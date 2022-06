Sūduvos VVG įgyvendino projektų už daugiau kaip milijoną eurų

Sūduvos vietos veiklos grupės (VVG) teritorijoje, kuri apima Kazlų Rūdos savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūniją, jau 2002 metų pradžioje buvo įregistruotos pirmosios kaimo bendruomeninės organizacijos Plutiškėse, Bebruliškėje, Antanave ir Jūrės kaime. Dar po metų čia jau veikė 12 bendruomeninių organizacijų.

Svarbiausia – kolektyvo branduolys

Nuo 2009 metų VVG dirbanti, o šiuo metu ir organizacijai vadovaujanti Kristina Mačiokienė galėtų įvardinti daugybę per tą laiką nuveiktų darbų, įgyvendintų projektų, bet svarbiausia, pasak jos – tai žmonės, kolektyvas, branduolys, su kuriais petys petin tuos metus dirbta ir siekta pačių geriausių rezultatų.

– Mes patys labai daug mokėmės, nes pradžia buvo tikrai neleng­va, su daug naujovių, trūko projektų įgyvendinimo patirties, reikėjo atlikti daug juodo administracinio darbo, o kartais atlaikyti ir nemažai kritikos žodžių. Bet kai matai savo darbo rezultatus, žinai, ko sieki, šalia turi tas idėjas palaikančių žmonių, tai visi sunkumai yra nebaisūs, – sakė K. Mačiokienė.

Atsiradus galimybei pasinaudoti Europos Sąjungos lėšomis ir pagerinti gyvenimo kokybę, Lietuvoje pradėjus įgyvendinti LEADER programos projektus atsirado realios finansinės galimybės pagerinti gyvenamąją aplinką, sutvarkyti infrastruktūrą, vystyti verslą, pasirūpinti užimtumu. Bendruomenės ir institucijos vis aktyviau būrėsi į vietos veiklos grupes tam, kad pasinaudotų atsiradusia galimybe per projektinę veiklą gerinti gyvenimo kokybę kaimiškose teritorijose.

Aktyvios bendruomenės įgyvendino daug projektų

Šiuo metu Sūduvos VVG priklauso 18 aktyvių bendruomenių, kuriose vidutiniškai yra po maždaug 50 narių. Kai kurios bendruomenės labai aktyvios, domisi naujų projektų rengimo galimybėmis, jose yra jaunimo atstovų, kurie nori gyventi gražioje aplinkoje. Tokia, pavyzdžiui, yra ir Krūvelių kaimo bendruomenė, įsikūrusi visai netoli Kazlų Rūdos. Organizacijos narių daugumą sudaro jaunimo atstovai, kurie aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, tvarko savo gyvenamąją aplinką, aktyviai bendrauja, kartu sprendžia iškilusius klausimus.

Aktyvi Bagotosios kaimo bendruomenė taip pat yra įgyvendinusi ne vieną ES lėšomis finansuotą projektą – buvo rengiamos įvairios šventės, atnaujinama infrastruktūra, o šiuo metu bendruomenė pasuko verslo link.

– Europos Sąjungos parama kaimo bendruomenėms atvėrė naujas galimybes ir leido įgyvendinti daug svarbių projektų. LEADER programoje parama projektams siekia iki 95 procentų, priklausomai nuo to, pagal kokią priemonę projektas įgyvendinamas. Džiugu, kad šį laikotarpį bendruomenių projektus iš dalies finansavo ir Marijampolės, ir Kazlų Rūdos savivaldybių administracijos, – teigė K. Mačiokienė.

Kaip vieną iš įdomių nevyriausybinių organizacijų (NVO) verslo projektų Sūduvos VVG vadovė paminėjo Viešosios įstaigos Kardokų gamtos mokyklos įgyvendinamą 90 tūkstančių eurų vertės projektą, kurio metu nedidelio kaimo gamtos mokykloje įrengtos keturios daugiafunkcės klasės, kurios leidžia organizuoti įdomesnį mokymosi procesą, sudaro sąlygas moksleiviams ugdyti socialinius įgūdžius.

Parama viršija milijoną eurų

Tokių projektų, kuriuos įgyvendinant ir panaudojant ES finansinę paramą pasikeitė kaimai ir miesteliai, yra tikrai nemažai. Iš 2014–2020 metų finansavimo laikotarpio įgyvendinamos Vietos plėtros strategijos (VPS) šiuo metu finansuojami 38 pareiškėjų pateikti projektai. 15 iš jų jau yra baigti įgyvendinti, kitų įgyvendinimas sėkmingai vyksta toliau. Pasak K. Mačiokienės, bendra šių projektų paramos lėšų suma siekia 1 milijoną 51 tūkstantį eurų.

VPS lėšomis atnaujintos Plutiškių kaimo viešosios erdvės, ir šis procesas dar tęsiasi, sutvarkyti lankytini objektai Višakio Rūdoje, kaimuose įrengiamos vaikų ir sporto aikštelės. Ąžuolų Būdos kaime įgyvendinti net trys projektai: bendruomenė prie daugiafunkcio centro atnaujino automobilių stovėjimo aikštelę, privataus verslo iniciatyva atsirado automobilių autoservisas bei užkandinė „Būdelė“, taigi tokiu būdu buvo paremtas ir smulkusis verslas.

K. Mačiokienė džiaugiasi, kad VPS lėšomis finansuotas projektas Sasnavos bendruomenei su jos Zuikių muziejumi leido tapti žinomai visoje Lietuvoje, čia atvyksta ir lankytojų iš užsienio. Įdomias veiklas vykdo aktyvi Puskelnių kaimo bendruomenė, pagal projektą susitvarkiusi ir bendruomenės pastato, kuriame nuolat repetuoja mėgėjų teatras „Kuparas“, stogą. Patraukliu traukos centru yra tapęs ir Marijampolės aeroklubas, kuris už gautą paramą išasfaltavo dalį link Sasnavos aerodromo vedančio kelio, o klubo nariai įdėjo daug asmeninio savarankiško darbo tvarkydamiesi ten.

Būtina paminėti ir Tautkaičių kaimo bendruomenę – ten vykstančios šventės, Klojimo teatro spektakliai privilioja daug lankytojų, iš projekto gautos lėšos leido atnaujinti Klojimo teatro stogą, taip pat buvo įrengtas natūralios vejos futbolo aikštynas.

Projektų įgyvendinimas sustiprino bendruomeniškumą

– Per tuos veiklos metus atsirado gerokai daugiau pasitikėjimo, o bendravimas, kai rengdami projektus ir juos įgyvendindami bendruomenių žmonės labai suartėjo, tapo tarsi giminaičiais, yra pati didžiausia vertybė. Žinoma, nebūna namų be dūmų, būta ir visokių bėdų, sunkumų, streso, neapsieinama ir be pavydo, bet galutiniai rezultatai kalba patys už save, – teigė Sūduvos VVG pirmininkė.

Paklausta, kokie nauji iššūkiai laukia, ji teigė, kad bus ruošiama nauja strategija, labiau orientuota į žaliąjį kursą, ekologiją, tvarumą, akcentuojant socialinius aspektus, naujų darbo vietų kūrimą. Akivaizdu, kad Lietuva, gaudama didžiulę paramą iš ES fondų jau gerokai sustiprėjo, tad ateityje ir paramos dalis projektams įgyvendinti neišvengiamai mažės, finansavimo intensyvumas sieks gal 80 procentų, tačiau įgauta patirtis niekur nedings ir leis siekti dar geresnių rezultatų, kad kaime iš tiesų gyventi būtų gera.