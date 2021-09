Ekologiška saulės energetika – žmonių poreikiams

Savo poreikiams tenkinti – važinėtis automobiliais, šildyti, apšviesti pastatus, naudotis įvairiausius buities prietaisus ir pan. – žmonės suvartoja labai daug elektros energijos. Kai kas savo namus vadina tiesiog „elektriniais“, nes visa buitis valdoma elektros energijos pagalba. Elektros energijai gaminti dažniausiai naudojamas iškastinis kuras – nafta, dujos, akmens anglys. Tačiau šio kuro atsargos Žemėje senka. Tad tenka ieškoti nuolat atsinaujinančių energijos išteklių. Labiausiai paplitę vandens, saulės ir vėjo energijos atsinaujinantieji šaltiniai. Naudojant tokią energiją, mažiau teršiama aplinka.

Saulės energetika sparčiai žengia į priekį. Rinkai pristatomi vis našesni saulės moduliai, vis daugiau žmonių apsisprendžia naudoti atsinaujinančius elektros energijos šaltinius. Džiugu, kad būdų, kaip tausoti gamtą, ieško ne tik pavieniai žmonės, bet ir įmonės, bendrovės, švietimo įstaigos.

Trylikoje įstaigų – saulės elektrinių įrengimo darbai

Pasak Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, tikrai džiugi žinia, kad net trylikoje Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigų prasidėjo saulės elektrinių įrengimo darbai. Mokyklos, darželiai dalyvavo LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) skelbtame konkurse ir buvo atrinkti dalyvauti šiame projekte.

Pasak Administracijos direktoriaus, pirmoji saulės elektrinės teikiamą naudą pajus Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija – darbai čia jau įpusėjo.

– Viešasis sektorius privalo tobulėti kartu su šiuolaikinėmis tendencijomis. Individualių namų gyventojams saulės elektrinės tampa vis labiau prieinamos, todėl vis daugiau namų ūkių pradeda gaminti švarią elektros energiją. Džiaugiamės, kad ir Marijampolės ugdymo įstaigose jau netrukus pradės veikti fotovoltinės elekt­rinės. Šis techninis sprendimas leis sutaupyti elektros energijai skiriamų lėšų. Taip pat tikimės, kad iš arti matydami vykstančius procesus mokiniai geriau suvoks žaliosios energetikos naudą. Suskaičiavome, kad vidutiniškai tokia elektrinė galės tenkinti apie 99 proc. ugdymo įstaigos elektros energijos poreikio, o gavus 80 proc. subsidiją išlaidų jos įrengimui susigrąžinimo laikotarpis sutrumpės iki dvejų metų. Elektrinių įrengimo darbai netrukus prasidės lopšeliuose-darželiuose „Rūta“ ir „Rasa“. Kitose įstaigose fotovoltinės elektrinės pradės veikti dar šių metų pabaigoje arba kitų pradžioje, – kalbėjo K. Podolskis.

Darbo buvo, bet rezultatai džiugina

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos direktorius Jonas Kukukas, „Suvalkiečio“ paklaustas, kaip kilo mintis dalyvauti konkurse ir mokyklos poreikiams pajungti saulės energiją, sakė, kad ši idėja nėra nauja. Progimnazija draugauja su „Šaltinio“ vardą turinčiomis mokyklomis Raseiniuose, Tauragėje, Panevėžyje, Alytuje. Būtent iš kolegų jie išgirdo apie galimybę progimnazijai turėti saulės elektrinę. „Turime energingą ūkvedį, projektu susidomėjo ir Marijampolės savivaldybės administracija, sutapo visų mūsų interesai ir išsirutuliojo bendras sprendimas dalyvauti Aplinkos projektų valdymo agentūros klimato kaitos programos konkurse. Praėjusį rudenį pradėjome pirmuosius darbus, labai sėkmingai pasirinkome vilniečius konsultantus, kurie sparčiai ir kvalifikuotai mums parengė projekto dokumentus. O šiandien ant progimnazijos stogo jau montuojame saulės elektrinės pagrindus. Tikimės, kad iki lapkričio elektrinė bus pajungta“, – pasakojo direktorius. Pasak J. Kukuko, saulės energetika bus naudojama tik mokyklos poreikiams.

Norėjo prisidėti prie žalesnės aplinkos kūrimo

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla taip pat dalyvauja Aplinkos ministerijos APVA skelbtame konkurse dėl saulės elektrinių įrengimo. Pasak mokyklos direktoriaus Vlado Klasavičiaus, dalyvauti apsisprendė nedvejodami. „Mūsų sprendimą lėmė keli aspektai. Pirma, sutaupysime lėšų. Skaičiuojame, kad elektrinė padengs didžiąją dalį gimnazijos elektros energijos sąnaudų. Taigi Marijampolės savivaldybės administracijai nereikės skirti lėšų elektros sąnaudoms. Antrasis, ne mažiau svarbus aspektas – mokyklos pavyzdys puiki praktinė pamoka mokiniams, kaip naudotis alternatyviais energijos šaltiniais ir taip prisidėti prie žalesnės aplinkos kūrimo, gamtos išteklių saugojimo.

Pasak direktoriaus V. Klasavičiaus, mokyklos siekis buvo įvertintas teigiamai, skirtas finansavimas. Gavusi paramą mokykla skelbė viešąjį pirkimą, rinkosi saulės elektrinės statytojus. Laimėtojas yra, šiuo metu rangovo tinkamumą vertina APVA. Jeigu viskas pavyks gerai, bus palankūs orai, jau šį rudenį planuojama pradėti saulės elektrinės įrengimo darbus. Didžiąją dalį saulės elektrinės kainos iš Klimato kaitos programos lėšų finansuoja APVA. Dalį lėšų skyrė Marijampolės savivaldybės administracija. „Aišku, nebuvo lengva teikti projektą, paruošti paraišką, techninius dokumentus, kurių reikia saulės elektrinei įrengti ir eksploatuoti. Visa tai darėme pirmą kartą.

Daug ko nežinojome, ieškojome atsakymų, kur tik galėjome, bet tikime, kad visą įdėtą darbą atpirks rezultatas, kai ant mokyklos stogo bus sumontuota saulės elektrinė ir naudosime ekologišką energiją“, – sakė V. Klasavičius.

Sūduvos gimnazija laukia atsakymo

Marijampolės Sūduvos gimnazija taip pat laukia, kada galės pradėti rengti elektrinę ant gimnazijos stogo. APVA jau atliko projekto aplinkosauginį vertinimą, tačiau galutinio rezultato gimnazija dar laukia. Pasak gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ūkiui Kristinos Plycnerienės, sprendimą nulėmė ekonominė nauda ir, aišku, galimybė prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo.

Planuojamos saulės elektrinės gimnazijoje galia 67 kW, planuojama statyti 400 W galios 167 monokristalinius saulės modulius. Orientacinė saulės elektrinės kaina – 54940 Eur be PVM, į kurią įeina ir techninio projektavimo išlaidos. „Realiai saulės elektrinės įrengimo kaina bus aiški tik po viešųjų pirkimų, taip pat paaiškės ir kiek reikės savų lėšų. Numatomas saulės elektrinės atsipirkimo laikas – nuo vienerių iki dvejų metų“, – pasakojo pavaduotoja.

Pasak K. Plycnerienės, Marijampolės Sūduvos gimnazijoje saulės elektrinės pagaminta elektros energija bus naudojama vietinėms reikmėms. Paskaičiuota, kad įrengus saulės elektrinę per metus į atmosferą bus išmetama 27,44 tonos mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, o per projekto laikotarpį – net 548,8 t tokių dujų.

– Gimnazijoje per metus suvartojama apie 62000 kWh elektros energijos. Planuojama, kad įrengta saulės elektrinė per metus sugeneruos mažiau kaip 62300 kWh. Toks pagamintas elektros energijos kiekis per metus turėtų padengti visą bendrą elektros energijos poreikį, – pasakojo pavaduotoja ūkiui.

„Suvalkiečio“ redakcijos duomenimis, APVA skelbtame konkurse dalyvauja ir Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras, „Spindulio“ kino teatras, Sporto centras.