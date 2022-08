Rugpjūčio 20 d. „Suvalkietyje“ skaitykite:

Pirmadienį, per pačią Žolinę, Tautkaičiuose rinkosi teatro gerbėjai – čia tradiciškai surengtas Klojimo teatrų festivalis „Žolinės 2022“ . Ir jo dalyviai, ir svečiai vienu balsu tvirtino, kad Žolinės šventės jau net neįmanoma įsivaizduoti be šio festivalio, be entuziastingų vaidintojų ir šiam menui ištikimų žiūrovų.Šiemet festivalio rengėjams pavyko pasikviesti žinomą atlikėją ir laidų vedėją Loretą Sungailienę. Pirmą kartą į Tautkaičius atvykusi ir renginį vedusi viešnia sakė, kad jau buvo girdėjusi apie unikalią ir ilgametę liaudies teatrų tradiciją Tautkaičiuose, apie čia veikiantį Klojimo teatrą „Gegnė“ ir jam specialiai pastatytą klojimą, tad visa tai norėjusi pamatyti savo akimis. Nors savaitgaliui ji teigė turėjusi ...