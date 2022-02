Tvarios Europos link žengia ir maži regionai

Marijampolės apskrities laikraščio „Suvalkietis“ projektas „Maži regionai – dideli pokyčiai. Tvarios Europos link“, įgyvendinamas Europos Sąjungos lėšomis, jau įpusėjo.

Eglė BURBAITĖ

Per pirmuosius projekto įgyvendinimo mėnesius buvo kompleksiškai išanalizuotos temos, skirtos socialinės atskirties mažinimui, smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumui ir žaliajai ekonomikai. Analitiniai straipsniai publikuoti laikraštyje „Suvalkietis“, internetiniame laikraščio portale ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose. Be to, kiekvieną mėnesį žiūrovų laukė specialus Marijampolės televizijos reportažas, dienos šviesą išvydo du vebinarai ir dvi tinklalaidės serijos.

Džiaugiamės, kad prie projekto prisijungė daug partnerių – bendradarbiaudami su savo srities ekspertais, verslininkais ir vietos gyventojais, parengėme informatyvų ir įtraukiantį turinį. Aktyviu dalyvavimu projekto veiklose nudžiugino ir vietos valdžios atstovai.

Projektas startavo diskusija apie tvarią regionų plėtrą. Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda ir Administracijos direktorius Karolis Podolskis dalijosi faktais ir įžvalgomis apie regioninius skirtumus Lietuvoje, miesto vietovių patrauklumo didinimą ir verslo aplinkos gerinimą, iniciatyvas, reaguojant į demografinius iššūkius ir mažinant socialinius bei ekonominius skirtumus. Mero pavaduotojas Artūras Visockis dalyvavo diskusijoje, kurioje aptartas gyventojų socialinių paslaugų poreikis, jų teikimas, paslaugų tinklas Marijampolės apskrityje.

Socialinės sanglaudos tema buvo analizuojama ir plačiau. Marijampolės miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Ieva Vizgirdienė su „Suvalkiečio“ skaitytojais pasidalijo Marijampolės vietos veiklos grupės strategija ir pristatė projektus, skirtus darbo vietoms kurti, užimtumui skatinti, verslumui stiprinti ir socialinei integracijai skatinti.

Iš arčiau susipažinti su neįgalių žmonių pasauliu skaitytojams padėjo Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugijos vadovė Irma Kavaliauskienė. Realizuojant projektą „Maži regionai – dideli pokyčiai. Tvarios Europos link“ parengtoje publikacijoje „Kaip atrodo pasaulis, kai tenka gyventi su negalia“ diskutuota apie socialiai pažeidžiamų žmonių integraciją į visuomenę, pasikeitusį gyventojų požiūrį ir atsiradusias galimybes Marijampolėje judėti laisviau ir gyventi visavertį gyvenimą.

Projekte daug dėmesio skirta ir Žaliajam kursui. Marijampolėje veikiančios UAB „Mantinga“ generalinis direktorius Mantas Agentas su „Suvalkiečio“ skaitytojais dalijosi mintimis apie procesus, padedančius kurti žiedinę ekonomiką. „IKEA Industry Lietuva“ atstovės pasakojo apie tvaraus verslo principus ir aplinkosaugos gerinimo projektus. Skaitytojai susipažino su netoli Marijampolės planuojamu įrengti saulės elektrinių parku ir sužinojo, kodėl saulės energija yra išsigelbėjimas regionams. Taip pat diskutuota apie priemones, padedančias sumažinti kietųjų dalelių patekimą į aplinką, gatvių apšvietimo modernizavimą, Marijampolės ambicijas tapti žaliuoju miestu.

Išmaniosios energetikos tema paruoštos dvi tinklalaidės serijos – su mokslų daktaru, UAB „Ignitis Renewables“ technologijų sistemų vadovu Mantu Marčiukaičiu ir būsto administravimo bendrovės „Mano būstas“ Vilniaus regiono vadovu Ramūnu Buroku.

Projekte ir toliau rašysime apie Žaliąjį kursą – analizuosime klimato kaitą, bioįvairovės svarbą, žaliosios infrastruktūros kūrimą… O ar žinote, kas slypi sąvokose „pažangesnė Lietuva“ ir „tvarus judumas“? Į šiuos ir dar daugiau klausimų Jums atsakysime per ateinantį pusmetį – laikraštyje „Suvalkietis“, portale www.suvalkietis.lt, Marijampolės televizijoje ir „Suvalkiečio“ „Facebook“ paskyroje.

Kviečiame būti kartu!

