„Muzika – kaip tiltas į širdį...“

Marijampolės kultūros centro Sasnavos skyriaus vokalinis ansamblis „Melodija“ gražų 30-ies metų veiklos jubiliejų paminėjo koncertu „Dainų tiltai“. Nes, kaip vėliau pakalbinta sakė šio kolektyvo vadovė Marija Grybienė, tiltas visada yra tai, kas jungia. Tuos tiltus kiekvienas mūsų, dažnai nė nesusimąstydamas, tiesia visą gyvenimą, nes ėjimas – nuolatinė mūsų būsena: einame į tikslą, šviesą, viltį… O kaipgi be tilto pasiekti kitą krantą ar pereiti tarpeklį – link dar aukštesnio kalno?

Tų tiltų per tris dešimtmečius nutiesta šimtai – jei kiekvieną ansamblio atliktą dainą laikytume kad ir mažu liepteliu kur nors per linksmą upokšnį kaime. Arba romantišku tiltu tarptautiniame festivalyje, kur kitų šalių žmonės gėrėjosi melodingu lietuviškų dainų skambesiu. Marija Grybienė, kolektyvui vadovaujanti nuo pat pradžios, iki smulkmenų neskaičiuoja, kiek iš tiesų kūrinių išmokta, kiek kartų jie atlikti, kiek koncertų iš viso yra buvę… Pagaliau – kiek prizų per tuos tris dešimtmečius parsivežta iš konkursų, kiek kartų geriausiųjų vardas pelnytas apžiūrose. Nes ne tai, sako, svarbiausia. Svarbiausia, kad daug kam keičiantis ir kiek­vieno gyvenime, ir globaliame pasaulyje žmonės dar tebenori dainuoti, groti, o kiti – klausytis.

Ji džiaugiasi, kad būdami be galo užimti jie suranda laiko repeticijoms, o štai ilgametis kolektyvo narys Stasys Daugėla atvažiuoja padainuoti net iš pajūrio, kur dabar gyvena… „Labai džiaugiuosi kiekvienu, prie mūsų prisijungiančiu. Žmonės keičiasi, kolektyvas jaunėja, repertuaras sudėtingėja… Šiandien visiems ir viskam trūksta laiko. Koncerto pavadinimas „Dainų tiltai“ – ne šiaip dėl gražaus skambesio. Nes muzika iš tiesų yra tiltas. Per dainas suradome tiltus, mus jungiančius su kitų rajonų kolektyvais, nebūtinai su vokaliniais, su daugeliu šaunių žmonių. Turime draugų, bendraminčių, prireikus akompanimento kreipiamės į instrumentininkus ir jie mums padeda. Yra tiek daug puikios muzikos, tačiau dažnai vien vokalo neužtenka.“

Marija Grybienė visą gyvenimą paskyrusi muzikai – ir kaip vadovė, mokytoja, ir kaip jos atlikėja, ir kaip aktyvi klausytoja – sako besidžiaugianti daugybe aukšto lygio muzikos renginių Marijampolėje. Ir dažnai neatsistebi tais, kurie sako, kad nieko, čia, girdi, gero nevyksta, nesilanko net ir nemokamuose koncertuose – o jų tikrai nemažai. Ir čia pat vėl prisimena „auksinius“ ansamblio laikus (pradžioje, beje, tai buvo vyrų kolektyvas), kai dainavo unikalaus balso Boleslovas Kubilius, stebinęs ir saviškius, ir respublikines komisijas – sunku buvo jiems patikėti, kad tai ne koks samdytas solistas. Vyresnieji dar pamena jo Dievo duotą balsą, dėl kurio buvo net vadinamas „Vinčų Pavaročiu“ – mat gyveno Vinčuose… Kartu su Ona Labutiene jie buvo laimėję dainingiausio Lietuvos dueto vardą. „Buvo laikas, kai vyriausiam dainininkui, Boleslovui, buvo 86 metai, o jauniausiam ansamblio nariui Žygimantui Vosyliui – 14. Tai irgi muzikos, jungiančios kartas, tiltas…“

…O kaipgi koncertas? Sunerimusiam skaitytojui patariu: koncertuose reikia lankytis, nes negi nupasakosi ten vyravusią atmosferą? Skambėjo „Melodijos“ ir Kultūros centro ansamblio „Gija“ (vadovė Audronė Jusaitytė) atliekamos dainos, muzikavo kamerinis ansamblis „Cantare“ (vadovė Margarita Upit), jubiliatams pritarė ir Danutės Žemaitienės bei Edmanto Rėkaus instrumentinis duetas. Renginys klausytojams buvo pristatytas kaip pamoka, kai reikia būti atidiems, įsiklausyti. Kultūros centro direktorė Rima Striaušienė džiaugėsi, kad yra toks kolektyvas, ilgus metus išlaikęs tradicijas, apdovanojo Marijampolės savivaldybės mero padėkos raštais vadovę bei aktyviausius narius. O EP narys Juozas Olekas prisiminė pirmąjį – 5 metų – ansamblio jubiliejų…

…Kas toliau? Dainos nenutils. Sasnavoje ne vienerius metus vyksta renginiai, kuriuos žino muzikos mylėtojai. Festivalis „Ruduo ir muzika“ iš vietinio tapo tarptautiniu. Marija Grybienė džiaugiasi, kad geranoriškai sumanymams pritaria Sasnavos parapijos klebonas Linas Baltrušaitis: bažnyčios durys atviros muzikai, eilėms, dvasingiems sambūriams.

Nijolė LINIONIENĖ