Liepos 17 d. „Suvalkietyje“ skaitykite:

Šios savaitės pradžioje vieną rytą į redakciją užėjo Marijampolėje gyvenanti vieniša senjorė. Marijampolietė buvo gerokai susijaudinusi ir net pyktelėjusi.

– Nežinau, kiek kartų – gal šimtą – bandžiau prisiskambinti į „Sodrą“, nes noriu užsiregistruoti vizitui į Marijampolės skyrių, – pasakojo kone verkdama moteris. – Deja! Gali skambinti, kiek širdis leidžia, telefone – keli pypt, pypt, o paskui mirtina tyla. Manau, kad taip būti negali. Čia tiesiog panašu į pasityčiojimą iš paprastų žmonių…

Balkonus ir lodžijas naudojame skirtingai – vieniems tai ramybės ir poilsio oazė, kitiems – gera vieta nenaudojamų daiktų sandėliavimui, tretiems – daržas, ketvirtiems – skalbinių džiovykla. O žiemą tai gali tapti vieta statinei su raugintais kopūstais. Viskas yra gerai, kas tenkina šio asmeninio „kiemo“ gyventojus“. Taip mano ir marijampolietis architektas Andrius Byčenkovas…

Socialiniuose tinkluose gausu vaizdinės informacijos – nuotraukų, vaizdo įrašų. Šiais laikais visi turi priemonę užfiksuoti vaizdą ar judesį – išmanųjį telefoną. Klaidžiojant po virtualią erdvę pro akis pralekia daugybė vaizdų, bet ar kas nors įsimena? Tiesą sakant, taip. Tokiu būdu ir suradau pašnekovę Augustiną MIKNEVIČIŪTĘ. Jos darbai krenta į akis, portretai neeiliniai, įsimintini, išsiskiriantys iš bendro supanašėjusių nuotraukų srauto…

Šiomis dienomis prie Šešupės, Marijampolės Kempingo gat-vėje, pakankamai nuošalioje vietoje pradėjo veikti paplūdimys, skirtas tiems, kurie mėgsta degintis ir maudytis be drabužių. Nudistų paplūdimys atsirado Marijampolėje pirmą kartą, nors tokie paplūdimiai jau seniai veikia prie Baltijos jūros – Nidoje, Juodkrantėje, Klaipėdoje, taip pat Vilniuje, Valakampiuose. Be to, neoficialūs ir nudistų pamėgti paplūdimiai yra prie Akmenos ežero Trakuose, taip pat prie Nemuno Kaune. Šiemet toks neoficialus, bet ženklu pažymėtas paplūdimys įsikūrė ir prie Dusios ežero, netoli Metelių regioninio parko lankytojų centro…