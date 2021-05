Kaip ir kodėl per metus pakito daugiabučio renovacijos kaina?

Tiksliai suplanuotas daugiabučio atnaujinimo darbų biudžetas riziką, kad pastato modernizavimo darbų metu pritrūks pinigų ir nebus galimybės laiku užbaigti projekto įgyvendinimą leidžia sumažinti iki minimumo. Todėl projektų administratoriams ir projektuotojams, rengiant investicijų planus, svarbu turėti aktualią informaciją apie statybos darbų rinkos kainų pokyčius, kad jų planuojamas biudžetas nebūtų deficitinis.

Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) duomenimis, šiais metais įgyvendintų projektų vidutinė rangos darbų vertė siekė 451 tūkst. eurų. Vidutinė skaičiuojamojo 1 kv. m kaina yra apie 233 eurų iki valstybės paramos suteikimo



„Gali pasirodyti, kad dėl karantino sustojo darbai ir kainos galėtų kristi, tačiau per metus bendra statybos darbų skaičiuojamoji kaina padidėjo 4 proc., per dvejus metus darbai pabrango 8 proc. Matome, kad kainos nemažėja, todėl svarstantiems apie daugiabučio renovaciją tikrai nereiktų laukti kainų kritimo, o gerinti gyvenimo kokybę jau dabar“, – teigia BETA direktorius Valius Serbenta.

BETA direktorius priduria, kad pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų kainynas, pagal kurį yra planuojamas daugiabučių renovacijos projektų biudžetas, yra skelbiamas du kartus per metus.

Skaičiuojamoji ir faktinė kaina

Siekiant geriau planuoti finansinius resursus ir renovacijos biudžetą, svarbu suprasti, kad skaičiuojamoji kaina yra kaina, pagal kurią atliekamas investicijų planavimas. O faktinė kaina – galutinė kaina, gaunama užbaigus darbus, atlikus išlaidų apskaitą ir apmokėjus visas sąskaitas.

Svarbu pažymėti, kad nuo to, kaip tiksliai bus nustatyta skaičiuojamoji kaina, priklauso investicijų plano kokybė.

Kaip nustatoma renovacijos kaina?

Nustatant preliminarią daugiabučio atnaujinimo priemonių įgyvendinimo kainą, būtina vadovautis Statybos produktų sertifikavimo centro rekomendacijomis, ir normatyvais, kuriais pagrindžiami darbo vienetui arba darbų grupei reikalingi resursai: medžiagos, mechanizmai, darbo laikas.

Bendras medžiagų kainų indeksas per metus nuo balandžio mėn. išaugo 3,8 proc. „Pagal medžiagų grupes labiausiai pabrango metalas (20 proc.) ir izoliacinės medžiagos (3 proc.). Vienoje medžiagų grupėje taip pat gali būti didelė kainų diferenciacija. Pavyzdžiui, izoliacinė medžiaga putų polistirenas pabrango iki 20 proc., tai paveiks gyventojų, planuojančių įsidiegti ventiliuojamą fasadą, renovacijos kainą“, – teigia V. Serbenta.

Dėl kuro pabrangimo ir mechanizmus eksploatuojančių darbininkų darbo užmokesčio pokyčių įrenginių kainos per metus išaugo daugiau nei 5 proc. Tuo metu darbo užmokestis per metus padidėjo 5,6 proc.



Užs. 614.