Ar tikrai vitaminai plaukams skatinantys plaukų augimą veikia? Geriausi vitaminai plaukams, pasak dermatologų

Tinkamai subalansuota mityba, kurioje yra visi 13 būtinų vitaminų (vitaminai plaukams) , gali padėti išlaikyti plaukų sveikatą. Nors nėra įrodymų, leidžiančių teigti, kad atskiri vitaminai gali paskatinti plaukus greičiau augti, dėl specifinių vitaminų trūkumo plaukai gali pradėti slinkti arba lūžinėti. Pakankamas vitaminų plaukams svartojimas su maistu gali padėti išlaikyti plaukus sveikus.

Mokslininkai atliko tyrimus, kaip šie vitaminai plaukams gali palaikyti plaukų augimą:

• vitaminai D

• vitaminas E

• B grupės vitaminai

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie tai, kaip šie ir kiti vitaminai gali palaikyti plaukus stiprius ir sveikus.

Pagrindiniai vitaminai plaukams, kuriuos reiktų žinoti:

Vitaminas D

Papildomai vartojamas vitaminu D gali neturėti tiesioginio ryšio su plaukų augimu, tačiau jo trūkumas gali turėti įtakos plaukų sveikatai.

2019 m. Apžvalgoje rasti įrodymai, rodantys ryšį tarp vitamino D trūkumo ir alopecijos – būklės, kuri sukelia stiprų plaukų slinkimą. Daugelyje apžvalgos tyrimų nustatyta, kad žmonėms, sergantiems lizdine alopecija (plaukų slinkimu), yra nustatytas per mažas vitamino D kiekis. Lizdinė alopecija yra autoimuninė būklė. Remiantis apžvalga, kai kurie tyrimai taip pat rodo, kad lizdinės alopecijos simptomai gali būti sunkesni žmonėms, turintiems per mažą vitamino D kiekį.

Tačiau 2016 m. Tyrimo, kuriame buvo surinkta informacija iš 55 929 tirtų moterų Jungtinėse Valstijose, autoriai nerado stipraus ryšio tarp bendro vitamino D suvartojimo (nesant jo trūkumui) ir plaukų slinkimo stabdymo. Taip pat yra nedaug įrodymų, kad vitaminas D gali sukelti plaukų ataugimą.

Kai kurie tyrimai parodė, kad per mažas vitamino D kiekis gali būti susijęs su moteriško tipo plaukų slinkimu, kuris yra labiausiai paplitęs plaukų slinkimas moterų tarpe. Tačiau norint patvirtinti šią galimą sąsają, būtini tolesni tyrimai. Taip pat reikia atlikti daugiau tyrimų, kad būtų galima patvirtinti galimą vitamino D naudą plaukų augimui.

Svarbu gauti pakankamai vitamino D

Maisto papildų tarnyba rekomenduoja suaugusiesiems gauti 600 tarptautinių vienetų (TV) arba 15 mikrogramų (mcg) vitamino D per dieną. Tačiau daugelis ekspertų sutinka, kad ši dienos rekomendacija greičiausiai yra per maža, kad pasiektų optimalų kiekį kraujyje, kuris, daugumos ekspertų nuomone, yra nuo 30 iki 60 nanogramų mililitre (ng / ml). Žmonės gali sužinoti savo vitamino D kiekį ir tai, ar jo trūksta, paprašydami gydytojo atlikti kraujo tyrimą.

Nemažai maisto produktų turi didelį kiekį vitamino D, tačiau šie maisto produktai yra vieni iš geriausių jo šaltinių:

• žuvys, tokios kaip lašiša ar kardžuvė

• grybai

• kiaušinių tryniai

• apelsinų sultys, papildytos vitaminu D

• pienas, papildytas vitaminu D

Saulė šviesa taip pat yra būtina, nes tai leidžia kūnui gaminti vitaminą D. Tačiau žmonės turėtų nepamiršti dėvėti apsaugos nuo saulės priemonių, nes per didelis saulės poveikis laikui bėgant gali pakenkti odai.

Vitamino D papildų galima įsigyti internetu, tačiau prieš pradėdamas vartoti vitaminus, asmuo visada turėtų pasitarti su savo gydytoju. Nors ir vitamino D papildai yra gana saugūs, o toksiškumas yra labai retas. Tačiau vitamino D vartojimas labai didelėmis dozėmis gali sukelti toksišką poveikį organizmui, kuris gali sukelti sunkių komplikacijų. Pernelyg didelė dozė būtų didesnė nei 50 000 TV arba kai vitamino D kiekis kraujyje yra didesnis nei 150 ng / ml. Vitamino D toksiškumo atvejai paprastai yra susiję su netinkamu dozavimu. Norėdamas išvengti problemų, pacientas turėtų paprašyti savo gydytojo ištirti vitamino D kiekį ir pasiūlyti tinkamą dozę. Vitaminas D vartojant kartu su maistu, kuriame yra riebalų, pagerins šio vitamino absorbciją (pasisavinimą).

B grupės vitaminai

B grupės vitaminai yra būtini medžiagų apykaitai ir nervų sistemos veiklai. B grupės vitaminai padeda reguliuoti medžiagų apykaitą ir palaiko centrinę nervų sistemą. Daugelis svetainių ir grožio nuomonės formuotojų taip pat teigia, kad populiarūs B grupės vitaminai, tokie kaip B12, gali padėti sustiprinti plaukus ir juos kondicionuoti. Tolesniuose skyreliuose bus apžvelgta, ką mums apie tai sako moksliniai tyrimai.

Mokslininkai tyrinėjo B grupės vitaminų ir plaukų slinkimo ryšį, tačiau jie dar nieko nepatvirtino. B komplekso vitaminai yra:

• B1, arba tiaminas

• B2, arba riboflavinas

• B3, arba niacinas

• B5 arba pantoteno rūgštis

• B6 arba piridoksinas

• B7 arba biotinas

• B9 arba folatas

• B12 arba kobalaminas

Geriausia vitaminus gauti iš suvartojamo maisto. Keletas B grupės vitaminų maisto šaltinių yra šie:

• pilno grūdo gaminiai

• daržovės, įskaitant tamsius, lapinius žalumynus

• mėsa, pavyzdžiui, jautienos kepenys ir paukštiena

• žuvis

• naminiai kiaušiniai

• pupelės ir ankštiniai augalai

• riešutai

• avokadai

B grupės vitaminai yra tirpus vandenyje, o tai reiškia, kad organizmas negali jų kaupti. Kūnas su šlapimu išskiria viską, ko jis nenaudoja. Štai kodėl žmonės turėtų kasdien vartoti vandenyje tirpius vitaminus.

Nors su maistu gauti vitaminus yra geriausia, daugeliui žmonių gali prireikti B grupės vitaminų plaukams kaip maisto papildų, kad patenkintų jų poreikius. Veiksniai, dėl kurių gali prireikti papildų, yra šie:

• vyresnis amžius

• būklių, turinčių įtakos virškinimo sistemai, buvimas

• augalinės dietos laikymasis

• nėštumas

• tam tikrų vaistų vartojimas

Žmonėms, turintiems bet kurį iš šių veiksnių, yra didesnė rizika išsivystyti tam tikrų B grupės vitaminų trūkumui.

Vitaminas B12

Kai kurie šaltiniai teigia, kad vitaminas B12 gali turėti įtakos plaukų sveikatai. Tačiau keliuose 2019 m. Apžvalgoje paminėtuose tyrimuose nerasta ryšio tarp B12 kiekio pokyčių organizme ir plaukų slinkimo ar augimo. Nors dėl B12 trūkumo gali slinkti plaukai, tyrimai nerodo, kad žmonės, neturintys šio vitamino trūkumo, gali pagerinti plaukų augimą naudodami jo papildą. Nepaisant to, norint gauti pakankamai vitamino B12, būtina gera pilnavertė mityba. Geri vitamino B12 šaltiniai yra mėsa, pieno produktai ir kiti gyvūninės kilmės maisto produktai. Taip pat yra pirkti B grupės vitaminų papildų.

B12 trūkumo simptomai yra anemija ir nuovargis. Ligų prevencijos ir sveikatos skatinimo tarnyba siūlo, kad suaugę žmonės gautų 2,4 mcg vitamino B12 per dieną. Nėščiosioms reikia 2,6 mcg per dieną, o žindančioms – 2,8 mcg per dieną. Prieš bandydami vartoti papildus, visada pasitarkite su gydytoju, nes kai kurie gali trukdyti vartojamų vaistų poveikiui.

Vitaminas B7

Mažas vitamino B7 arba biotino kiekis gali sukelti plaukų slinkimą. 2016 m. Tyrimas, kuriame dalyvavo 541 moteris, nustatė biotino trūkumą 38% dalyvių, patyrusių plaukų slinkimą. Nors tyrimai parodė, kad papildomas biotinas gali būti naudingas plaukų augimui žmonėms, kuriems trūksta šio vitamino, nėra pakankamai įrodymų, patvirtinančių biotino papildų naudojimo naudą plaukų augimui žmonėms, turintiems normalų biotino kiekį.

Vitaminas E

Mokslininkai atliko keletą vitamino E ir tofenolio tyrimų. Vitaminas E yra maistinė medžiag, veikianti kaip galingas antioksidantas organizme.

2013 m. Atliktas tyrimas parodė, kad žmonių, sergančių lizdine alopecija, kraujyje vitamino E koncentracija buvo žymiai mažesnė nei tų, kuriems nebuvo šios būklės. Tačiau ne visi tyrimai patvirtina šias išvadas, remiantis 2019 m. Apžvalga

2010 m. Klinikinio tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad vartojant tofenolio papildus pagerėjo alopecija sergančių žmonių plaukų sveikata. Šie papildai taip pat padėjo išvengti plaukų slinkimo.

Kiekvienas iš mūsų gali įtraukti vitaminą E į savo mitybą valgydamas kviečių gemalus, špinatus, žuvį ir migdolus. Kai kurie žmonės nusprendžia įtrinti vitamino E aliejų tiesiai į savo kūno ar galvos odą, manydami, kad tai pagreitins ląstelių regeneraciją (atsinaujinimą). Tačiau mokslininkai to dar nepatvirtino. Vitamino E taip pat galima įsigyti vaistinėse ir internete kapsulių pavidalu ir skysčio pavidalu. Tačiau verta paminėti, kad perteklinis riebaluose tirpaus vitamino E papildo vartojimas gali sukelti plaukų slinkimą ir kitus neigiamus šalutinius poveikius.

Kiti būtini vitaminai

Buco atlikta ne daug vitaminų D, B ir E poveikio plaukams tyrimų, o dar mažiau mokslininkų tyrinėjo kitų vitaminų naudą plaukų augimui. Žemiau pateiktame sąraše apžvelgiami kai kurie kiti būtini vitaminai ir jų poveikis plaukams:

• Multivitaminai: multivitaminai gali papildyti visų pagrindinių vitaminų atsargas. Geros vitaminų atsargos pagerins bendrą sveikatą, taip pat gali padėti apsaugoti plaukus. Multivitaminų galima įsigyti internetu.

• Vitaminas C: vitamino C trūkumo simptomas yra spirale besisukantys plaukai. Tai rodo, kad vitaminas C gali padėti išlaikyti plaukų sveikatą, nepaisant įrodymų stygiaus, kad jis gali užkirsti kelią plaukų slinkimui. Raudonosios paprikos, žalios lapinės daržovės ir citrusiniai vaisiai yra puikūs vitamino C. Tačiau norint vartoti papildus, jų galima įsigyti ir internetu.

• Vitaminas A: vitaminas A taip pat žinomas kaip retinolis, prisideda prie plaukų sveikatos. Jis palaiko sebumo išsiskyrimą – tai medžiaga, kuri apsaugo nuo plaukų lūžinėjimo. Vitamino A papildų galima įsigyti internetu. Tačiau kai kurie tyrimai parodė, kad vartojant per daug vitamino A, gali slinkti plaukai.

Maistinių medžiagų pusiausvyros palaikymas vartojant subalansuotą maistą ir žinomų vitaminų trūkumų papildymas yra geriausi būdai palaikyti plaukų sveikatą.

Kitos priemonės nuo plaukų slinkimo

Vitaminai ir kitos maistinės medžiagos yra svarbios plaukų sveikatai, tačiau tam tikri plaukų priežiūros namuose veiksniai taip pat gali padėti. Pavyzdžiui, 2017 m. atliktame tyrime rasta įrodymų, leidžiančių manyti, kad stresas gali sukelti plaukų slinkimą.

Norėdami išsaugoti ir pagerinti plaukų sveikatą, galite:

• Sumažinti plaukų formavimo priemonių naudojimą, vengti plaukų veikimo karščiu (džiovinimo, tieisinimo).

• Sumažinti stresą atlikdami bent 150 minučių vidutinio sunkumo ar intensyvaus fizinio krūvio pratimus per savaitę.

• Išgerti nuo šešių iki aštuonių stiklinių vandens per dieną.

• Laikytis sveikos, maistingomis medžiagomis gausios mitybos.

Visi šie patarimai, naudojami kartu, gali padėti pagerinti plaukų stiprumą ir išvaizdą. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad nuolatinis plaukų rišimas ar tam tikrų plaukų šukuosenų (pavyzdžiui, stipriai supinti plaukai) darymas gali sustiprinti alopeciją (plaukų slinkimą).

Nereceptiniai produktai

Kai kurie plaukų augimą skatinantys produktai gali padėti sustabdyti ar sulėtinti plaukų slinkimą. Daugumoje šių produktų yra veikliosios medžiagos minoksidilo arba finasterido. Kortikosteroidai taip pat yra gana dažni tokių priemonių ingredientai.

Nors 2019 m. Apžvalgoje nustatyta, kad šie produktai gali būti naudingi gydant plaukų slinkimą, nėra daug įrodymų, kad plaukai ir toliau augs po to, kai žmogus nustos naudoti produktą. Taip pat verta paminėti, kad daugumos plaukų augimą skatinančių produktų efektyvumo klinikinių tyrimų dalyviai buvo vyrai.

Visada geriausia maistinių medžiagų gauti iš sveiko maisto. Nors daugelis vitaminų ir mineralų papildų gali būti naudingi tam tikroms gyventojų grupėms, svarbu įsigyti šiuos produktus iš patikimų kompanijų, kurių produktų kokybę ir grynumą tam tikros tarnybos. Visada geriausia prieš pradedant vartoti maisto papildą pasitarti su gydytoju, kad būtų užtikrintas papildo reikalingumas ir saugumas. Internetu galima įsigyti įvairių produktų, tačiau nėra pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad jie tiks visiems. Todėl žmonės turėtų pasirūpinti, kad būtų laikomasi ant pakuotės pateiktų instrukcijų.

Apžvalga

Nesveiki plaukai gali atrodyti neestetiški ir trapūs, o ne lankstūs ir žvilgantys. Plaukai, kurie pradeda slinkti kuokštais arba lūžinėja, gali būti pagrindinės sveikatos problemos simptomas.

Žvynelinė, dermatitas ir odos vėžys gali sukelti plaukų slinkimą. Kitos priežastys yra vyrų ir moterų nuplikimas, lizdinė alopecija, stresas ir taikomas tam tikras medicininis gydymas.

Hormoniniai ir genetiniai veiksniai vaidina pagrindinį vaidmenį plaukų augime, ir vargu ar papildomai vartojami vitaminai turės didesnę įtaką nei šie veiksniai. Tačiau papildai gali padėti žmonėms, turintiems didesnę riziką vitaminų trūkumui išsivystyti ir išvengti papildomų komplikacijų.

Reguliariai kerpant plaukus, jie taip pat gali atrodyti sveikesni, kadangi pašalinami skilinėjantys plaukų galiukai ir sumažinamas plaukų svoris. Tai gali sumažinti poveikį šaknims, kurios auga iš galvos odos. Sveika galvos oda yra raktas į sveikų plaukų augimą. Žmonės, susirūpinę dėl plaukų slinkimo, gali apsilankyti pas dermatologą ir nustatyti plaukų augimo problemų priežastis. Dermatologas taip pat galės rekomenduoti jų sprendimo būdus.

Parengė gyd.V. Mulevičius pagal užsienio spaudą

