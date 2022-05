Kaip derinti marmurines grindų plyteles su interjeru?

Marmurinės plytelės tiek grindims, tiek pastato sienoms suteikia solidų įvaizdį. Marmurinė apdaila per tūkstančius metų neišeina iš mados, rasdama sau garbią vietą dabartiniais laikais. O naujausių technologijų dėka marmurinės plytelės yra pagaminamos stebėtinai kokybiškai, kad jų neįmanoma atskirti tuo tikro marmuro. Be to, marmurinės plytelės yra labai praktiškos, mat nesugeria skysčių, jas nesunku pakloti bei prižiūrėti. Jos nepasiduoda fiziniam arba išorinių gamtos jėgų poveikiui ir kainuoja nebrangiai.

Ką interjerui suteikia marmurinės plytelės?

Jei pastato interjere naudosite marmurines plyteles, jo patalpos atrodys tikrai prabangiai ir patvirtins, jog šių valdų šeimininkas turi išlavintą estetinį skonį. Šios plytelės namams suteikia elegantišką aplinką. O pačios tualeto plytelės būna įvairiausių spalvų, formų bei dydžių, iš jų įmanoma sudėlioti tikrai nepakartojamas ir niekur nematytas kompozicijas. Marmurinės plytelės pasižymi dar viena nuostabia savybe, jos labai gerai atspindi šviesą.

Kaip geriausiai derinti marmurinių plytelių spalvas interjere?

Geriausiai viena kitą papildo tokios spalvos, kaip raudona su žalia arba violetinė su geltona. Šių spalvų deriniai suformuoja ne tik maksimalų kontrastą, bet ir tvirto stabilumo įspūdį. Tuo tarpu šalia viena kitos einančios geltona, gelsvai žalsva ir žalia spalvos nesukuria kontrasto, tačiau sužadina tikros harmonijos jausmą. Bendrose spalvinėse kompozicijose vienodai svarbus kontrastas, į aplinką spinduliuojantis gyvybingumą, tiek harmoningumas. Tačiau reikalingas saiko jausmas. Jei spalviniai deriniai bus labai panašūs, jie sukels nuobodulį, o jei labai kontrastingi, tada tokioje aplinkoje bus sunku sukaupti dėmesį.

Kaip interjerą veikia pilkos ir žemės spalvų atspalviai?

Pilka spalva ir visi iš jos sekantys atspalviai tarp juodos ir baltos spalvų yra neutralūs, todėl naudojami šalia kitų spalvų jie atlieka fono vaidmenį, kuris išryškina silpnesnius atspalvius ir neutralizuoja pernelyg kontrastuojančius spalvų derinius. Kaip teigia dizaino specialistai, natūralus rudi ir rusvi žemės atspalviai aplinkai suteikia tvirtumo ir ilgaamžio patvarumo įspūdį. Išmoningai panaudoti jie idealiai papildo daugelį kitų spalvų. Tiesa, geriau šalia žemės atspalvių vengti itin ryškių raudonos, mėlynos ir geltonos spalvų, labiau tinkančių atvirose lauko erdvėse.