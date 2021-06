Birželio 26 d. „Suvalkietyje“ skaitykite:

„Be savanorių būtume prapuolę“

„Savanorystė yra ta jėga, kuri vienija žmones. Nuo mūsų rūpestingumo, šypsenos, galbūt paprasto pokalbio labai daug kas priklauso. Tikiu, kad savanoriai yra labai stiprūs, drąsūs ir darbštūs žmonės“, – kalbėdamas apie savanorystę „bernardinai.lt“ yra sakęs kunigas Algirdas Toliatas. Marijampolės savivaldybės mero patarėja, vakcinavimo centro koordinatorė Agnė Pavelčikienė atvira: būtume prapuolę be savanorių. „Nežinau, ką būtume vakcinavimo centre darę be savanorių. Naujų etatų įsteigti negalėjome, finansavimo nebuvo skirta. Savanoriai dirbo be atlygio. Jeigu ne jie, būtų turėję dirbti tik Pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojai, bet tada vakcinavimo tempai būtų buvę daug lėtesni, paskiepyta būtų gerokai mažiau žmonių. Prisimenu, kaip Kauno vakcinavimo centras džiaugėsi, kad per valandą paskiepija iki 60 pacientų, o mes savanorių dėka tuo metu jau skiepijome po 100 gyventojų per valandą“, – kalbėjo mero patarėja.

Šiandien „Suvalkietis“ kalbina aktyviausias Marijampolės vakcinavimo centro savanores: Rasą Bielkauskienę, Aušrinę Abraitytę, Saimoną Agliniškę, Agnę Mikelytę.





Vieniems gyventojams pasisekė – gatvė išasfaltuota, kiti tebelaukia

Vasara – darbymetis kelininkams. Naujai asfaltuotos gatvės Marijampolės savivaldybėje dygsta kaip grybai po lietaus. Vieni dėl to džiaugiasi, kiti pavydi ir skundžiasi, treti tyliai laukia, kada šventė ateis ir į jų kiemą.





Nereikia bijoti klysti

„Vasara pakuždėjo traukti peilius, keptuves, atsinaujinti visomis prasmėmis, išsilyginti šefo švarką, pasiraitoti rankoves. Nieko nelaukdamas taip ir padariau. Nutariau suburti draugėn visus skonius ir gėrybių atspalvius, derančius vienas prie kito (…)“. Taip savo socialinio tinklo paskyroje, sušilus orui, parašė mano pašnekovas Dovydas ZENKEVIČIUS. O mūsų pokalbio metu Dovydas akcentavo, kiek daug jam reiškia šalia buvę ir atsiradę žmonės, kurie leido suvokti, koks nuostabus gali būti virėjo/šefo darbas. Ne tik darbas, bet ir gyvenimo būdas, domėjimasis tuo, ką ir kaip dedame į save.





Vasara – vestuvių metas

Kai tik paaiškėjo, jog galima bus burtis, žmonės neatidėliodami ateičiai skuba rengti vestuves, o iškilmių rūbų ieško netgi šventės rytmetį. Po kaip niekada sunkių praėjusių karantino metų šiandien 25-erius metus gyvuojančių vestuvių mados namų „Hera Grace“ savininkė Reda Bulotienė vėl pasitinka šventėms besiruošiančias poras ir išpildo jų svajones.