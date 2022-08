Rugpjūčio 17 d. „Suvalkietyje“ skaitykite:

Festivalį pradėjo šeimininkai – „Tryptuko“ šokėjai.

Sekmadienio rytą Igliaukoje nušniokštęs lietus su žaibais ir perkūnija neišgąsdino šventėn susiruošusių igliaukiečių. Pasimeldę bažnyčioje jie ir svečiai linksmai šoko, dainavo Yglos pakrantėje.

Renginyje puikiai laiką leido (iš kairės): O. Miliauskienė, Sasnavos seniūnė Nijolė Smilgienė ir L. Sungailienė.

Pirmadienį, per pačią Žolinę, Tautkaičiuose rinkosi teatro gerbėjai – čia tradiciškai surengtas Klojimo teatrų festivalis „Žolinės 2022“ . Ir jo dalyviai, ir svečiai vienu balsu tvirtino, kad Žolinės šventės jau net neįmanoma įsivaizduoti be šio festivalio, be entuziastingų vaidintojų ir šiam menui ištikimų žiūrovų…

R. Matulevičiūtė pristatė savo tapybos parodą.

Praėjusį penktadienį buvo minima Tarptautinė jaunimo diena. Ta proga mieste įvyko keletas įdomių renginių, kuriuose dalyvavo didelis būrys jaunimo. Vakare miestas tiesiog ūžė ir ošė, nes vieni skubėjo prie Kultūros centro, kur surengtas parodos atidarymas, kvapą gniaužiantis motoakrobato Pauliaus Labanausko pasirodymas ir nuotaikingas jaunimo labai mėgstamo „Free Finga“ atlikėjo pasirodymas, kiti rinkosi į pamėgtos solistės Jazzu koncertą futbolo arenos „Hikvision“ kiemelyje…

Soduose rengiami greičio mažinimo kalneliai kelia gyventojų aistras.

Posėdžiavo Marijampolės savivaldybės Saugaus eismo komisija. Svarstyti eismo organizavimui aktualūs klausimai…