Ir vėl „Kinas ant ratų“

Penktadienį, balandžio 30-ąją, Marijampolės kempinge įvyko renginys „Kinas ant ratų“. Tai nevyriausybinės organizacijos „Jaunimas yra“ sumanymas. Matydami, kaip žmonės išsiilgę pramogų, renginių, žiūrovus jie pakvietė į net keturis filmų seansus.

Pirmasis filmas buvo skirtas mažiesiems – 17.30 val. parodytas animacinis „Mažasis princas“, vėliau laukė lietuviškas „Dėdė, Rokas ir Nida“, mėgstantys veiksmą žiūrėjo „Grenlandija: išlikimas“, o paskutiniame seanse 0.35 val. buvo rodomas siaubo filmas „Saulės kultas“.

Bilietai buvo platinami internetu, žiūrovai laikėsi karantino nustatytų saugumo reikalavimų.

Kaip papasakojo organizatorių atstovė Raimonda Bogužaitė, iš viso į kiną po atviru dangumi atvyko apie 120 automobilių, žiūrovų buvo mažiausiai dvigubai daugiau. Vėlyvesni du seansai buvo populiaresni – sutraukė daugiau žiūrovų.

„Renginys baigėsi apie 3 val. ryto. Manau, kad šiemetinis buvo kokybiškesnis, nes pernai rodėme ant pripučiamo ekrano, o šiemet buvo LED ekranas – visai kita vaizdo kokybė. Be to, šį kartą surengėme keturis seansus, taigi žiūrovams buvo didesnis pasirinkimas.“

Pernai „Jaunimas yra“ bendradarbiavo su „Spindulio“ kino teat­ru, gegužės 12 d. „Kino ant ratų“ seansas vyko Sasnavos aerodrome. Šiemet kino teatras pasinaudojo suvaržymų atlaisvinimu ir atvėrė duris lankytojams, tad teko ieškoti kitų partnerių.

„Nors praktiškai pakartojome pernai organizuotą renginį, šiemet vieta buvo nauja, įdomesnė. Kai kurie žiūrovai sakė net nežinoję, kur yra Marijampolės kempingas. Kai šiemet pradėjome planuoti renginį, aplinkybės buvo kitokios, dar galiojo judėjimo ribojimai, taigi bijojome, kad kai kurie žiūrovai negalės atvažiuoti į Sasnavos aerodromą. Užmezgus ryšius su Marijampolės kempingu, gavome kvietimą surengti ten“, – pasakojo R. Bogužaitė.

Ji pasidžiaugė, kad viskas praėjo sklandžiai, be to, labai greitai buvo susiruošta. Tik pirmadienį gautas patvirtinimas, kad atsirado galimybė išsinuomoti transliavimo įrangą, taigi organizacinė komanda viską padarė praktiškai per savaitę. Gausi „Jaunimas yra“ komanda pasirūpino komunikacija, planavimu, techniniais darbais, bilietų platinimu ir tikrinimu. Marijampolės kempingas ne tik suteikė vietą renginiui, bet parėmė ir finansiškai.

„Žmonės išvažiavo su šypsenomis, laimingi, tai mus džiugina. Iš tiesų, visi labai laukėme gyvo renginio – ir organizacinė komanda, ir žiūrovai“, – sakė R. Bogužaitė.