Marijampolėje, investavus 1,23 mln. Eur, atidaryta atnaujinta „Iki“ parduotuvė 2022 06 30

Aktyviai rekonstrukcijos ir plėtros planus įgyvendinantis prekybos tinklas „Iki“ ketvirtadienį atidarė atnaujintą parduotuvę Marijampolėje, adresu Vilkaviškio g. 72a. Investicijos į „Iki“ parduotuvės atnaujinimą siekia 1,23 mln. eurų. Ši „Iki“ parduotuvė įrengta pagal naujausius įmonės standartus, o daugiausia dėmesio rekonstrukcijos metu buvo skirta sprendimams, padedantiems užtikrinti geriausią apsipirkimo patirtį.

„Siekiame būti arti savo pirkėjų ir suteikti jiems galimybę greitai ir patogiai apsipirkti netoli namų, todėl nuolat atnaujiname „Iki“ parduotuves. Norėdami užtikrinti geriausią apsipirkimo patirtį, daug dėmesio skiriame asortimento formavimui, kad gyventojai turėtų gausų visų kategorijų prekių ir produktų pasirinkimą, taip pat diegiame ir technologinius sprendimus“, – sako Lina Muižienė, prekybos tinklo „Iki“ vykdomoji direktorė.

Atnaujintoje „Iki“ parduotuvėje Marijampolėje yra dideli šviežių vaisių ir daržovių, karštų mėsos gaminių, žuvies ant ledo skyriai. Šviežumą vertinantiems pirkėjams siūloma bent 3 kartus per dieną „Iki“ kepamos duonos ir bandelių.



Ši „Iki“ parduotuvė rekonstruota pagal naujausią „Iki“ statybos standarto koncepciją, kuri apima prekybos vietų išvaizdą, išplanavimą, naudojamą įrangą ir viską, kas pagerina pirkėjų patirtį. Greito ir patogaus apsipirkimo besitikinčių gyventojų patogumui čia įrengtos 5 „IKI Bitutė“ savitarnos kasos, taip pat veiks ir 2 įprastos kasos. Lankytojams „Iki“ parduotuvė Marijampolėje bus atvira nuo 7:30 iki 22 val.



Taip pat šioje „Iki“ parduotuvėje veiks ir prekių atsiėmimo paslauga click&collect – per platformą „LastMile“ užsakytas prekes bus galima atsiimti specialiai pažymėtoje vietoje. Be to, iki pat rugpjūčio 15 d. pasirinkusiems šią paslaugą bus taikoma 20 proc. nuolaida. Tereikia užsisakyti prekes iš „LastMile“, pasirinkti prekių atsiėmimą parduotuvėje ir suvesti nuolaidos kodą Marijampole20.



Prekybos tinklą iš viso šiuo metu sudaro 231 „Iki“ parduotuvė, 2 logistikos centrai, kulinarijos gamybos centras bei 3 regioninės kepyklos. Prekybos tinkle „Iki“ šiuo metu dirba beveik 6 tūkst. darbuotojų. Nuolat naujoves diegiantis prekybos tinklas Vilniuje atidarė ir pirmąją autonominę parduotuvę, paženklintą „Iki“ prekės ženklu. Ji pirmoji tokia Lietuvoje ir Šiaurės šalyse. Prekybos tinklas taip pat valdo prekių pristatymo į namus startuolį „LastMile“.