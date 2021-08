Neteisėti darbai kaimynystėje pavogė vasarą

„Apkartusi“ vasara – štai toks galėtų būti K. Donelaičio gatvės, Kazlų Rūdoje, gyventojų patirtų nemalonumų reziumė. Nuo ryto iki vakaro važiuojančios sunkiasvorės mašinos, be atvangos kylančios dulkės ir sunkiai pakeliamas triukšmas – su visu tuo Kazlų Rūdos žmonėms teko taikytis beveik visą karščiausią šių metų mėnesį – liepą. Jų pagalbos prašymai liko neišgirsti, o kai kam netgi sukėlė juoką.

Eglė BURBAITĖ

Apie darbų pradžią niekas neinformavo

Nors nuo nemalonių įvykių kulminacijos spėjo prabėgti kelios savaitės, Regina ir Jaronimas Sazanskiai, sako vis dar negalintys atsigauti. Vieną, atrodytų, niekuo neįprastą vasaros rytą visai prie pat jų kiemo esančiu keliu, vedančiu link didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės UAB „Šamoto centras“, ėmė riedėti sunkvežimiai, pilni statybinio laužo. Netrukus už mažiau kaip už 100 metrų nuo Reginos ir Jaronimo namų esančios minėtos įmonės tvoros pradėjo sklisti baisus garsas ir kilti didžiuliai baltų dulkių kamuoliai. Kas vyksta, žmonės sako suprato ne iš karto, tačiau, kai už balta plėvele apjuostos tvoros pradėjo „augti“ maždaug 20 metrų aukštį pasiekęs gruzo kalnas, viskas pamažu pradėjo aiškėti. Pasirodo, į šį, švelniai tariant, nemalonų procesą įsitraukė net trys įmonės: griovimo darbais užsiimanti UAB „Vaidva“, atlikdama netoliese įsikūrusios IKEA baldų gamyklos Medienos drožlių plokščių sandėlio remontą, į UAB „Šamoto centrą“ vežė ir smulkino sandėlio grindų betoną.

„Nejaugi mieste nėra šeimininkų…“

Regina ir Jaronimas, kurie į Kazlų Rūdą atsikraustė iš Kauno vos prieš penkerius metus, sako buvo labai nustebinti, kad prasidėjus tokiems darbams nė vienas miestietis nesureagavo, nesikreipė pagalbos, nors skųstis tikrai buvo dėl ko. Be perstojo kylančios dulkės ne tik neleido būti lauke, pasidžiaugti vasara, bet ir, Sazanskių įsitikinimu, p. Reginai sukėlė alerginę reakciją, prisidėjo prie kelių vištų nugaišimo, ožkos plaučių uždegimo… Neapsikentęs Jaronimas pateikė užklausą socialinio tinklo „Facebook“ „Kas vyksta Kazlų Rūdoje?“ grupėje: „Beveik mėnesį laiko kiekvieną dieną (ir šeštadieniais, ir sekmadieniais, ir valstybinės šventės dieną) sunkiasvorės mašinos pilnos betono laužo važinėjo miesto gatvėmis, keldamos debesis dulkių, laužydamos gatvių dangą (net per didžiuosius karščius). Nejaugi mieste nėra šeimininkų, pilietiškų žmonių, kurie būtų pasidomėję ir anksčiau sustabdę šią draudžiamą miesto teritorijoje veiklą?“ – rašė vyras. Deja, kvietimas diskusijai ir pečių „surėmimui“, kad problema pagaliau būtų pradėta spręsti, internautų buvo pasitiktas su ironijos gaidele. „Be keleto patyčių, niekam nebuvo įdomu, kas čia vyksta ir kokia čia veikla. Negana to, po kelių dienų ši „diskusija“ administratoriaus buvo visiškai pašalinta“, – gyventojų abejingumu stebisi Jaronimas.

Iš įmonių atstovų – abejingumas ir tušti pažadai

Vyras sako, kad bandė kalbėti ir su UAB „Šamoto centro“ atstovais, nes visas veiksmas vyko šios įmonės teritorijoje. Nepaisant to, kad darbus, kaip vėliau paaiškėjo, vykdė kita įmonė, J. Sazanskis tikėjosi paprasčiausio žmogiškumo, juk UAB „Šamoto centras“ įsikūręs kaimynystėje. Akivaizdu, kad gyventi tokių įvykių pašonėje, kai kaitino sunkiai pakeliami karščiai, buvo sunku. Deja, susisiekęs su įmonės direktoriumi, Jaronimas išgirdo lakonišką komentarą apie pastarojo atostogas ir apie tai, kad UAB „Vaidva“ iš jo nuomoja aikštelę.

„Suvalkiečiui“ taip pat buvo įdomu išgirsti UAB „Šamoto centro“ poziciją. Pokalbio telefonu metu įmonės direktorius Algimantas Bučinskas teigė nieko nežinantis. Anot jo, su UAB „Vaidva“ jis turi nuomos sutartį ir į jų veiklą nenori kištis. Kai vyko darbai, vyras atostogavo ir nors girdėjo apie gyventojų skundus, tai jam pernelyg didelių emocijų nesukėlė. „Nesu gydytojas, sveikatos problemų tikrai neišspręsiu“, – kalbėjo A. Bučinskas. Tiesa, direktorius pridūrė, kad kietųjų dalelių kaupimasis per karščius, kuomet nebūna lietaus, yra didesnis, todėl čia visgi galėjo suveikti žmogiškasis faktorius. Pokalbio pabaigoje A. Bučinskas užsiminė, kad UAB „Vaidva“ tvarko UAB „Šamoto centro“ aplinką – dalis susmulkinto cemento panaudojama įmonės aikštelės klojimo darbams.

Tuo tarpu IKEA, už kurios remonto darbus ir atliekų tvarkymą yra atsakinga UAB „Vaidva“, apgailestavo dėl K. Donelaičio gatvės gyventojų sugadintos vasaros ir nepraleido progos pabrėžti savo socialiai atsakingos pozicijos: „Nepaisant to, kad už remonto darbus ir atliekų tvarkymą yra atsakingi rangovai, mums rūpi kaimynų gerovė, todėl atidžiau stebėsime remonto procesus ir sieksime, kad tokios situacijos nesikartotų“, – redakcijai rašė IKEA atstovė.

Už neteisėtus darbus teks atlyginti

Po nesibaigiančių bevaisių teisybės paieškų ledai pajudėjo, kai Jaronimas kreipėsi į Kazlų Rūdos aplinkos apsaugos inspekcijos viršininką Algimantą Paplauską. Reakcijos sulaukta nedelsiant – gavus pranešimą, statybinių atliekų apdorojimo procesas buvo nutrauktas, išvežtas šiems darbams skirtas aparatas, įmonei UAB „Vaidva“ paskirta bauda. Plačiau apie skirtas nuobaudas sutiko pakomentuoti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos viršininkas Gintautas Česaitis:

„Pranešimas dėl galimai neteisėto atliekų apdorojimo Kazlų Rūdos aplinkos apsaugos inspekcijoje gautas š. m. liepos 12 dieną, tą pačią dieną atliktas patikrinimas. Nustačius, kad statybinių atliekų apdorojimas (smulkinimas) vykdomas neteisėtai, tą pačią dieną duotas nurodymas tokią veiklą nutraukti, taip pat duota nurodymas suvežtas statybines atliekas perduoti teisėtiems atliekų tvarkytojams. Veikla buvo nutraukta, o atliekos išvežtos savaitės laikotarpyje. Už nustatytą pažeidimą buvo taikyta administracinė atsakomybė atsakingam įmonės darbuotojui –1400 eurų bauda, taip pat dėl atliekų apdorojimą neturint leidimo, kai apdorojama daugiau nei 25 tonos nepavojingų atliekų, rugsėjo mėnesį bus nagrinėjama byla ir dėl atsakomybės juridiniam asmeniui (įmonei). Už tokį pažeidimą Aplinkos apsaugos įstatyme numatyta bauda nuo 5 iki 8 tūkst. eurų.“

Nors šioje „byloje“ teisybė atrodo buvo surasta, visgi Sazanskių šeimai labiausiai gaila dėl paprasto žmoniškumo nebuvimo. Juk susivienijus gyventojams, sureagavus valdžiai, neteisėtiems darbams buvo galima užkirsti kelią daug anksčiau. Galiausiai būtų pakakę paprasčiausio atsiprašymo… Ir nors UAB „Vaidva“ atstovai žmonėms žadėjo kompensaciją, ji taip ir liko tik pažadu.

