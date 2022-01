Ką reikėtų žinoti: COVID-19 ir PGR tyrimas (pgr testas) bei greitasis antigeno testas

Automatiškai išsaugotas juodraštis

Tepinėlis iš nosiaryklės PGR testas COVID-19 nustatymui yra tikslus ir patikimas testas diagnozuojant COVID-19. Teigiamas testas reiškia, kad greičiausiai sergate COVID-19. Neigiamas testas reiškia, kad tyrimo metu tikriausiai nesirgote COVID-19. Ištirkite, jei turite COVID-19 simptomų arba buvote susidūrę su asmeniu, kurio COVID-19 testas buvo teigiamas.

Kas yra PGR testas?

PGR reiškia polimerazės grandininę reakciją. Tai testas, skirtas aptikti konkretaus organizmo, pavyzdžiui, viruso, genetinę medžiagą. Testas nustato viruso buvimą, jei tyrimo metu turite virusą. Testas taip pat gali aptikti viruso fragmentus net tada, kai nesate užsikrėtęs.

Kas yra COVID-19 PGR testas?

Polimerazės grandininės reakcijos (PGR) testas COVID-19 nustatymui yra molekulinis testas, kuriuo analizuojamas viršutinių kvėpavimo takų mėginys, ieškant COVID-19 sukeliančio viruso SARS-CoV-2 genetinės medžiagos (ribonukleino rūgšties arba RNR). Mokslininkai naudoja PGR technologiją, norėdami amplifikuoti nedidelius RNR kiekius iš mėginių į dezoksiribonukleino rūgštį (DNR), kuri dauginama tol, kol aptinkamas SARS-CoV-2, jei toks yra. PGR testas yra aukso standarto testas diagnozuojant COVID-19 nuo tada, kai buvo leista naudoti 2020 m. vasario mėn. Jis tikslus ir patikimas.

Kas turėtų pasitikrinti dėl COVID-19?

Jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas gali rekomenduoti pasitikrinti dėl COVID-19, jei turite bet kurį iš šių simptomų:

Karščiavimas ar šaltkrėtis.

Kosulys.

Dusulys arba pasunkėjęs kvėpavimas.

Nuovargis.

Raumenų ar kūno skausmai.

Galvos skausmas.

Naujas skonio ar kvapo praradimas.

Gerklės skausmas.

Užgulimas ar sloga.

Pykinimas ar vėmimas.

Viduriavimas.

Ne visiems, sergantiems COVID-19, pasireiškia simptomai. Ir ne visiems simptomus turintiems žmonėms pasireiškia visi aukščiau išvardyti simptomai. Pasitarkite su savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėju, jei COVID-19 pandemijos metu jaučiatės blogai, net jei buvote paskiepyti.

Kaip atliekamas testas

Yra trys pagrindiniai COVID-19 PGR tyrimo žingsniai:

1. Mėginių paėmimas: sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas naudoja tamponą, kad surinktų kvėpavimo takų medžiagas, esančias jūsų nosyje. Tamponas yra minkštas ilgo lankstaus pagaliuko galiukas, įkišamas į nosį. Yra įvairių tipų nosies tamponai, įskaitant nosies tamponus, kuriais mėginys paimamas iš karto į šnerves, ir nosiaryklės tamponus, kurie eina toliau į nosies ertmę. Norint surinkti medžiagą COVID-19 PGR tyrimui, pakanka bet kurio tipo tepinėlio. Po paėmimo tepinėlis sandariai uždaromas mėgintuvėlyje ir siunčiamas į laboratoriją.

2. Ekstrahavimas: kai laboratorijos mokslininkas gauna mėginį, jie išskiria (išskiria) genetinę medžiagą iš likusios mėginio medžiagos.

3. PGR: PGR etape naudojamos specialios cheminės medžiagos ir fermentai bei PGR aparatas, vadinamas terminiu cikleriu. Kiekvienas šildymo ir vėsinimo ciklas padidina (pastiprina) tikslinės genetinės medžiagos kiekį mėgintuvėlyje. Po daugelio ciklų mėgintuvėlyje yra milijonai nedidelės SARS-CoV-2 viruso genetinės medžiagos dalies kopijų. Viena iš mėgintuvėlyje esančių cheminių medžiagų skleidžia fluorescencinę šviesą, jei mėginyje yra SARS-CoV-2. Pakankamai sustiprintas PGR aparatas gali aptikti šį signalą. Mokslininkai naudoja specialią programinę įrangą, kad interpretuotų signalą kaip teigiamą testo rezultatą.

REZULTATAI IR TOLESNI VEIKSMAI

Ką reiškia COVID-19 PGR tyrimo rezultatai?

Teigiamas testo rezultatas reiškia, kad tikėtina, kad užsikrėtėte SARS-CoV-2. Tai gali būti dėl besimptomės infekcijos, tačiau jei turite simptomų, ši infekcija vadinama COVID-19. Dauguma žmonių serga lengva liga ir gali saugiai pasveikti namuose be medicininės priežiūros. Kreipkitės į savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėją, jei jūsų simptomai pablogėja arba turite klausimų ar rūpesčių.

Neigiamas tyrimo rezultatas reiškia, kad tuo metu, kai buvo paimtas jūsų mėginys, tikriausiai nesate užsikrėtę SARS-CoV-2. Tačiau COVID-19 galima užsikrėsti, bet viruso testas neaptiks. Pavyzdžiui, taip gali nutikti, jei neseniai užsikrėtėte, bet dar neturite simptomų, arba tai gali nutikti, jei COVID-19 sirgote ilgiau nei savaitę prieš atliekant tyrimą. Neigiamas testas nereiškia, kad esate saugus bet kurį laiką: po tyrimo galite užsikrėsti COVID-19, užsikrėsti ir platinti SARS-Cov-2 virusą kitiems.

Jei jūsų testas yra teigiamas, pasikalbėkite su savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėju, likite namuose ir atsiskirkite nuo kitų. Jei jūsų testas yra neigiamas, toliau imkitės veiksmų, kad apsaugotumėte save ir kitus nuo COVID-19. Skaitykite daugiau apie tai, ką daryti, jei testas teigiamas, ir būdus, kaip apsisaugoti nuo užsikrėtimo COVID-19.

Kiek laiko užtrunka gauti koronaviruso testo rezultatus?

Tyrimo rezultatus turėtumėte gauti jau praėjus 24 valandoms po mėginio paėmimo, tačiau kartais tai gali užtrukti kelias dienas, priklausomai nuo to, kiek laiko užtruks mėginys pasiekti laboratoriją.

Kiek laiko po užsikrėtimo COVID-19 testas yra teigiamas?

Kadangi PGR testas yra toks jautrus, jis gali aptikti labai mažus virusinės medžiagos kiekius. Tai reiškia, kad testas gali ir toliau aptikti SARS-CoV-2 viruso fragmentus net tada, kai pasveiksite nuo COVID-19 ir nesate užkrečiami. Taigi, jei tolimoje praeityje sirgote COVID-19, testas gali ir toliau būti teigiamas, net jei negalite perduoti SARS-CoV-2 viruso kitiems.

Asmenų, kurių imunitetas nusilpęs, užsitęsusios infekcijos gali atsirasti, kai jie išskiria infekcinį virusą mėnesius. Be to, sveiki žmonės gali vėl užsikrėsti. Jei SARS-CoV-2 testas yra teigiamas, bet manote, kad jau atsigavote nuo COVID-19, pasitarkite su sveikatos priežiūros paslaugų teikėju.

PAPILDOMA INFORMACIJA ( Greitasis antigeno testas)

Kuo skiriasi PGR ir COVID-19 greitasis antigeno testas?

Yra dviejų tipų COVID-19 testai: PGR testas ir greitasis antigeno testas.

Polimerazės grandininė reakcija (PGR). Taip tikrinama, ar nėra tikrosios viruso genetinės medžiagos ar jo fragmentų, kai jis suyra. PGR yra patikimiausias ir tiksliausias aktyvios infekcijos nustatymo testas. PGR testai paprastai atliekami kelias valandas, tačiau kai kurie yra greitesni.

Greitasis antigeno testas: viruso paviršiuje aptinka baltymus, vadinamus antigenais. Antigeno tyrimai paprastai trunka tik 15–30 minučių. Greitieji antigenų tyrimai yra tiksliausi, kai naudojami per kelias dienas nuo simptomų pradžios, ty tada, kai jūsų organizme yra didžiausias viruso kiekis.

Kuris COVID testas yra tikslesnis?

Greitasis antigeno testas paprastai yra greitesnis, bet mažiau jautrus nei PGR testas. Kadangi Greitasis antigeno testas nėra toks tikslus kaip PGR, jei greitasis antigeno testas yra neigiamas, jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas gali paprašyti atlikti PGR tyrimą, kad patvirtintų neigiamą antigeno tyrimo rezultatą.

Pagal užsienio spaudą paruošė gyd. Valdas Mulevičius

https://www.coronavirus.vic.gov.au/rapid-antigen-tests

https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/21462-covid-19-and-pcr-testing

#pgr testai, #pgrtestas, #pgrtestaskaina, #pgrtestokaina, #kasyrapgrtestas, #greitasisantigenotestas, #greitiejiantigenu testai, #greitiejitestai