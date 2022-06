Rūpinkitės savo sveikata: kokie vitaminai yra svarbiausi vasaros laikotarpiu?

Nors gana dažnai manoma, kad organizmas ima stokoti vitaminų tik šaltuoju metų laiku, tačiau tai tikrai nėra tiesa. Organizmas gali pajusti vitaminų stygių bet kuriuo metų laiku, todėl vasaros laikotarpiu taip pat labai svarbu pasirūpinti būtiniausių vitaminų atsargomis. Jei jų gausite su maistu, įvairių maisto papildų gali nė neprireikti, taigi, pasidomėkime, kokias vitaminų atsargas vertėtų papildyti jau dabar, ir kokiuose produktuose jų galime rasti.

Vitaminas A: apsauga nuo saulės ir akių stiprinimas

Vitaminas A yra labai svarbus odos ląstelių atsinaujinimui ir aštrios regos palaikymui. Vitamino A atsargas ypatingai svarbu papildyti dar vasaros laikotarpiu, nes tuomet rudenį neteks susidurti su šio vitamino trūkumo pasekmėmis. Vitamino A atsargas papildysite valgydami saldžiąsias bulves, lapines daržoves, morkas, žuvį ir kepenėles.

Vitaminas E: odos apsauga ir kova su laisvaisiais radikalais

Vitaminas E apsaugo odos ląsteles ir padeda joms kovoti su laisvaisiais radikalais, kurie į organizmą patenka dėl nevisavertės mitybos, rūkymo ir įvairių išorinių veiksnių (tam turi įtakos oro tarša, UV spinduliai, ir t.t.) Laisvieji radikalai pažeidžia odos ląsteles ir gali turėti įtakos širdies ir kraujagyslių ligų bei vėžinių susirgimų vystymuisi. Vasaros laikotarpiu svarbu ne tik naudoti priemones nuo saulės, bet taip pat į savo mitybos racioną įtraukti tokius maisto produktus, kuriuose gausu vitamino E. Šio vitamino atsargas papildysite valgydami įvairias daržoves (morkas, kopūstus, petražoles, špinatus), riešutus, žirnius, pupas ir sojas, kiaušinius, pieno produktus, žuvį ir mėsą.

Omega-3: efektyvi odos apsauga

Omega-3 riebalų rūgštys yra svarbios širdies ir kraujagyslių sistemai, smegenų ir akių sveikatai, ir, žinoma, odai. Šios riebalų rūgštys didina atsparumą UV spinduliams ir stiprina kolageno sluoksnį. Niekam ne paslaptis, kad daugiausia Omega-3 riebalų rūgščių yra žuvų taukuose, tačiau jų taip pat aptinkama ir žuvyje, mėsoje, augaliniame aliejuje ir svieste.

Vitaminas D: trūkumas juntamas ir vasarą

Nors gana dažnai manoma, kad vitamino D vasarą gaunama natūraliai, tačiau šiuo metų laiku taip pat yra pastebimas šio vitamino trūkumas. Taip tikrai nenutiks, jei į savo mitybos racioną įtrauksite pieną, jogurtą, apelsinų sultis, avižų košę, įvairius grybus, kiaušinius ir riebią žuvį.

Vitaminas C: ir grožiui, ir imunitetui

Vasara – puikus metas organizmą aprūpinti vitaminu C, kuris yra svarbus ne tik imuniteto stiprinimui, bet taip pat ir grožio puoselėjimui. Vitaminas C yra svarbus odos elastingumo palaikymui ir neigiamo UV spindulių poveikio neutralizavimui. Vitamino C atsargas papildysite valgydami citrusinius vaisius, erškėtuoges, braškes, kivius, saldžiąsias paprikas, pomidorus, ananasus, juoduosius serbentus ir kopūstus.

Naujausias Lidl leidinys informuoja apie aktualiausius šiuo metu galiojančius pasiūlymus, todėl sekdami naujienas įvairių naudingų maisto produktų galėsite įsigyti dar žemesne kaina!