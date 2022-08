Tautkaičiuose – tradicinis Klojimo teatrų festivalis

Pirmadienį, per pačią Žolinę, Tautkaičiuose rinkosi teatro gerbėjai – čia tradiciškai surengtas Klojimo teatrų festivalis „Žolinės 2022“ . Ir jo dalyviai, ir svečiai vienu balsu tvirtino, kad Žolinės šventės jau net neįmanoma įsivaizduoti be šio festivalio, be entuziastingų vaidintojų ir šiam menui ištikimų žiūrovų.



Šiemet festivalio rengėjams pavyko pasikviesti žinomą atlikėją ir laidų vedėją Loretą Sungailienę. Pirmą kartą į Tautkaičius atvykusi ir renginį vedusi viešnia sakė, kad jau buvo girdėjusi apie unikalią ir ilgametę liaudies teatrų tradiciją Tautkaičiuose, apie čia veikiantį Klojimo teatrą „Gegnė“ ir jam specialiai pastatytą klojimą, tad visa tai norėjusi pamatyti savo akimis. Nors savaitgaliui ji teigė turėjusi bent šešis kvietimus į pačius įvairiausius renginius, bet jau prieš metus buvo pažadėjusi nepailstančiai šių festivalių organizatorei Onutei Miliauskienei, kad atvyks būtent čia, ir žodį tesėjo.

Renginyje puikiai laiką leido (iš kairės): O. Miliauskienė, Sasnavos seniūnė Nijolė Smilgienė ir L. Sungailienė. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

– Tikrai nuostabu, kad čia dalinatės savo kūrybos turtais, kad tęsiate ilgametes tradicijas ir renkatės čia vaidinti bei spektaklių žiūrėti. Man pačiai tai įdomi patirtis, nes organizuoju ir vedu įvairias šventes, renginius, tad tikrai turiu ko iš jūsų pasimokyti, – sakė L. Sungailienė.

Gausiai į renginį susirinkusiems žiūrovams ji priminė Tautkaičių klojimo teatro istoriją, kuri prasidėjo dar 1950 m. spektakliu pagal rašytojo Juozo Baltušio pjesę. Vėliau šis spektaklis buvo atgaivintas ir vėl „Gegnės“ vaidinamas. Buvo prisiminta ir pirmoji šio teatro režisierė šviesios atminties Aldona Gudaitytė-Teiberienė, šiam teatrui atidavusi 25-erius savo kūrybinio gyvenimo metus.

1975-aisiais į Tautkaičius atvykusi dabartinė teatro vadovė O. Miliauskienė per tuos daugiau kaip 45-erius metus pastatė net 50 spektaklių, ir šis vedėjos pagarsintas faktas sulaukė daug žiūrovų plojimų. Ji negailėjo gerų žodžių O. Miliauskienei ir kaip kūrėjai, ir kaip žmogui.

Tų šiltų žodžių negailėjo ir Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, dėkojęs už tiek daug metų išsaugotas teatro tradicijas Tautkaičiuose ir padovanojęs „Gegnei“ šakotį. Jis padėkojo ir visiems kūrėjams, kuriems svarbus teatras, vaidinimo tradicijos ir jų palaikymas.

„Gegnės“ artistai parodė ištrauką iš „Pikčiurnienės“.

O. Miliauskienę sveikino ir šio teatro aktorius, garsus Lietuvos motoakrobatas marijampolietis Paulius Labanauskas. Ne vienas dar pamena šio jaunuolio „Gegnės“ scenoje vaidintą piemenėlį ir kitus vaidmenis. Apie penkiolika metų šiame teatre vaidinantis svečias vieną gėlių puokštę teatro vadovei įteikė nuo Seimo nario Andriaus Vyšniausko, o kitą – nuo savęs, pridūręs, kad vaidindamas „Gegnėje“ jis pratęsė šeimos tradicijas, nes čia vaidino ir jo senelis, ir mama. Paulius pažadėjo ir ateityje padėti šiam teatrui tiek scenoje, tiek už jos ribų.

Pirmieji Klojimo teatro scenoje šįsyk ir pasirodė „Gegnės“ artistai, suvaidinę nedidelę ištrauką iš rašytojos Ievos Simonaitytės apysakos „Pikčiurnienė“. Ši autorė pasirinkta neatsitiktinai, nes šiemet minime 125-ąsias I. Simonaitytės gimimo metines. Pertraukoje po vaidinimo žiūrovai galėjo apžiūrėti ir įsigyti tautodailininkų, namudininkų dirbinių, pasiklausyti Povilo Uznio vadovaujamos Tautkaičių liaudiškos muzikos kapelos „Sūduva“ atliekamų kūrinių.

Marijampolės kultūros centro Liudvinavo mėgėjų teatras, vadovaujamas šiemet už savo aktyvią teatrinę veiklą „Šv. Jurgio – Marijampolės globėjo – medaliu“ apdovanotos Vitos Gvazdaitienės, festivaliui parengė premjerą – vaidinimą pagal Nyderlandų dramaturgės Siuzanos van Lohuizen pjesę „Ypatinga diena“.

Svečiai iš Prienų – šio miesto kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų teatras „Langas“ festivalyje parodė šmaikštų vaidinimą pagal Juozo Erlicko kūrybą „Miniatiūros iš natūros“. Festivalyje taip pat pasirodė ir Kazlų Rūdos kultūros centro Plutiškių mėgėjų teatras, parodęs spektaklį pagal Žemaitės „Tris mylimas“. Šiame Žibutės Labutienės režisuotame spektaklyje dainavo ir folkloro ansamblis „Vabalkšnė“.

Po visų vaidinimų festivalio uždarymas surengtas teatro kieme. Čia buvo padėkota renginio dalyviams, jie sulaukė dovanų. Žiūrovai džiaugėsi, kad turiningai ir įdomiai praleido popietę, dalinosi įspūdžiais apie pamatytus vaidinimus ir karštą šventinį pavakarį dar neskubėjo skirstytis.

Algis VAŠKEVIČIUS