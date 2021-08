Numesti svorį – gali kiekvienas. Kalbamės su chirurgu Nerijumi Kaseliu





Šiais laikais internete galima rasti labai daug patarimų, idėjų, kurios turėtų padėti Jums sumažinti kūno apimtis, žinoma, ne tik gražiau atrodyti, tačiau taip pat ir gerai jaustis. Mitybos pasiūlymus teikia ne tik dietologai, tačiau ir specialistais save vadinantys asmenys, kurių išsilavinimas neturi nieko bendro su dietologija. Natūralu, kad tokiu atveju dažnai žmonės savo sveikatai padaro dar daugiau problemų, kurių galima buvo išvengti suderinus sveiką santykį su maistu.

Apie tai kalbamės su chirurgu Nerijumi Kaseliu, kuris dalinasi praktiškais svorio metimo patarimais.

Su kokiais pacientais Jums dažniausiai tenka dirbti?

Mano specializacija yra tie pacientai, kurie sveria ne keliais kilogramais daugiau nei rodo KMI, tačiau tie, kurie kenčia nuo per didelio svorio, nutukimo. Tai yra pacientai, kurių KMI yra 40 ir daugiau. Tuomet svorio problema toli gražu ne estetinė. Ji susijusi su žmogaus sveikata ir galimybe gyventi pilnavertiškai.

Ar svorį numesti gali kiekvienas?

Dažniausiai reklamos skelbiama, kad atsikratyti svorio gali kiekvienas. Tačiau tikrai ne visi metodai yra geri, tikrai ne visiems tinka ir tuo pačiu pirmiausia reikalingas savo santykio su maisto gerinimas, nes stebuklo nėra. Štai kad ir mano atliekamos skrandžio mažinimo operacijos. Jų metu operuojamas yra skrandis, o ne žmogaus smegenys. Tai reiškia, kad net ir po skrandžio mažinimo žmogui gali svoris nekristi. Mažinimas yra labai gera pagalba, tačiau ar žmogus ja mokės pasinaudoti – kiekvienas renkasi pats.

Ar Lietuvoje yra populiarios Jūsų minėtos operacijos?

Šio tipo operacijos yra jau gana seniai atliekamos. Jos vis labiau tobulinamos, kad būtų pasiektas žmogaus organizmui labiausiai tinkamas metodas. Jeigu anksčiau buvo dedamas skrandžio žiedas, tai šiuo metu dažniausiai siūloma apylanka arba rezekcija. Kinta galimybės ir dažniausiai kartu su jomis kinta ir žmonių pasirinkimas. Juk geros istorijos motyvuoja, o aš tikrai gali pasidžiaugti, kad daugelis žmonių pakeitė savo gyvenimą su šia operacija.

Kam dažniausiai daromos operacijos?

Skrandžio mažinimo operacija yra rekomenduojama asmenims, kurių KMI yra didesnis nei 40. Arba tokiu atveju, kai KMI yra didesnis nei 35, tačiau žmogus turi gretutinių ligų. Tai tikrai nėra estetinė operacija, tad kiekvienas pacientas vertinamas asmeniškai, žiūrima, ar jam tikrai to reikia. Pirmiausia siūloma bandyti mesti svorį kitais būdais ir tik nepasisekimo atveju – siūloma operacija.

Kodėl žmonės persivalgo?

Žmonėms, kurie valgo labai daug ir dažniausiai dėl to auga svoris, sakoma – nebevalgyk. Viskas tik atrodo taip paprasta ir dažniausiai tie, kurie su tuo nesusidūrė – paprasčiausiai nesuvokia to. Persivalgymo priežasčių yra labai daug. Kai kuriems skrandis yra per daug išsitampęs, kiti turi psichologinių problemų, pavyzdžiui, juos kankina emocinis valgymas. Svarbiausia yra rasti tas priežastis ir bandyti su jomis kovoti.

Kokie geriausi svorio metimo būdai be operacijos?

Tikrai siūloma labai daug būdų. Tai, kas tinka vienam, kitam gali visiškai netikti, tad dažniausiai tik per bandymus pavyksta geriau rasti Jums labiausiai tinkamą variantą. O visas stebuklas yra tame, kad žmogus turi rasti sveiką santykį su maistu. Tik tokiu atveju svorio metimas bus ne darbas, tačiau įprastas, kasdieninis procesas. Rasti tam santykiui reikia laiko ir tai yra normalu. Tačiau svarbiausia bandyti. Taip pat daug patarimų, kurie susiję su svorio metimu pateikiu Gastroklinika puslapyje.

Ačiū, gydytojau.