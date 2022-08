Rugpjūčio 24 d. „Suvalkietyje“ skaitykite:

Pirmąją personalinę savo darbų parodą Kalvarijos viešojoje bibliotekoje praėjusią savaitę pristatęs Arvydas Matulevičius nustebino produktyvumu. Parodoje – tik nedidelė dalis to, ką vyras laisvu nuo tiesioginio darbo metu sukūrė. Namuose Asavos kaime gimstantys medžio kūriniai puošia kitų sodybas, namus, o vienkiemyje sunkiai telpa darbai ir iš akmens, metalo, taip pat ir šeimininko nuo jaunystės sukauptos senovinių spynų, senų radijo aparatų, televizorių, plokštelių kolekcijos. Kai apie neįprastas Arvydo kolekcijas, kurios taip pat vertos ne vienos parodos, per medžio drožinių pristatymą bibliotekoje užsiminė jo draugas Antanas Lastauskas, A. Matulevičius tik šyptelėjo ir tyliai, tarsi teisindamasis, išsitarė: „Kitiems tie daiktai atrodo nieko verti, o ...

Kazlų Rūdos savivaldybė kvietė Kazlų Rūdos miesto gyventojus, įmones, verslo atstovus apšviesti jiems priklausančius pastatus ir taip prisidėti prie miesto gražinimo. Noričių dalyvauti konkurse buvo prašoma užpildyti nustatytos formos paraišką bei atsiųsti tris pastato fasado nuotraukas – prieš įrengiant apšvietimą ir po jo. Šiais metais konkurse sudalyvavo du gyventojai – Jaunimo gatvėje gyvenantis Edgaras Degutis ir Vilniaus gatvės gyventoja Silvija Stankevičienė. Konkurse dalyvaujančių abiejų pastatų nuotraukos su apšvietimu (ir prieš įrengiant apšvietimą) buvo viešinamos Kazlų Rūdos savivaldybės „Facebook“ paskyroje nuo rugpjūčio 1 iki 16 dienos. Buvo nutarta, kad per tą laiką daugiausia patiktukų surinkusio ir pirmąją vietą laimėjusio namo savininkai ...

Pirmadienį, per pačią Žolinę, Tautkaičiuose rinkosi teatro gerbėjai – čia tradiciškai surengtas Klojimo teatrų festivalis „Žolinės 2022“ . Ir jo dalyviai, ir svečiai vienu balsu tvirtino, kad Žolinės šventės jau net neįmanoma įsivaizduoti be šio festivalio, be entuziastingų vaidintojų ir šiam menui ištikimų žiūrovų.Šiemet festivalio rengėjams pavyko pasikviesti žinomą atlikėją ir laidų vedėją Loretą Sungailienę. Pirmą kartą į Tautkaičius atvykusi ir renginį vedusi viešnia sakė, kad jau buvo girdėjusi apie unikalią ir ilgametę liaudies teatrų tradiciją Tautkaičiuose, apie čia veikiantį Klojimo teatrą „Gegnė“ ir jam specialiai pastatytą klojimą, tad visa tai norėjusi pamatyti savo akimis. Nors savaitgaliui ji teigė turėjusi ...