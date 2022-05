Namų meistro paieška, nuo ko pradėti?

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, įvertinęs aplinkybes, kurios lemia, kad dalis smulkiųjų ūkininkų nepasinaudoja valstybės parama pieno šaldymo įrangai įsigyti, nusprendė pieno tiekėjams dar bent ketveriems metams pratęsti pereinamąjį laikotarpį – per dvi valandas nuo melžimo pristatant pieną jo atšaldyti nereikės. Siekiant išsaugoti pieno kokybę, pamelžtas pienas turi būti nedelsiant atvėsintas iki ne aukštesnės kaip 8 laipsnių temperatūros, jei jis surenkamas kasdien, arba ne aukštesnės kaip 6 laipsnių temperatūros, jei surenkamas ne kasdien. Tai numatyta ES reglamentuose. Tačiau Lietuvoje taikoma išimtis, kai pienas pristatomas per 2 valandas po melžimo. Pereinamasis laikotarpis ES nuostatoms įgyvendinti turėjo baigti galioti šių metų pabaigoje. „Pieno žaliavos kokybė ...

Nori permainų ir nusprendi, kad bute reikia pertvarkyti baldus, pakabinti naują gražų sietyną, o seną negailestingai išmontuoti? Ne vienas kosmetinis patalpų remontas neapsieina be smulkaus buitinio remonto. Bet ką daryti, jei sutuoktinis išvyko, o jūs per laimingą atsitiktinumą įsigijote naują šviestuvą, tačiau kuklių dailiosios lyties atstovių jėgų jam sumontuoti aiškiai neužtenka? Tokiu atveju jums tereikia užsisakyti namų meistro paslaugą. Meistro teikiamos paslaugos, tokios kaip baldų remontas ar jų surinkimas, lempų pakeitimas ar pakabinimas yra nuolat reikalingos. Ir beje, potencialios klientės yra ne tik vienišos moterys, kurios neturi kam atlikti visų šių atrodytų ir nesunkių buitinių darbų. Dažnai šeimose, kuriose yra vyras, ...

Vyrai – aksesuarų nešioja kur kas mažiau, nei mes moterys, todėl mums išrinkti vyrams kažką dovanų be galo sunku. Ne kiekvienas vyras nešioja laikrodį, ir ne kiekvienas vyras nori ir nešioja grandinėles ar kitus papuošalus. Taigi, artėjant mylimo vyro gimtadieniui misija išrinkti jam dovaną ir likti įvertintai – labai sunki. Geriausia dovana – gerai praleistas laikas ir geros emocijos, tačiau jei norite padovanoti kažką, kad būtų kartu su vyru kiekvieną dieną ir primintų jus, tai labai sunku. Nėra situacijos be išeitis, – ir čia mes skubame Jums į pagalbą ir pabandysime patarti, bei padėti apsispręsti dėl dovanos Jūsų vyrui. Vienas iš ...

Praėjusį savaitgalį Kaune vyko šio miesto gimtadienio šventė, kuri buvo ir vienas pagrindinių „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ renginių. Tris dienas miestas ūžė ir ošė, dešimtims tūkstančių žiūrovų padovanojęs daugybę nepamirštamų akimirkų. Džiugu, kad tarp daugybės renginių ryškia gaida penktadienį skambėjo ir Sūduvos vardas – puikų, ugningą ir spalvingą pasirodymą pačioje Kauno širdyje, Laisvės alėjoje prie Centrinio pašto, padovanojo Sūduvos džiazo orkestras, pasirodęs kartu su Kauno šokio teatru „Aura“, trimitininku Audriumi Zalcu ir marijampoliečiams puikiai pažįstama soliste Neringa Nekrašiūte, dabar gyvenančia Kaune. Tą penktadienio pavakarę Laisvės alėjoje buvo surengta Kiemų šventė – apie 900 metrų per šią alėją nusidriekė marga­spalvių ...

Marmurinės plytelės tiek grindims, tiek pastato sienoms suteikia solidų įvaizdį. Marmurinė apdaila per tūkstančius metų neišeina iš mados, rasdama sau garbią vietą dabartiniais laikais. O naujausių technologijų dėka marmurinės plytelės yra pagaminamos stebėtinai kokybiškai, kad jų neįmanoma atskirti tuo tikro marmuro. Be to, marmurinės plytelės yra labai praktiškos, mat nesugeria skysčių, jas nesunku pakloti bei prižiūrėti. Jos nepasiduoda fiziniam arba išorinių gamtos jėgų poveikiui ir kainuoja nebrangiai. Ką interjerui suteikia marmurinės plytelės? Jei pastato interjere naudosite marmurines plyteles, jo patalpos atrodys tikrai prabangiai ir patvirtins, jog šių valdų šeimininkas turi išlavintą estetinį skonį. Šios plytelės namams suteikia elegantišką aplinką. O pačios tualeto ...