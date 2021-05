Gegužės 29 d. „Suvalkietyje“ skaitykite:

Šventę pradėjo pasaka…

Paskutinės gegužės dienos Marijampolėje tradiciškai nusidažo ryškiomis spalvomis, skamba ir mirguliuoja ryškiau net už pavasario (jau vasaros pradžios?) gamtą… Šiemet miesto šventė prasidėjo jau ketvirtadienį: skaitymų sezoną pradėjo Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, Kultūros centro parodų erdvės vos sutalpino naujas ekspozicijas, o Dramos teatras vakare pakvietė į lėlių teatro premjerą! Kai ilgus mėnesius buvome užsidarę ir atrodė, kad nieko niekur nevyksta, iš tiesų kultūros įstaigose virė darbas (besidomintieji virtualiais renginiais galėjo tuo įsitikinti).

Namai kvepia vasara ir medumi

Širvydų kaime, vienkiemyje, įsikūrusi Rasos ir Raimondo Žibūdų sodyba pastaraisiais metais buvo žinoma, kaip jauki švenčių vieta. Dažną savaitgalį čia šurmuliuodavo vestuvininkai, gimtadienius, jubiliejus ar susitikimus švenčiantys žmonės. Deja, prieš metus prasidėjusi pandemija ir susibūrimų ribojimai viską sustabdė.

Iš Peru – į Londoną, iš Londono – į Marijampolę

Pasaulinė pandemija keičia žmonių gyvenimus. Į karantinišku liūdesiu vis dar dvelkiančią Marijampolę atvykęs gyventi perujietis (kaip pats sako, galbūt turintis indėniško kraujo) Billy Brian Briceno Garcia (arba paprastai – tiesiog Brianas) veja šalin visus negatyvus, mėgaujasi cepelinais, o per namų langą žiūrėdamas į žaliuojančius laukus jaučiasi kaip savo gimtinėje Pietų Amerikoje, Peru. Šis optimistas ir šiaip labai žavus jaunas vyras yra profesionalus barberis (kitaip tariant, vyrų kirpėjas, barzdaskutys), kartu su žmona Laura leidžiantis šaknis Sūduvos sostinėje.

Kas turėjo nutikti, kad Peru pilietis, nuo 15 metų gyvenęs Londone, iš esmės keistų gyvenimą? Ne paslaptis – jį ištiko meilė.

Su vandens kibirais – per visas kapines

Kapinės – viena iš lankomiausių vietų. Gal rečiau čia ateina jauni, bet vyresniems žmonėms tai ir nusiraminimo, ir pajudėjimo, ir pabendravimo vieta. Betvarkydami artimųjų amžinojo poilsio vietas vieniši žmonės ir susipažįsta su to paties likimo draugais, ir pasikalba „apie orą ir bites“ – tarsi apie nieką, bet vis tiek gyvas pokalbis visiems labai svarbus, ypač dabar, užsisėdėjus karantine. Bekalbant, be abejo, ir pasvarstoma, kaip gražiau sutvarkyti kapavietę, kokios gėlės joje geriausiai augtų ir gražiausiai žydėtų… nelaistomos.