Sūduvos džiazo orkestras sukėlė ovacijas Kauno Laisvės alėjoje

Praėjusį savaitgalį Kaune vyko šio miesto gimtadienio šventė, kuri buvo ir vienas pagrindinių „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ renginių. Tris dienas miestas ūžė ir ošė, dešimtims tūkstančių žiūrovų padovanojęs daugybę nepamirštamų akimirkų. Džiugu, kad tarp daugybės renginių ryškia gaida penktadienį skambėjo ir Sūduvos vardas – puikų, ugningą ir spalvingą pasirodymą pačioje Kauno širdyje, Laisvės alėjoje prie Centrinio pašto, padovanojo Sūduvos džiazo orkestras, pasirodęs kartu su Kauno šokio teatru „Aura“, trimitininku Audriumi Zalcu ir marijampoliečiams puikiai pažįstama soliste Neringa Nekrašiūte, dabar gyvenančia Kaune. Tą penktadienio pavakarę Laisvės alėjoje buvo surengta Kiemų šventė – apie 900 metrų per šią alėją nusidriekė marga­spalvių ...

Marmurinės plytelės tiek grindims, tiek pastato sienoms suteikia solidų įvaizdį. Marmurinė apdaila per tūkstančius metų neišeina iš mados, rasdama sau garbią vietą dabartiniais laikais. O naujausių technologijų dėka marmurinės plytelės yra pagaminamos stebėtinai kokybiškai, kad jų neįmanoma atskirti tuo tikro marmuro. Be to, marmurinės plytelės yra labai praktiškos, mat nesugeria skysčių, jas nesunku pakloti bei prižiūrėti. Jos nepasiduoda fiziniam arba išorinių gamtos jėgų poveikiui ir kainuoja nebrangiai. Ką interjerui suteikia marmurinės plytelės? Jei pastato interjere naudosite marmurines plyteles, jo patalpos atrodys tikrai prabangiai ir patvirtins, jog šių valdų šeimininkas turi išlavintą estetinį skonį. Šios plytelės namams suteikia elegantišką aplinką. O pačios tualeto ...