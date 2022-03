Kaip sutaupyti kylant kainoms?

Pastaruoju metu stabiliai kylant kainoms, o atlyginimui išliekant tokiam pat, kyla klausimas – kaip sutaupyti? Tai yra ypatingai aktualu, jeigu norima ne tik išlaikyti prieš kainų augimą turėtą pragyvenimo lygį, tačiau ir dalį atlyginimo atsidėti vadinamajai „juodai dienai“.

Dažnam gali kilti klausimas – ko imtis? Nuo ko pradėti taupyti? Dalinamės keletu, kasdienybėje praversiančių, praktinių patarimų



• Kruopščiai planuokite išlaidas. Vienas iš efektyviausių taupymo būdų yra išlaidų planavimas. Nenuostabu, kad nutarę atidėti taupymui tą atlyginimo dalį, kuri liks einamojo mėnesio metu neišnaudota, pamatysite, kad… atidėti nebėra ką. Tuo tarpu konkrečiai įvardiję, kokią sumą kokioms reikmėms tą mėnesį skirsite, galėsite iš karto atidėti ir numatytą sumą taupymui. Tokiu būdu, net ir pirkdami brangesnes prekes ar paslaugas būsite įpareigoti „tilpti“ į mėnesio biudžetą, o taip pat ir turėsite atsidėję tam tikrą atlyginimo dalį taupymui. Skamba puikiai, tiesa?

• Nepirkite daugiau nei reikia. Dažnai mums sutaupyti neleidžia turimi ydingi įpročiai. Pavyzdžiui – pirkimas didesnio kiekio prekių nei jų iš tikrųjų reikia. Pagalvokite ir sąžiningai sau atsakykite, kiek apytiksliai pinigų per mėnesį išleidžiate neracionaliems pirkiniams? Kiek įsigytų maisto produktų galiausiai tenka išmesti pasibaigus jų galiojimo terminui? Kiek įsigyjate rūbų, avalynės ar aksesuarų, kurių taip niekuomet ir nedėvite? Galimai atsakymai į šiuos klausimus Jus nustebins. O taip pat, reikia manyti, jog ir pridės motyvacijos besipriešinant per eilę metų nusistovėjusiems įpročiams



• Nepasiduokite akcijų vilionėms. Sutaupyti padės ir atidesnis prekių pasirinkimas. Pastebėkite, kaip dažnai renkatės prekę vien dėl to, kad šalia jos priklijuota ryški etiketė: „Akcija“. Jos paakinti dažnai apsigauname – pasirenkame brangesnę prekę nei tos, kurias įprastai renkamės. Kaip viso to išvengti? Svarbiausia – nepasiduokite akimirkos emocijoms ir gerai pagalvokite, ar prekė Jums tikrai reikalinga. Viena vertus, tai gali atrodyti smulkmenos, kurioms neverta skirti pernelyg daug dėmesio. Tačiau taupymas būtent nuo to ir prasideda – nuo smulkmenų!

• Palyginkite skirtingų parduotuvių siūlomas kainas. Dar vienas svarbus patarimas – palyginti prekių, parduodamų skirtinguose prekybos centruose, kainas. Kalbant apie maisto produktus, tokiu būdu kiekvieno apsipirkimo metu galėsite sutaupyti nuo kelių iki keliolikos eurų. Tuo tarpu įsigydami buitinę techniką ar kitus namų apyvokos reikmenis, pamatysite galintys sutaupyti ir dar daugiau. Ypač, jeigu prekes įsigysite internetu. Nesunku pastebėti, kad prekių internetu kainos dažnai yra draugiškesnės nei prekybos centruose. Tad jeigu jums yra aktualu sutaupyti laiko, išvengti vykimo iš vienos parduotuvės į kitą, o taip pat ir sutaupyti – tiesiog apsipirkite internetu!

Taigi, naudodamiesi šiais patarimais netrukus pamatysite, kad net ir kylant prekių ir paslaugų kainoms, yra įmanoma išlaikyti tokį pat pragyvenimo lygį, prie kurio esate pratę. O taip pat ir reikšmingai sutaupyti!