazevičiaus-Brazaičio gatves ir negalėjome tinkamai išvalyti dėl kelkraščiuose stovinčių automobilių. Mašinų per karantiną pilni daugiabučių kiemai. Užstatomos konteinerių, žaliųjų atliekų aikštelės, tad būna, kad darbininkai, norėdami išvežti šiukšles, važiuoja po kelis kartus, kol randa laisvą privažiavimą“, – pasakojo J. Akelytė-Svipienė.

Užtruks apie porą mėnesių

Pavasariniam valymui priskiriama ir daugiau darbų. Tvarkomi parkai, skverai, pėsčiųjų takai, renkamos šiukšlės, šakos, kurių po šiuometės žiemos itin daug. Bus plaunamos, atnaujinamos autobusų stotelės, keičiamos susidėvėjusios arba išplaunamos senosios šiukšliadėžės. Tvarkomos automobilių stovėjimo aikštelės. „Gyventojai maišais prie konteinerių palieka žaliąsias atliekas, kurias reikia išgabenti. Sugrėbtus pernykščius lapus, seną žolę, šakas. Jau prasidėjęs pavasarinis genėjimas. „Marijampolės švaros“ darbuotojai prašo to nedaryti, nes sąvartynas nepriima neišrūšiuotų žaliųjų atliekų. Bendrovės darbininkams tenka tuos maišus gabenti į savo teritoriją ir rankiniu būdu atrinkti“, – pasakojo administravimo vadovė. Jos teigimu, gyventojai gali bendrovėje užsisakyti transportą, kuris išgabens šakas į sąvartyną. Paslauga mokama. Specialų konteinerį žaliosioms atliekoms iš „Marijampolės švaros“ galima gauti nemokamai. Jeigu žmonės patys nugabena išrūšiuotas žaliąsias atliekas (atskirai šakas, lapus su žole) į Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrą, mokėti jiems nereikia.

Regiono teritorijų priežiūros administravimo vadovė Jurgita Akelytė-Svipienė prognozuoja, kad pavasarinis miesto valymas truks apie porą mėnesių.

Lopomos duobės

Pasak Marijampolės savivaldybės Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjo Jono Kurtinaičio, žiemos sezonas šiemet buvo rimtas, tad gatvių ir šaligatvių priežiūros darbai Savivaldybės administracijai atsiėjo per 300 tūkst. Eur.

Dabar prasidėjo pavasarinis tvarkymasis. Anot skyriaus vedėjo, valomos miesto gatvės, kurios įtrauktos į valomų objektų sąrašus, kitos pagal atskirus užsakymus, taip pat šaligatviai, pagal nustatytą grafiką – takai ir laiptai. Renkamos šiukšlės parkuose, pakelėse ir kitose bendro naudojimo teritorijose.

J. Kurtinaičio teigimu, Marijampolėje vyksta ne tik švarinimosi darbai, bet ir gatvių remonto. Šaltu asfaltu jau užpilamos po žiemos gatvėse atsivėrusios pirmosios duobės. „Pirmiausia taisomos didžiausios ir eismo dalyviams pavojų keliančios, atšilus orams imsimės tolimesnių asfaltbetonio dangos remonto darbų. Miesto gyventojai pranešimus apie gatvėse atsivėrusias duobes ar kitas negeroves gali registruoti paskyroje tvarkaumiesta.lt arba tiesiogiai pranešti Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus specialistams“, – sakė skyriaus vedėjas.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos